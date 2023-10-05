Тур: 2. Стадион: Антон Малатинский. Зрители: 17528
1:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКоша Себастьян
30' Желтая карточкаБернат Ян
45' Желтая карточкаБачуайи Миши
0:1
70' ГолКинг Джошуа
0:2
81' ГолКинг Джошуа
1:2
88' ГолОфори Келвин
90'+10
Ход матча
23'
30'
45'
63'
70'
0:1
81'
0:2
87'
88'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
230 Количество передач 602
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
26
Зайц
Миха
15
Кинг
Джошуа
23
Бачуайи
Миши
11
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Спартак Трнава
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|3
|0.38
|Штетина Лукаш
|3
|0.38
|Офори Келвин
|3
|0.38
|Прохазка Роман
|1
|0.13
|Джуричин Марко
|1
|0.13
|Буката Мартин
|1
|0.13
|Коша Себастьян
|1
|0.13
|Микович Мартин
|0
|0
|Паур Якуб
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|4
|0.5
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.5
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.38
|Кинг Джошуа
|3
|0.38
|Бачуайи Миши
|3
|0.38
|Джеко Эдин
|2 (1)
|0.25
|Кент Райан
|1
|0.13
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.13
|Юксек Исмаил
|1
|0.13
|Азиз Сердар
|1
|0.13
|Бекао Родриго
|1
|0.13
|Креспо Мигель
|1
|0.13
|Остерволде Джейден
|1
|0.13
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|2
|1
|Прохазка Роман
|3
|0
|Микович Мартин
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Осени Азиз
|1
|0
|Желькович Адриан
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
16
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фенербахче
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
3
21%
7
27%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
12
4
0 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
5
42%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Фенербахче
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
71
26
62
17
35
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|8 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Трнава 1:2 Фенербахче
Исход игры
Спартак Трнава
6.3% (8)
Ничья
13.3% (17)
Фенербахче
80.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
65.04% (80)
Меньше
34.96% (43)
Обе команды забьют
Да
73.17% (90)
Нет
26.83% (33)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
46.9% (60)
0:2 Фенербахче
14.1% (18)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:3 Фенербахче
7% (9)
0:1 Фенербахче
7% (9)
2:1 Спартак Трнава
4.7% (6)
0:3 Фенербахче
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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