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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Рома
 
Позже
Серветт
Прогнозы 45
Рома 95.6% (43)
X 2.2% (1)
Серветт 2.2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Серветт
7.60
8.00
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18.00
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Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Паредес Леандро 1 1
Кристанте Бриан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2
Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0
Серветт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2
Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0

Результаты матчей

Рома
Серветт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шериф
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре группы G Лиги Европы итальянская "Рома" на "Стадио Олимпико" будет противостоять швейцарскому "Серветту". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Серветт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Серветт.
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Прогнозы 45
Рома 95.6% (43)
X 2.2% (1)
Серветт 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Серветт
7.60
8.00
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18.00
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Рома - Серветт онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Серветт

Исход игры
Рома
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Серветт
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
30.23% (13)
Нет
69.77% (30)
Популярный счёт
2:0 Рома
53.3% (24)
2:1 Рома
17.8% (8)
3:0 Рома
11.1% (5)
3:1 Рома
4.4% (2)
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