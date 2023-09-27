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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
2:0
Второй тайм: 69'
Кошице
0'
1:0
5' Гол
Дюриш Михал
2:0
67' Гол
Стефаник Самуэль

Ход матча

5'
Дюриш Михал
1:0
67'
Стефаник Самуэль
(Азанго Филип)
2:0
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Спартак Трнава
Ничья
Кошице
6.55
8.20
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Все Коэффициенты
72
Вантруба
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
5
Компан-Брезник
Миха
8
Стефаник
Самуэль
6
Прохазка
Роман
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
17
Паур
Якуб
30
Путноцки
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
34
Грессак
Лукас
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
66
Peter
Varga
17
Голиков
Александр
27
erik
Liener
23
Фашко
Михал
3
Петрак
Бернард
80
Landing
Sagna
Спартак Трнава
4-3-3
Кошице
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Кошице

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
Р
3:0
С
1:0
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
1:0
С
0:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
0:2
CL
4:0
CL
1:4
CL
5:4
CL
2:1
CL
2:1
CL
2:1
К
3:1
К
0:0
CL
2:0
CL
3:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.2

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 3 0.38
Джуричин Марко 2 (1) 0.25
Офори Келвин 1 0.13
Даниэл Эрик 1 0.13
Баинович Филип 1 0.13
Азанго Филип 1 0.13
Бернат Ян 1 0.13
Компан-Брезник Миха 1 0.13
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Желькович Адриан 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.13
Грессак Лукас 1 0.13
Медвед Жан 1 0.13
Marcel Vasil 1 0.13
Boris Turcak 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Прохазка Роман 2 0
Баинович Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Шулек Мартин 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Jan Mizerak 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кошице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1
Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2
Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Кошице

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Жилина
 8 5 0 3 17 - 13 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
Слован Братислава
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
7.
Спартак Трнава
 2:0 8 3 3 2 12 - 10 12
8.
Ружомберок
 8 2 3 3 10 - 14 9
9.
Скалица
 8 2 1 5 7 - 9 7
10.
Кошице
 0:2 8 2 1 5 5 - 14 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Ружомберок
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Спартак Трнава
 2:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 0:2 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Слован Братислава
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
6.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спартак Трнава
 2:0 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Кошице
 0:2 4 1 0 3 4 - 8 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Азанго Филип сделал результативную передачу.
  • 67'
    Г О О О О Л - Стефаник Самуэль бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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