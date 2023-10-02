Тур: 2. Стадион: Фортуна Арена.
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История личных встреч
Славия Прага
Шериф
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масопуст Лукаш
|2
|0.4
|Шранц Иван
|2
|0.4
|Юречка Вацлав
|1
|0.2
|Огбу Иго
|1
|0.2
|Валлем Конрад
|1
|0.2
|Тиджани Мухамед
|1
|0.2
|Юрасек Матей
|1
|0.2
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|2
|0.4
|Анкей Дэвид
|2
|0.4
|Энрике Луваннор
|2 (2)
|0.4
|Бадоло Седрик
|1
|0.2
|Зохури Армель
|1
|0.2
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.2
|Товар Кристиан
|1
|0.2
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0.2
|Пайва Винисиус
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Тиджани Мухамед
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулу Жоау
|2
|1
|Кики Габи
|3
|0
|Апостолакис Константинос
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Артундуага Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Славия Прага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2
Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1
Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0
Результаты матчей
Славия Прага
Шериф
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогнозы на матч Славия Прага - Шериф
Исход игры
Славия Прага
87.5% (42)
Ничья
2.1% (1)
Шериф
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
53.33% (24)
Нет
46.67% (21)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
43.8% (21)
2:0 Славия Прага
29.2% (14)
1:0 Славия Прага
12.5% (6)
1:2 Шериф
4.2% (2)
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