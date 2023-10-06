  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Первый тайм: 34'
Бока Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Рони III
0:1
23' Гол
Кавани Эдинсон

Ход матча

15'
Рони III
 
23'
0:1
Кавани Эдинсон
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Бока Хуниорс
3.65
3.65
Реклама, ligastavok.ru
7.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
10
Рони
III
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Палмейрас Сан-Паулу
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
2:2
КЛ
2:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.42
Гомес Густаво 3 0.25
Рони III 3 0.25
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.25
Пикерес Хоакин 2 0.17
Лопес Хосе Мануэль 1 0.08
Роша Маркос 1 0.08
Майке Роша 1 0.08
Наварро Рафа 1 0.08
Endrick 1 0.08
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.25
Вейгандт Марсело 2 0.17
Васкес Луис 2 0.17
Мерентиель Мигель 1 0.08
Вилья Себастьян 1 0.08
Варела Алан 1 0.08
Барко Валентин 1 0.08

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Менино Габриэль 3 0
Жаилсон Маркес 1 1
Абел Феррейра 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Рони III 2 0
Endrick 0 1
Richard Rios 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Роша Маркос 1 0
Жонатан Луис 1 0
Рафаэл Жозе 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Пол 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Mariano Andres Herron 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
9
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
24%
4
36%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
5 раз 45%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
3
8
3.5
1
10
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
4 Флуминенсе
3 Интернасьонал Порту Алегре
0 Бока Хуниорс
0 Палмейрас Сан-Паулу
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 12
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Патрик Алан 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Бока Хуниорс
3.65
3.65
Реклама, ligastavok.ru
7.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Бока Хуниорс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Палмейрас Сан-Паулу
Бока Хуниорс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 