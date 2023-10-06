0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
15'
23'
0:1
12
Майке
Роша
10
Рони
III
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
9 Endrick
-
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
77
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.42
|Гомес Густаво
|3
|0.25
|Рони III
|3
|0.25
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.25
|Пикерес Хоакин
|2
|0.17
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.08
|Роша Маркос
|1
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.08
|Наварро Рафа
|1
|0.08
|Endrick
|1
|0.08
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|3
|0.25
|Вейгандт Марсело
|2
|0.17
|Васкес Луис
|2
|0.17
|Мерентиель Мигель
|1
|0.08
|Вилья Себастьян
|1
|0.08
|Варела Алан
|1
|0.08
|Барко Валентин
|1
|0.08
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Абел Феррейра
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Endrick
|0
|1
|Richard Rios
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
9
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
24%
4
36%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
5 раз 45%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
33
23
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
33
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
65
47
47
110
38
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|12
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Патрик Алан
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5