вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Домагой
|1
|0.5
|Сидибе Джибриль
|1
|0.5
|Гачинович Мийат
|1
|0.5
|Понсе Эсекель
|1
|0.5
|Амрабат Нордин
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.75
|Тейлор Кеннет
|1
|0.25
|Боргес Карлос
|1
|0.25
|Бергвейн Стевен
|1 (1)
|0.25
|Бергёйс Стивен
|1
|0.25
|Бробби Брайан
|1
|0.25
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вос Силвано
|1
|1
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Карабах
|Янкович Марко
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3