  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Тулуза
1:0
Перерыв
ЛАСК
0'
1:0
31' Гол
Суасо Габриэль
36' Желтая карточка
Суасо Габриэль
39' Желтая карточка
Диарра Мусса
40' Желтая карточка
Шмидт Никлас

Ход матча

31'
Суасо Габриэль
(Даллинга Тийс)
1:0
36'
Суасо Габриэль
 
39'
Диарра Мусса
 
40'
Шмидт Никлас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 129
Тулуза 82.2% (106)
X 12.4% (16)
ЛАСК 5.4% (7)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
ЛАСК
4.90
5.40
Реклама, fon.bet
4.70
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
11
Хелаберт
Сесар
20
Шмидт
Никлас
9
Даллинга
Тийс
1
Лаваль
Тобиас
4
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
21
Любич
Иван
2
Белло
Джордж
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
9
Любичич
Марин
Тулуза
4-4-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суасо Габриэль 1 0.5
Даллинга Тийс 1 (1) 0.5
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 2 0.5
Йовичич Бранко 1 0.25
Флеккер Флориан 1 0.25
Хорват Саша 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Доннум Арон 1 0
Магри Франк 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0
Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7

Результаты матчей

Тулуза
ЛАСК

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Тулуза
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
ЛАСК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тулуза
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Тулуза
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Карабах Янкович Марко 3
Шериф Кики Габи 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Шмидт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Муса Диарра получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Суасо Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Даллинга Тийс сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Суасо Габриэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.75. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.75 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 129
Тулуза 82.2% (106)
X 12.4% (16)
ЛАСК 5.4% (7)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
ЛАСК
4.90
5.40
Реклама, fon.bet
4.70
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тулуза 1:0 ЛАСК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тулуза 1:0 ЛАСК

Исход игры
Тулуза
82.2% (106)
Ничья
12.4% (16)
ЛАСК
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (62)
Меньше
50% (62)
Обе команды забьют
Да
58.06% (72)
Нет
41.94% (52)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
35.7% (46)
1:0 Тулуза
19.4% (25)
2:0 Тулуза
17.8% (23)
1:1 Ничья
9.3% (12)
3:1 Тулуза
5.4% (7)
1:2 ЛАСК
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Тулуза
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тулуза
ЛАСК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 