Тур: 10. Стадион: Ружомберок.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТучны Адам
31' Желтая карточкаЧерепаки Роман
36' Желтая карточкаДуга Денис
2:0
48' ГолЛавринчик Самуэль
60' Желтая карточкаТумма Гергей
84' Желтая карточкаГладик Ян
89' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+6
Ход матча
9'
1:0
31'
36'
48'
60'
72'
84'
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
20
Хобот
Марьян
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамНападающий
-
-
23 Patrik Dulay
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Ружомберок
Злате Моравце
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
40 матчей
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.32
Среднее время на гол
43
68
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
68
46
Голов в среднем за матч
1.7
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.3
|Домонкос Кристоф
|3
|0.3
|Шефчик Самуэль
|2
|0.2
|Хриен Мартин
|1
|0.1
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.1
|Бобчек Томаш
|1
|0.1
|Тучны Адам
|1
|0.1
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.2
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.1
|Наги Рихард
|1
|0.1
|Гоно Мирослав
|1
|0.1
|Дуга Денис
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Лавринчик Самуэль
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Гладик Ян
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Злате Моравце
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Злате Моравце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
3
1
Ружомберок
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Злате Моравце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
29%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
7%
4
22%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Ружомберок
Злате Моравце
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
37
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4