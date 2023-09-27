Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
2:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
5'
1:0
67'
2:0
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
17
Паур
Якуб
19
Фабиш
Лукаш
66
Peter
Varga
27
erik
Liener
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Спартак Трнава
Кошице
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.2
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|3
|0.38
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.25
|Офори Келвин
|1
|0.13
|Даниэл Эрик
|1
|0.13
|Баинович Филип
|1
|0.13
|Азанго Филип
|1
|0.13
|Бернат Ян
|1
|0.13
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.13
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.13
|Грессак Лукас
|1
|0.13
|Медвед Жан
|1
|0.13
|Marcel Vasil
|1
|0.13
|Boris Turcak
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Jan Mizerak
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
1
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кошице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1
Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2
Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Кошице
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|7.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|10.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|11.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4