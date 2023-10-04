Тур: 9. Стадион: Аль-Аввал Парк.
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История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|10 (3)
|1.25
|Мане Садио
|6
|0.75
|Талиска Андерсон
|4
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.13
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.13
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.13
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Абха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Токо-Экамби Карл
|2 (1)
|0.25
|Бгуир Саад
|1
|0.13
|Аль-Рувайли Омар
|1
|0.13
|Ahmed Abdu Ahmed Jaber
|1
|0.13
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Камано Франсуа
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Абха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Аль-Кумайзи Салех
|2
|0
|Бин Джумайя Фахад
|2
|0
|Наджи Мохаммед
|2
|0
|Татарушану Чиприан
|1
|0
|Матич Урош
|1
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Аль-Хбеб Ахмад
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Абха
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Абха
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
15
3
Аль-Наср Эр-Рияд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Абха
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
15
3
Голы по времени матча
Забито
8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
40%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Забито
24
5
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
2
40%
31-45
4
17%
1
20%
46-60
1
4%
1
20%
61-75
6
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Абха
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Абха - Аль-Рияд 0:1 Абха - Хаджер 1:0 Аль-Вахда Мекка - Абха 4:0 Абха - Аль-Иттифак 1:3
Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Абха 1:0 Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
14
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
17
53
44
26
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|10 (5)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|6 (4)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|6 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|6 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|6 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|4
|Аль-Охдуд
|Eid Al-Muwallad
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
|Аль-Таи
|Семеду Алфа
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Абха
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (54)
Ничья
0% (0)
Абха
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
33.33% (17)
Нет
66.67% (34)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
37% (20)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
22.2% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
13% (7)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.1% (6)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
9.3% (5)
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