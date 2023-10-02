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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Хеккен
 
Позже
Карабах
Прогнозы 76
Хеккен 26.3% (20)
X 18.4% (14)
Карабах 55.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Карабах
2.73
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3.55
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3.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 1
Хрстич Срджан 3 0.6
Лаюни Амор 2 (1) 0.4
Рюгор Миккель 1 0.2
Густафссон Самуэль 1 0.2
Сонко Момоду 1 0.2
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 3 0.6
Байрамов Турал 2 (2) 0.4
Бензия Яссин 1 0.2
Жуниньо VI 1 0.2
Медина Кевин 1 0.2
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 3 0
Янкович Марко 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Медина Кевин 1 0
Андраде Леандро 1 0
Гугешашвили Лука 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
4
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Карабах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0
Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1
Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0
Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3

Результаты матчей

Хеккен
Карабах

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Карабах
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Карабах
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Молде
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хеккен - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 76
    Хеккен 26.3% (20)
    X 18.4% (14)
    Карабах 55.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Карабах
    2.73
    Реклама, betboom.ru
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    3.50
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    Прогнозы на матч Хеккен - Карабах

    Исход игры
    Хеккен
    26.3% (20)
    Ничья
    18.4% (14)
    Карабах
    55.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.58% (34)
    Меньше
    53.42% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.75% (48)
    Нет
    34.25% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    32.9% (25)
    1:1 Ничья
    18.4% (14)
    0:1 Карабах
    17.1% (13)
    2:1 Хеккен
    11.8% (9)
    1:0 Хеккен
    9.2% (7)
    2:0 Хеккен
    5.3% (4)
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