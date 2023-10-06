Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Серен Тенгстедт бьет со штрафного в створ, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

48' Бьеллан Андреас получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Бьеллан Андреас наказан за толчок Серен Тенгстедт

48' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

44' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

42' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

37' Серен Тенгстедт удалось забить из легкой позиции.

36' Г О О О О Л - Серен Тенгстедт забивает с левой ноги!

36' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Чуквуани Точи получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Чуквуани Точи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

30' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Мэдс Киккенборг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг

23' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мусонда Лубамба из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

18' Линд Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Отличная индивидуальная работа от Тордарсон Стефан-Тейтюр , гол забит с изяществом.

15' Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

15' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Люнгбю

15' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

14' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

12' Линд Александр нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

12' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Чуквуани Точи из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Чуквуани Точи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Люнгбю

5' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Пелле Мэттсон наказан за толчок Чуквуани Точи

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Люнгбю начинает с центра поля