Тур: 2. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 4069 Главный судья: Джая Юджин
7:1
Конец матча
0'
1:0
2' ПенальтиИнгвартсен Маркус
1:1
9' ПенальтиВердон Оливье
2:1
11' ГолОсман Ибрагим
3:1
31' ГолТверсков Йеппе
4:1
32' ГолБеньямин Нюгрен
40' Желтая карточкаКайо Ранхел
54' Желтая карточкаВитри Аслак Фонн
63' Желтая карточкаПётровски Якуб
5:1
68' Гол в свои воротаСон
6:1
74' ГолБеньямин Нюгрен
7:1
86' ГолРасмуссен Кристиан
90'+5
Ход матча
2'
9'
1:1
11'
2:1
31'
32'
4:1
40'
54'
63'
68'
5:1
73'
74'
6:1
86'
Статистика матча
-
7 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
651 Количество передач 435
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Нагало
Адамо
17
Сон
77
Кайо
Ранхел
11
Шуиар
Мунир
99
Секо
Руан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Секо РуанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|5 (4)
|0.83
|Осман Ибрагим
|2
|0.33
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.33
|Вилладсен Оливер
|2
|0.33
|Тверсков Йеппе
|1
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|Расмуссен Кристиан
|1
|0.17
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|2
|1
|Йорданов Иван
|1
|0.5
|Секо Руан
|1
|0.5
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.5
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Тиссера Матиас
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нагало Адамо
|1
|1
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
3
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0
Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Результаты матчей
Норшелланн
Лудогорец
Точный счет
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
11
24
11
24
11
24
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|8 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норшелланн 7:1 Лудогорец
Исход игры
Норшелланн
41.6% (52)
Ничья
29.6% (37)
Лудогорец
28.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (50)
Меньше
59.35% (73)
Обе команды забьют
Да
67.48% (83)
Нет
32.52% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (35)
2:1 Норшелланн
20% (25)
1:0 Норшелланн
17.6% (22)
1:2 Лудогорец
16.8% (21)
0:1 Лудогорец
8% (10)
0:2 Лудогорец
2.4% (3)
2:0 Норшелланн
1.6% (2)
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