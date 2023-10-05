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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 17528
Спартак Трнава
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
23' Желтая карточка
Коша Себастьян
30' Желтая карточка
Бернат Ян
45' Желтая карточка
Бачуайи Миши
0:1
70' Гол
Кинг Джошуа
0:2
81' Гол
Кинг Джошуа
1:2
88' Гол
Офори Келвин
90'+10

Ход матча

23'
Коша Себастьян
 
30'
Бернат Ян
 
45'
 
Бачуайи Миши
63'
 
Шиманьски Себастьян
Яндаш Мерт Хакан
63'
 
Фред Сантос
Зайц Миха
63'
 
Джику Александер
Бекао Родриго
70'
0:1
Кинг Джошуа
(Кент Райан)
75'
Ристовски Милан
Шулек Мартин
 
75'
Стефаник Самуэль
Бернат Ян
 
81'
0:2
Кинг Джошуа
(Фред Сантос)
84'
 
Найир Умут
Бачуайи Миши
84'
 
Тадич Душан
Кинг Джошуа
87'
Азанго Филип
Даниэл Эрик
 
87'
Паур Якуб
Дюриш Михал
 
87'
Компан-Брезник Миха
Микович Мартин
 
88'
Офори Келвин
(Паур Якуб)
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 230 Количество передач 602
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Спартак Трнава 6.3% (8)
X 13.3% (17)
Фенербахче 80.5% (103)
0
выиграет Фенербахче, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
3
Дурик
Андрей
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
80
Желькович
Адриан
27
Бернат
Ян
29
Микович
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
8
Яндаш
Мерт
Хакан
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
15
Кинг
Джошуа
23
Бачуайи
Миши
11
Кент
Райан
Спартак Трнава
3-4-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.38
Штетина Лукаш 3 0.38
Офори Келвин 3 0.38
Прохазка Роман 1 0.13
Джуричин Марко 1 0.13
Буката Мартин 1 0.13
Коша Себастьян 1 0.13
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 4 0.5
Тадич Душан 4 (2) 0.5
Шиманьски Себастьян 3 0.38
Кинг Джошуа 3 0.38
Бачуайи Миши 3 0.38
Джеко Эдин 2 (1) 0.25
Кент Райан 1 0.13
Кадыоглу Ферди 1 0.13
Юксек Исмаил 1 0.13
Азиз Сердар 1 0.13
Бекао Родриго 1 0.13
Креспо Мигель 1 0.13
Остерволде Джейден 1 0.13
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 3 0
Микович Мартин 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Желькович Адриан 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Бекао Родриго 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
16
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фенербахче
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
3
21%
7
27%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

12
4
0 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
5
42%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
1
2
6
2.5
6
2
1
7
3.5
3
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Норшелланн
 2 1 0 1 8 - 4 3
3.
Лудогорец
 2 1 0 1 5 - 7 3
4.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Лудогорец
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Норшелланн
 1 0 0 1 1 - 3 0
3.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Лудогорец
 1 0 0 1 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бачуайи Миши получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Бернат Ян получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Коша Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Спартак Трнава 6.3% (8)
    X 13.3% (17)
    Фенербахче 80.5% (103)
    0
    выиграет Фенербахче, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спартак Трнава 1:2 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 1:2 Фенербахче

    Исход игры
    Спартак Трнава
    6.3% (8)
    Ничья
    13.3% (17)
    Фенербахче
    80.5% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.04% (80)
    Меньше
    34.96% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (90)
    Нет
    26.83% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    46.9% (60)
    0:2 Фенербахче
    14.1% (18)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    1:3 Фенербахче
    7% (9)
    0:1 Фенербахче
    7% (9)
    2:1 Спартак Трнава
    4.7% (6)
    0:3 Фенербахче
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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