  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Фиорентина
2:2
Конец матча
Ференцварош
0'
23' Желтая карточка
Шигер Давид
0:1
25' Гол
Варга Барнабас
0:2
50' Гол
Сиссе Ибраим
55' Желтая карточка
Ммаэ Сами
57' Желтая карточка
Варга Барнабас
66' Желтая карточка
Бен-Ромдане Мохамед Али
1:2
66' Гол
Барак Антонин
72' Желтая карточка
Дибус Денеш
86' Желтая карточка
Гонсалес Николас
2:2
90' Гол
Иконе Жонатан
90' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
90'+8

Ход матча

23'
 
Шигер Давид
25'
0:1
Варга Барнабас
(Бен-Ромдане Мохамед Али)
46'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
50'
0:2
Сиссе Ибраим
(Абу-Фани Мохаммад)
55'
 
Ммаэ Сами
57'
 
Варга Барнабас
57'
Мело Артур
Лопес Максим
 
57'
Барак Антонин
Мандрагора Роландо
 
57'
Куаме Кристиан
Соттиль Рикардо
 
66'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
66'
Барак Антонин
(Паризи Фабьяно)
1:2
67'
 
Овусу Квабена
Бен-Ромдане Мохамед Али
67'
 
Бешич Мухамед
Абу-Фани Мохаммад
72'
 
Дибус Денеш
79'
Иконе Жонатан
Бонавентура Джакомо
 
82'
 
Пешич Александар
Варга Барнабас
82'
 
Чивич Эльдар
Маркиньос
86'
Гонсалес Николас
 
88'
 
Абена Минти
Захариассен Кристоффер
90'
Иконе Жонатан
(Гонсалес Николас)
2:2
90'
Итальяно Виченцо
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 415 Количество передач 285
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 127
Фиорентина 92.1% (117)
X 6.3% (8)
Ференцварош 1.6% (2)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Рикардо
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
16
Захариассен
Кристоффер
Фиорентина
4-3-3
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 (1) 0.5
Раньери Лука 2 0.5
Барак Антонин 1 0.25
Иконе Жонатан 1 0.25
Бираги Кристиано 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 1.13
Траоре Адама VII 6 0.75
Пешич Александар 2 0.25
Захариассен Кристоффер 2 0.25
Овусу Квабена 2 0.25
Рамирес Кристиан 1 0.13
Абу-Фани Мохаммад 1 0.13
Ммаэ Сами 1 0.13
Сиссе Ибраим 1 0.13
Шигер Давид 1 0.13
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
12
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ференцварош
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
50%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
26
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
17%
2
8%
1-15
1
17%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
1
17%
6
23%
46-60
1
17%
5
19%
61-75
2
33%
4
15%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2
Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3
Ференцварош
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1
Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0

Результаты матчей

Фиорентина
Ференцварош

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Ференцварош
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Фиорентина
 2 0 2 0 4 - 4 2
4.
Чукарички
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Генк
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Чукарички
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ференцварош
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Фиорентина
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Чукарички
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Весь список
Новости LiveResult
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Фиорентина 92.1% (117)
    X 6.3% (8)
    Ференцварош 1.6% (2)
    0
    выиграет Фиорентина, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 2:2 Ференцварош онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Ференцварош

    Исход игры
    Фиорентина
    92.1% (117)
    Ничья
    6.3% (8)
    Ференцварош
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.33% (73)
    Меньше
    39.67% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.98% (75)
    Нет
    38.02% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    43.3% (55)
    2:0 Фиорентина
    26.8% (34)
    3:1 Фиорентина
    7.1% (9)
    1:0 Фиорентина
    7.1% (9)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Фиорентина
    1.6% (2)
    3:2 Фиорентина
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     