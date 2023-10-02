Тур: 2. Стадион: Nya Ullevi Stadion.
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|1
|Хрстич Срджан
|3
|0.6
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.4
|Рюгор Миккель
|1
|0.2
|Густафссон Самуэль
|1
|0.2
|Сонко Момоду
|1
|0.2
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андраде Леандро
|3
|0.6
|Байрамов Турал
|2 (2)
|0.4
|Бензия Яссин
|1
|0.2
|Жуниньо VI
|1
|0.2
|Медина Кевин
|1
|0.2
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|3
|0
|Янкович Марко
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
|Гугешашвили Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
4
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Карабах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0
Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1
Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0
Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3
Результаты матчей
Хеккен
Карабах
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
14
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогнозы на матч Хеккен - Карабах
Исход игры
Хеккен
26.3% (20)
Ничья
18.4% (14)
Карабах
55.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (34)
Меньше
53.42% (39)
Обе команды забьют
Да
65.75% (48)
Нет
34.25% (25)
Популярный счёт
1:2 Карабах
32.9% (25)
1:1 Ничья
18.4% (14)
0:1 Карабах
17.1% (13)
2:1 Хеккен
11.8% (9)
1:0 Хеккен
9.2% (7)
2:0 Хеккен
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!