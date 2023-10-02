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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Славия Прага
 
Позже
Шериф
Прогнозы 48
Славия Прага 87.5% (42)
X 2.1% (1)
Шериф 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Шериф
1.44
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5.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Славия Прага
Шериф

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масопуст Лукаш 2 0.4
Шранц Иван 2 0.4
Юречка Вацлав 1 0.2
Огбу Иго 1 0.2
Валлем Конрад 1 0.2
Тиджани Мухамед 1 0.2
Юрасек Матей 1 0.2
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 0.4
Анкей Дэвид 2 0.4
Энрике Луваннор 2 (2) 0.4
Бадоло Седрик 1 0.2
Зохури Армель 1 0.2
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.2
Товар Кристиан 1 0.2
Нгом-Мбекели Жером 1 0.2
Пайва Винисиус 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулу Жоау 2 1
Кики Габи 3 0
Апостолакис Константинос 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Талал Амин 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Артундуага Алехандро 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Славия Прага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2
Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1
Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0

Результаты матчей

Славия Прага
Шериф

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шериф
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Славия Прага 87.5% (42)
    X 2.1% (1)
    Шериф 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Шериф
    1.44
    Реклама, ligastavok.ru
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    7.90
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    Прогнозы на матч Славия Прага - Шериф

    Исход игры
    Славия Прага
    87.5% (42)
    Ничья
    2.1% (1)
    Шериф
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    43.8% (21)
    2:0 Славия Прага
    29.2% (14)
    1:0 Славия Прага
    12.5% (6)
    1:2 Шериф
    4.2% (2)
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    Славия Прага
    Шериф
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