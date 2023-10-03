  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 46
Фрайбург 37% (17)
X 39.1% (18)
Вест Хэм 23.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вест Хэм
2.67
3.75
Реклама, pari.ru
2.65
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Максимилиан 1 1
Шаллаи Роланд 1 1
Грифо Винченцо 1 (1) 1
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 1
Кудус Мохаммед 1 1
Уорд-Праус Джеймс 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёлер Лукас 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Вест Хэм

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Олимпиакос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Олимпиакос
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Фрайбург 37% (17)
    X 39.1% (18)
    Вест Хэм 23.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Вест Хэм
    2.67
    3.75
    Реклама, pari.ru
    2.65
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фрайбург - Вест Хэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Фрайбург - Вест Хэм

    Исход игры
    Фрайбург
    37% (17)
    Ничья
    39.1% (18)
    Вест Хэм
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    2:1 Фрайбург
    21.7% (10)
    1:2 Вест Хэм
    17.4% (8)
    1:0 Фрайбург
    8.7% (4)
    1:3 Вест Хэм
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    2:0 Фрайбург
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрайбург
    Вест Хэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     