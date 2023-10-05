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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Хеккен
0:0
Перерыв
Карабах
0'
29' Желтая карточка
Янкович Марко

Ход матча

29'
 
Янкович Марко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 220
Хеккен 20.9% (46)
X 22.3% (49)
Карабах 56.8% (125)
0
выиграет Карабах, со счетом 1:2
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хеккен
Ничья
Карабах
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
4
Оусоу
Айхам
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
99
Лунёв
Андрей
2
Силва
Матеус
II
55
Гусейнов
Бадави
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Хеккен
4-3-3
Карабах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 0.83
Хрстич Срджан 3 0.5
Лаюни Амор 2 (1) 0.33
Рюгор Миккель 1 0.17
Густафссон Самуэль 1 0.17
Сонко Момоду 1 0.17
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 3 0.5
Байрамов Турал 2 (2) 0.33
Бензия Яссин 1 0.17
Жуниньо VI 1 0.17
Медина Кевин 1 0.17
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янкович Марко 3 0
Ромао Жулио 3 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Медина Кевин 1 0
Андраде Леандро 1 0
Гугешашвили Лука 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
4
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Карабах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0
Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1
Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0
Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3

Результаты матчей

Хеккен
Карабах

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Карабах
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Хеккен
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
4.
Молде
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Карабах
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Хеккен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Молде
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карабах
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Молде
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Карабах Янкович Марко 3
Шериф Кики Габи 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Больше "Карабах" владеет мячом и в последние минуты, и на протяжении всего тайма, однако добраться до штрафной сейчас им никак не удается.
  • Дополнительное время
    45'
    Да, 2 минуты добавляет Себастьян Гисхамер к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Совсем близок в нашем матче перерыв, думается, рефери добавит не больше двух минут.
  • Фол, нарушение
    43'
    Чилуфя после тонкого паса Рюгора врывается в штрафную, однако плохо принимает мяч и попадает вместо него по ноге Медине.
  • Офсайд
    42'
    Янкович прорывается по левому флангу и катит мяч на Зубира, но с небольшим запозданием, успел вингер гостей залезть в офсайд.
  • Угловой
    41'
    Свой первый угловой в сегодняшней встрече заработали хозяева поля, однако подача Рюгора не дошла до головы кого-либо из партнеров.
  • 39'
    Янкович перехватил мяч на чужой половине и отдал передачу на Бензия, однако тому на входе в штрафную помешали сразу два соперника, и толкового удара алжирец не нанес.
  • 38'
    Матеус Силва исполняет чересчур высокую подачу с правого фланга, мяч улетает за лицевую линию.
  • 36'
    Янкович первым успевает к отскочившему на левый край штрафной мячу, однако удар полузащитника гостей в подкате блокирует Сандберг.
  • 35'
    Лаюни получает мяч на правом фланге и шведой вырезает передачу в штрафную, однако снаряд на выходе забирает Лунёв.
  • Угловой
    33'
    Бензия с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Матеус Силва выигрывает верховое единоборство, однако мяч от головы защитника "Карабаха" пролетает над перекладиной.
  • 32'
    Андраде врывается в штрафную с правого края и низом пробивает в дальний угол - мяч проходит мимо створа, но касание защитника арбитр определил.
  • 31'
    Матеус Силва с правого фланга грузит мяч в штрафную "Хеккена", однако у Абрахамссона не возникает никаких проблем на выходе.
  • Травма, повреждение
    30'
    Подняться с газона сразу Рюгор не может, врачи "Хеккена" колдуют над своим полузащитником.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      29'
      Первая желтая карточка у нас, Янкович наказан за попадание локтем в лицо Рюгору.
    • 28'
      Матеус Силва подключается к атаке "Карабаха" и после скидки Бензия мощно пробивает с 20 метров - мяч летит выше перекладины.
    • 27'
      Растёт у нас количество фолов, по большей части они мелкие и тактические, пока поводов для желтых карточек у рефери нет.
    • 25'
      Без моментов проходят последние минуты встречи, довольно большой процент брака в атакующих действиях у команд.
    • Фол, нарушение
      23'
      Теперь фол на чужой половине поля допускают хозяева, Сонко был не прав в борьбе с Матеусом Силвой.
    • Фол, нарушение
      22'
      Жулио Ромао фолит против Густафссона на чужой половине поля, пока рефери обходится без желтых карточек.
    • 21'
      Еще одна позиционная атака чемпиона Азербайджана завершается ударом Бензия с правого края штрафной - Абрахамссон с угрозой справляется.
    • 20'
      Бензия получает мяч перед штрафной от Зубира и пробивает с 25 метров - снаряд пролетает над перекладиной ворот Абрахамссона.
    • 18'
      В параллельном матче этой группы "Байер" уже забил дважды в ворота "Молде", если сегодня "Карабах" добьется победы, то у них с немцами будет серьезная заявка на выход из группы.
    • 17'
      Стартовый натиск "Карабаха" постепенно сошел на нет, сейчас уже шведская команда владеет инициативой и пытается создавать моменты.
    • 15'
      Проход Лаюни по правому флангу завершается подачей в штрафную, Чилуфя в борьбе с защитником направляет мяч в створ ворот, но Лунёв был на месте.
    • Штанга
      14'
      Рюгор со штрафного закручивает мяч во вратарский угол - снаряд цепляет перекладину ворот Лунёва и проходит выше створа!
    • Видеоповтор
      13'
      Видеоассистенты на всякий случай проверили, не в штрафной ли было это нарушение, но в итоге первоначальное решение остается в силе.
    • Фол, нарушение
      12'
      Крайне опасный штрафной зарабатывает "Хеккен", Жулио Ромао останавливает Рюгора в сантиметрах от линии своей штрафной площади.
    • 11'
      "Хеккен" в текущем чемпионате Швеции идет на третьей строчке, за пять туров до конца проигрывая "Мальме" 5 очков.
    • 10'
      Чилуфя на скорости врывается в штрафную гостей и катит мяч на подключавшегося партнера, однако Лунёв на выходе снаряд перехватил.
    • 9'
      Янкович исполняет проникающий пас на левый край штрафной, однако для Джафаргулиева этот мяч получается чересчур сложным.
    • Угловой
      8'
      Бензия с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, Жуниньо оказался первым на мяче, однако в створ ворот бразилец не попал.
    • 7'
      Андраде после передачи из глубины ворвался в штрафную и уже заносил ногу для удара, однако Оусоу отменно сыграл в подкате, выбив мяч за лицевую.
    • 6'
      У "Карабаха" в последнее время дела пошли на лад - помимо победы над "Молде", чемпион Азербайджана выиграл три матча в чемпионате и догнал по очкам лидирующую "Зиру".
    • 5'
      Первые минуты встречи проходят с преимуществом команды Гурбана Гурбанова, по-хозяйски они решили действовать против чемпиона Швеции.
    • 4'
      Первый угловой в матче гости предпочли разыграть, однако Зубир уткнулся в защитника и потерял мяч.
    • 3'
      Ранее соперники друг с другом не встречались, однако у "Карабаха" положительный баланс против шведских клубов - три победы и одно поражение.
    • 2'
      Напомним, что "Карабах" стартовал на групповом этапе с победы над "Молде" с минимальным счётом, а "Хеккен" был разгромлен в Леверкузене - 0:4.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Янкович Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Ullevi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 0:0 Карабах

    Исход игры
    Хеккен
    21.2% (47)
    Ничья
    22.1% (49)
    Карабах
    56.8% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.73% (93)
    Меньше
    50.27% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    55.61% (104)
    Нет
    44.39% (83)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    19.4% (43)
    1:1 Ничья
    18.5% (41)
    0:3 Карабах
    13.5% (30)
    0:1 Карабах
    9% (20)
    1:0 Хеккен
    8.6% (19)
    2:1 Хеккен
    7.7% (17)
    2:0 Хеккен
    3.6% (8)
    0:0 Ничья
    1.8% (4)
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