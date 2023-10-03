Тур: 2. Стадион: Европа-парк-Штадион.
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Максимилиан
|1
|1
|Шаллаи Роланд
|1
|1
|Грифо Винченцо
|1 (1)
|1
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|1
|1
|Кудус Мохаммед
|1
|1
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Вест Хэм
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогнозы на матч Фрайбург - Вест Хэм
Исход игры
Фрайбург
37% (17)
Ничья
39.1% (18)
Вест Хэм
23.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
2:1 Фрайбург
21.7% (10)
1:2 Вест Хэм
17.4% (8)
1:0 Фрайбург
8.7% (4)
1:3 Вест Хэм
6.5% (3)
2:2 Ничья
6.5% (3)
2:0 Фрайбург
4.3% (2)
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