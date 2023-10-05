Свой первый угловой в сегодняшней встрече заработали хозяева поля, однако подача Рюгора не дошла до головы кого-либо из партнеров.

Янкович прорывается по левому флангу и катит мяч на Зубира, но с небольшим запозданием, успел вингер гостей залезть в офсайд.

Чилуфя после тонкого паса Рюгора врывается в штрафную, однако плохо принимает мяч и попадает вместо него по ноге Медине.

Совсем близок в нашем матче перерыв, думается, рефери добавит не больше двух минут.

Больше "Карабах" владеет мячом и в последние минуты, и на протяжении всего тайма, однако добраться до штрафной сейчас им никак не удается.

Подняться с газона сразу Рюгор не может, врачи "Хеккена" колдуют над своим полузащитником.

Матеус Силва с правого фланга грузит мяч в штрафную "Хеккена", однако у Абрахамссона не возникает никаких проблем на выходе.

Андраде врывается в штрафную с правого края и низом пробивает в дальний угол - мяч проходит мимо створа, но касание защитника арбитр определил.

Бензия с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Матеус Силва выигрывает верховое единоборство, однако мяч от головы защитника "Карабаха" пролетает над перекладиной.

Лаюни получает мяч на правом фланге и шведой вырезает передачу в штрафную, однако снаряд на выходе забирает Лунёв.

Янкович первым успевает к отскочившему на левый край штрафной мячу, однако удар полузащитника гостей в подкате блокирует Сандберг.

Янкович перехватил мяч на чужой половине и отдал передачу на Бензия, однако тому на входе в штрафную помешали сразу два соперника, и толкового удара алжирец не нанес.

В параллельном матче этой группы "Байер" уже забил дважды в ворота "Молде", если сегодня "Карабах" добьется победы, то у них с немцами будет серьезная заявка на выход из группы.

Бензия получает мяч перед штрафной от Зубира и пробивает с 25 метров - снаряд пролетает над перекладиной ворот Абрахамссона.

Жулио Ромао фолит против Густафссона на чужой половине поля, пока рефери обходится без желтых карточек.

Теперь фол на чужой половине поля допускают хозяева, Сонко был не прав в борьбе с Матеусом Силвой.

Без моментов проходят последние минуты встречи, довольно большой процент брака в атакующих действиях у команд.

Растёт у нас количество фолов, по большей части они мелкие и тактические, пока поводов для желтых карточек у рефери нет.

Первая желтая карточка у нас, Янкович наказан за попадание локтем в лицо Рюгору.

15' Проход Лаюни по правому флангу завершается подачей в штрафную, Чилуфя в борьбе с защитником направляет мяч в створ ворот, но Лунёв был на месте.

14' Рюгор со штрафного закручивает мяч во вратарский угол - снаряд цепляет перекладину ворот Лунёва и проходит выше створа!

13' Видеоассистенты на всякий случай проверили, не в штрафной ли было это нарушение, но в итоге первоначальное решение остается в силе.

12' Крайне опасный штрафной зарабатывает "Хеккен", Жулио Ромао останавливает Рюгора в сантиметрах от линии своей штрафной площади.

11' "Хеккен" в текущем чемпионате Швеции идет на третьей строчке, за пять туров до конца проигрывая "Мальме" 5 очков.

10' Чилуфя на скорости врывается в штрафную гостей и катит мяч на подключавшегося партнера, однако Лунёв на выходе снаряд перехватил.

9' Янкович исполняет проникающий пас на левый край штрафной, однако для Джафаргулиева этот мяч получается чересчур сложным.

8' Бензия с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, Жуниньо оказался первым на мяче, однако в створ ворот бразилец не попал.

7' Андраде после передачи из глубины ворвался в штрафную и уже заносил ногу для удара, однако Оусоу отменно сыграл в подкате, выбив мяч за лицевую.

6' У "Карабаха" в последнее время дела пошли на лад - помимо победы над "Молде", чемпион Азербайджана выиграл три матча в чемпионате и догнал по очкам лидирующую "Зиру".

5' Первые минуты встречи проходят с преимуществом команды Гурбана Гурбанова, по-хозяйски они решили действовать против чемпиона Швеции.

4' Первый угловой в матче гости предпочли разыграть, однако Зубир уткнулся в защитника и потерял мяч.

3' Ранее соперники друг с другом не встречались, однако у "Карабаха" положительный баланс против шведских клубов - три победы и одно поражение.

2' Напомним, что "Карабах" стартовал на групповом этапе с победы над "Молде" с минимальным счётом, а "Хеккен" был разгромлен в Леверкузене - 0:4.