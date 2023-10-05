вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|0.83
|Хрстич Срджан
|3
|0.5
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.33
|Рюгор Миккель
|1
|0.17
|Густафссон Самуэль
|1
|0.17
|Сонко Момоду
|1
|0.17
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андраде Леандро
|3
|0.5
|Байрамов Турал
|2 (2)
|0.33
|Бензия Яссин
|1
|0.17
|Жуниньо VI
|1
|0.17
|Медина Кевин
|1
|0.17
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янкович Марко
|3
|0
|Ромао Жулио
|3
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
|Гугешашвили Лука
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Карабах
|Янкович Марко
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3