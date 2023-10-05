Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Шуиар Мунир . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Пётровски Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Текпетей Бернард не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Удар от ворот произведет Лудогорец

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Осман Ибрагим из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!

46' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Норшеланн контролирует мяч.

45' Удар от ворот произведет Норшеланн

44' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Удар от ворот произведет Норшеланн

43' Матч возобновлен

42' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Витри Аслак Фонн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Шуиар Мунир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Лудогорец идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Кайо Ранхел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Норшеланн

39' Матч возобновлен

38' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Кайо Ранхел не смог попасть в створ ударом издали

38' Текпетей Бернард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Текпетей Бернард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Лудогорец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Текпетей Бернард из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

32' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой

31' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

31' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Норшеланн контролирует мяч.

29' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Удар от ворот произведет Лудогорец

28' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Норшеланн начинает контратаку

28' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шуиар Мунир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Шуиар Мунир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Норшеланн

22' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шуиар Мунир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

19' Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн начинает контратаку

18' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Лудогорец

17' Норшеланн контролирует мяч.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Пётровски Якуб из команды Лудогорец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Текпетей Бернард из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

11' Падт Серджио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Г О О О О Л - Осман Ибрагим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

11' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Лудогорец

11' Норшеланн контролирует мяч.

9' Команда Лудогорец сравняла счет! Игра продолжается!

9' Г О О О О О Л - Вердон Оливье из команды Лудогорец забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Норшеланн

7' Секо Руан из команды Лудогорец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норшеланн контролирует мяч.

6' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Секо Руан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Лудогорец идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' 'Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с пенальти! Он пробил левой. Серджио Падт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

2' Хансен Киан из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

2' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля