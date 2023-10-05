вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суасо Габриэль
|1
|0.5
|Даллинга Тийс
|1 (1)
|0.5
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|2
|0.5
|Йовичич Бранко
|1
|0.25
|Флеккер Флориан
|1
|0.25
|Хорват Саша
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Логан
|1
|1
|Доннум Арон
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Карабах
|Янкович Марко
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3