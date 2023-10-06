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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4732 Главный судья: Jens Grabski Maae
Силькеборг
5:0
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
15' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
2:0
21' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
3:0
23' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
4:0
36' Гол
Тенгстедт Сёрен
45' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
62' Желтая карточка
Муньеса Марк
5:0
82' Пенальти
Тенгстедт Сёрен
87' Желтая карточка
Сигурдссон Гильфи
90'+6

Ход матча

15'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Клинг Андерс)
1:0
21'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Мусонда Лубамба)
2:0
23'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Клинг Андерс)
3:0
36'
Тенгстедт Сёрен
(Линд Александр)
4:0
45'
 
Бьеллан Андреас
46'
 
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
62'
 
Муньеса Марк
63'
 
Сигурдссон Гильфи
Чуквуани Точи
63'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
63'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Чорлу Резан
73'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Буш Александер Магнус
 
73'
Феликс Йоэль
Маккоуотт Каллум
 
82'
Тенгстедт Сёрен
5:0
85'
 
Амон Джонатан
Гюткьяер Фредерик
85'
Куск Каспер
Тенгстедт Сёрен
 
85'
Адамсен Тонни
Линд Александр
 
85'
Поульсен Андреас
Мусонда Лубамба
 
87'
 
Сигурдссон Гильфи

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 553 Количество передач 507
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
24
Мусонда
Лубамба
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
6
Маттссон
Пелле
10
Тенгстедт
Сёрен
21
Клинг
Андерс
9
Линд
Александр
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
5
Муньеса
Марк
6
Бьеллан
Андреас
24
Tobias
Storm
30
Ромер
Марсель
10
Чорлу
Резан
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Люнгбю

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

34 матча

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.35

Среднее время на гол

85
66

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

69
74

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 9 0.82
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.36
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0.27
Маккоуотт Каллум 2 0.18
Клинг Андерс 1 0.09
Адамсен Тонни 1 0.09
Маттссон Пелле 1 0.09
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 4 0.36
Финнбогасон Альфред 2 0.18
Чуквуани Точи 2 0.18
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.18
Грегор Паскаль 1 0.09
Финнссон Кольбейн 1 0.09
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Бринк Марк 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Бьеллан Андреас 2 0
Муньеса Марк 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сигурдссон Гильфи 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Винтер Каспер 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Силькеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
6
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3
Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1
Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Люнгбю

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
3.
Брондбю
 10 7 0 3 20 - 10 21
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
8.
Виборг
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
10.
Оденсе
 10 2 2 6 15 - 18 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 10 0 3 7 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
7.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 4
Оденсе Манне Аласана 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4732 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Силькеборг: 53%, Люнгбю: 47%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 96'
    Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
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