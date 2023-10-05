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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
АЕК
1:1
Конец матча
Аякс
0'
0:1
30' Пенальти
Бергвейн Стевен
40' Желтая карточка
Вида Домагой
52' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
55' Желтая карточка
Бробби Брайан
61' Желтая карточка
Шутало Йосип
1:1
75' Гол
Вида Домагой
90' Желтая карточка
Араужо Серхио
90' Желтая карточка
Амрабат Нордин
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Бергвейн Стевен
40'
Вида Домагой
 
52'
Пинеда Орбелин
 
55'
 
Бробби Брайан
61'
 
Шутало Йосип
67'
Манталос Петрос
Понсе Эсекель
 
67'
Рота Лазарос
Сидибе Джибриль
 
67'
Йонссон Йенс
Пинеда Орбелин
 
73'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
74'
Элиассон Никлас
Хаджсафи Эсхан
 
75'
Вида Домагой
(Амрабат Нордин)
1:1
79'
Мохаммади Милад
Гачинович Мийат
 
83'
 
Ван Аксел Донген Амурришьо
Боргес Карлос
83'
 
Ван ден Бомен Бранко
Тахирович Бенджамин
90'
Араужо Серхио
 
90'
Амрабат Нордин
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 133
АЕК 24.8% (33)
X 19.5% (26)
Аякс 55.6% (74)
0
выиграет Аякс, со счетом 1:3
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
11
Араужо
Серхио
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
23
Бергёйс
Стивен
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
АЕК
4-3-1-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Аякс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Домагой 1 0.5
Сидибе Джибриль 1 0.5
Гачинович Мийат 1 0.5
Понсе Эсекель 1 0.5
Амрабат Нордин 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Гарсия Леви 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.75
Тейлор Кеннет 1 0.25
Боргес Карлос 1 0.25
Бергвейн Стевен 1 (1) 0.25
Бергёйс Стивен 1 0.25
Бробби Брайан 1 0.25
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 1 0
Вида Домагой 1 0
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вос Силвано 1 1
Бергёйс Стивен 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Шутало Йосип 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3
АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0

Результаты матчей

АЕК
Аякс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЕК
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Аякс
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Марсель
 2 0 2 0 5 - 5 2
4.
Брайтон
 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Аякс
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брайтон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Брайтон
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Марсель
 1 0 1 0 3 - 3 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Карабах Янкович Марко 3
Шериф Кики Габи 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Пинеда Орбелин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OPAP Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    АЕК 24.8% (33)
    X 19.5% (26)
    Аякс 55.6% (74)
    0
    выиграет Аякс, со счетом 1:3
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЕК 1:1 Аякс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЕК 1:1 Аякс

    Исход игры
    АЕК
    24.8% (33)
    Ничья
    19.5% (26)
    Аякс
    55.6% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.9% (78)
    Меньше
    37.1% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.61% (95)
    Нет
    23.39% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    29.3% (39)
    1:1 Ничья
    15% (20)
    2:1 АЕК
    15% (20)
    0:2 Аякс
    8.3% (11)
    1:0 АЕК
    7.5% (10)
    1:3 Аякс
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Аякс
    3.8% (5)
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