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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4069 Главный судья: Джая Юджин
Норшелланн
7:1
Конец матча
Лудогорец
0'
1:0
2' Пенальти
Ингвартсен Маркус
1:1
9' Пенальти
Вердон Оливье
2:1
11' Гол
Осман Ибрагим
3:1
31' Гол
Тверсков Йеппе
4:1
32' Гол
Беньямин Нюгрен
40' Желтая карточка
Кайо Ранхел
54' Желтая карточка
Витри Аслак Фонн
63' Желтая карточка
Пётровски Якуб
5:1
68' Гол в свои ворота
Сон
6:1
74' Гол
Беньямин Нюгрен
7:1
86' Гол
Расмуссен Кристиан
90'+5

Ход матча

2'
Ингвартсен Маркус
1:0
9'
1:1
Вердон Оливье
11'
Осман Ибрагим
2:1
31'
Тверсков Йеппе
(Свенссон Даниэль)
3:1
32'
Беньямин Нюгрен
4:1
40'
 
Кайо Ранхел
46'
 
Педринью Роша
Гонсалвеш Клод
54'
 
Витри Аслак Фонн
63'
 
Пётровски Якуб
64'
Диоманде Мохаммед
Тверсков Йеппе
 
64'
 
Янков Доминик
Кайо Ранхел
64'
 
Делев Спас
Текпетей Бернард
68'
Сон
5:1
70'
 
Йорданов Иван
Шуиар Мунир
70'
 
Тиссера Матиас
Секо Руан
73'
Хансен Мадс
Осман Ибрагим
 
73'
Скьеллеруп Андреас
Свенссон Даниэль
 
73'
Хэй Лукас
Хансен Киан
 
74'
Беньямин Нюгрен
(Фресе Мартин)
6:1
85'
Расмуссен Кристиан
Ингвартсен Маркус
 
86'
Расмуссен Кристиан
7:1

Статистика матча

  • 7 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 651 Количество передач 435
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Норшелланн 41.6% (52)
X 29.6% (37)
Лудогорец 28.8% (36)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
77
Кайо
Ранхел
11
Шуиар
Мунир
37
Текпетей
Бернард
99
Секо
Руан
Норшелланн
4-3-3
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 5 (4) 0.83
Осман Ибрагим 2 0.33
Беньямин Нюгрен 2 0.33
Вилладсен Оливер 2 0.33
Тверсков Йеппе 1 0.17
Фресе Мартин 1 0.17
Расмуссен Кристиан 1 0.17
Свенссон Даниэль 0 0
Антман Оливер 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 2 1
Йорданов Иван 1 0.5
Секо Руан 1 0.5
Вердон Оливье 1 (1) 0.5
Текпетей Бернард 0 0
Тиссера Матиас 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нагало Адамо 1 1
Диоманде Мохаммед 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Сон 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Пётровски Якуб 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
3
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0
Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2

Результаты матчей

Норшелланн
Лудогорец

Точный счет

2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
1
2
4
2.5
1
1
2
4
3.5
1
1
2
4
4.5
1
5
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Норшелланн
 2 1 0 1 8 - 4 3
3.
Лудогорец
 2 1 0 1 5 - 7 3
4.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Лудогорец
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Норшелланн
 1 0 0 1 1 - 3 0
3.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Лудогорец
 1 0 0 1 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4069 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Лудогорец: 43%.
  • 95'
    Янков Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лудогорец
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Сонко-Сундберг Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Лудогорец: 45%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 89'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 89'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Тиссера Матиас.
    • 89'
      Сон из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      О, нет. Из многообещающей позиции Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 88'
      Сонко-Сундберг Ноа из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Лудогорец: 45%.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Шуиар Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Пётровски Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Текпетей Бернард не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Пётровски Якуб
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 46'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Лудогорец: 45%.
    • 45'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 44'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Витри Аслак Фонн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Шуиар Мунир создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Лудогорец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Падт Серджио из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Кайо Ранхел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 40'
      Кайо Ранхел из команды Лудогорец заходит слишком далеко, он валит Фресе Мартин.
    • 40'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Лудогорец: 44%.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Кайо Ранхел не смог попасть в створ ударом издали
    • 38'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 38'
      Текпетей Бернард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Текпетей Бернард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Кайо Ранхел из команды Лудогорец поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 35'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Лудогорец: 46%.
    • 35'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Игрок из команды Лудогорец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 34'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Текпетей Бернард из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 32'
      Витри Аслак Фонн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 32'
      Беньямин Нюгрен удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 31'
      ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой
    • 31'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 31'
      Вердон Оливье из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Лудогорец: 48%.
    • 30'
      Шуиар Мунир из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Сонко-Сундберг Ноа успешно блокирует удар.
    • 29'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Сонко-Сундберг Ноа из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Сонко-Сундберг Ноа из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 28'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 28'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 28'
      Шуиар Мунир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лудогорец контролирует мяч.
    • 27'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Шуиар Мунир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Беньямин Нюгрен успешно блокирует удар.
    • 27'
      Кайо Ранхел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Шуиар Мунир из команды Лудогорец подал угловой справа.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Лудогорец: 46%.
    • 25'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 24'
      Лудогорец контролирует мяч.
    • 24'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лудогорец начинает контратаку
    • 22'
      Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ингвартсен Маркус успешно блокирует удар.
    • 21'
      Пётровски Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 21'
      Падт Серджио из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Шуиар Мунир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Лудогорец: 45%.
    • 19'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 19'
      Вердон Оливье из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Падт Серджио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 18'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Доржелес Марио выиграл воздушное противоборство у Шуиар Мунир.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Витри Аслак Фонн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Сон наказан за толчок Беньямин Нюгрен
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Пётровски Якуб из команды Лудогорец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 15'
      Текпетей Бернард из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Лудогорец: 36%.
    • 15'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Гонсалвеш Клод
    • 14'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 14'
      Лудогорец контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 11'
      Падт Серджио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 11'
      Осман Ибрагим удалось забить из легкой позиции.
    • 11'
      Г О О О О Л - Осман Ибрагим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 11'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Лудогорец: 54%.
    • 9'
      Команда Лудогорец сравняла счет! Игра продолжается!
    • 9'
      Г О О О О О Л - Вердон Оливье из команды Лудогорец забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • 8'
      ПЕНАЛЬТИ - Фресе Мартин из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Секо Руан.
    • 8'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 8'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Пётровски Якуб
    • 8'
      Кайо Ранхел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 7'
      Секо Руан из команды Лудогорец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 7'
      Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Лудогорец: 44%.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Секо Руан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Лудогорец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Кайо Ранхел наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 3'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      'Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с пенальти! Он пробил левой. Серджио Падт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 2'
      ПЕНАЛЬТИ! - Секо Руан играет рукой в штрафной! Секо Руан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 2'
      Секо Руан успешно блокирует удар.
    • 2'
      Хансен Киан из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 2'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 1'
      Пётровски Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Норшелланн 41.6% (52)
    X 29.6% (37)
    Лудогорец 28.8% (36)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норшелланн 7:1 Лудогорец

    Исход игры
    Норшелланн
    41.6% (52)
    Ничья
    29.6% (37)
    Лудогорец
    28.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.65% (50)
    Меньше
    59.35% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    67.48% (83)
    Нет
    32.52% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (35)
    2:1 Норшелланн
    20% (25)
    1:0 Норшелланн
    17.6% (22)
    1:2 Лудогорец
    16.8% (21)
    0:1 Лудогорец
    8% (10)
    0:2 Лудогорец
    2.4% (3)
    2:0 Норшелланн
    1.6% (2)
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