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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Абха
Прогнозы 54
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (54)
X 0% (0)
Абха 0% (0)
Все прогнозы
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (3) 1.25
Мане Садио 6 0.75
Талиска Андерсон 4 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.13
Аль-Ганам Султан 1 0.13
Отавио Эдмилсон 1 0.13
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.13
Лапорт Эмерик 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Абха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Токо-Экамби Карл 2 (1) 0.25
Бгуир Саад 1 0.13
Аль-Рувайли Омар 1 0.13
Ahmed Abdu Ahmed Jaber 1 0.13
Крыховяк Гжегож 0 0
Камано Франсуа 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Абха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Аль-Кумайзи Салех 2 0
Бин Джумайя Фахад 2 0
Наджи Мохаммед 2 0
Татарушану Чиприан 1 0
Матич Урош 1 0
Камано Франсуа 1 0
Аль-Хбеб Ахмад 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Абха
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Абха
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

15
3
Аль-Наср Эр-Рияд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Абха
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

15
3

Голы по времени матча

Забито

8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
40%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Забито

24
5
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
2
40%
31-45
4
17%
1
20%
46-60
1
4%
1
20%
61-75
6
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Абха
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Абха - Аль-Рияд 0:1 Абха - Хаджер 1:0 Аль-Вахда Мекка - Абха 4:0 Абха - Аль-Иттифак 1:3
Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Абха 1:0 Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
1
4
2
1
2.5
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
1
7
5
3
2.5
4
4
3.5
2
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 8 6 2 0 23 - 7 20
2.
Аль-Иттихад Джидда
 8 6 1 1 18 - 5 19
3.
Аль-Таавун Бурайда
 8 6 1 1 16 - 7 19
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 8 6 0 2 24 - 10 18
5.
Аль-Иттифак
 8 5 2 1 15 - 9 17
6.
Аль-Ахли Джидда
 8 5 1 2 16 - 13 16
7.
Аль-Фатех
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Аль-Вахда Мекка
 8 4 0 4 16 - 16 12
9.
Аль-Фейха
 8 2 4 2 8 - 6 10
10.
Аль-Халидж
 8 2 2 4 9 - 14 8
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 8 2 2 4 9 - 15 8
12.
Аль-Охдуд
 8 2 1 5 5 - 9 7
13.
Аль-Таи
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Аль-Рияд
 8 2 1 5 6 - 19 7
15.
Дамак
 8 1 4 3 11 - 14 7
16.
Абха
 8 2 0 6 5 - 14 6
17.
Аль-Раед Бурайда
 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Аль-Хазм
 8 0 3 5 6 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Аль-Иттифак
 4 3 1 0 10 - 6 10
4.
Аль-Таавун Бурайда
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Аль-Вахда Мекка
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Аль-Фатех
 4 2 1 1 11 - 8 7
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Аль-Таи
 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Абха
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аль-Фейха
 5 1 3 1 3 - 2 6
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 1 2 1 7 - 6 5
13.
Дамак
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Аль-Рияд
 4 1 0 3 2 - 8 3
15.
Аль-Раед Бурайда
 5 1 0 4 5 - 12 3
16.
Аль-Халидж
 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аль-Хазм
 4 0 1 3 3 - 11 1
18.
Аль-Охдуд
 4 0 0 4 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 1 0 11 - 0 13
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 0 1 16 - 5 12
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 5 10
4.
Аль-Таавун Бурайда
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Аль-Фатех
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Аль-Иттифак
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Аль-Охдуд
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Аль-Халидж
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Аль-Фейха
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Аль-Рияд
 4 1 1 2 4 - 11 4
11.
Дамак
 5 1 1 3 6 - 9 4
12.
Аль-Ахли Джидда
 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Аль-Вахда Мекка
 4 1 0 3 5 - 10 3
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 1 0 3 2 - 9 3
15.
Аль-Хазм
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Аль-Таи
 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Абха
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 10 (5)
Аль-Фатех Батна Мурад 6 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 6 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 6 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 4
Аль-Охдуд Eid Al-Muwallad 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
Аль-Таи Семеду Алфа 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Абха от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 54
    Аль-Наср Эр-Рияд 100% (54)
    X 0% (0)
    Абха 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Абха
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Абха

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Абха
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (17)
    Нет
    66.67% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    37% (20)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    22.2% (12)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    13% (7)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.1% (6)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.3% (5)
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