вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|2 (1)
|0.5
|Раньери Лука
|2
|0.5
|Барак Антонин
|1
|0.25
|Иконе Жонатан
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|1.13
|Траоре Адама VII
|6
|0.75
|Пешич Александар
|2
|0.25
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.25
|Овусу Квабена
|2
|0.25
|Рамирес Кристиан
|1
|0.13
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.13
|Ммаэ Сами
|1
|0.13
|Сиссе Ибраим
|1
|0.13
|Шигер Давид
|1
|0.13
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Макрекис Себраилс
|2
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4