Тур: 11. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 4732 Главный судья: Jens Grabski Maae
5:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
2:0
21' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
3:0
23' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
4:0
36' ГолТенгстедт Сёрен
45' Желтая карточкаБьеллан Андреас
62' Желтая карточкаМуньеса Марк
5:0
82' ПенальтиТенгстедт Сёрен
87' Желтая карточкаСигурдссон Гильфи
90'+6
Ход матча
15'
21'
23'
36'
45'
62'
82'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
553 Количество передач 507
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
24
Tobias
Storm
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Люнгбю
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
34 матча
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.35
Среднее время на гол
85
66
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
69
74
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|9
|0.82
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.36
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0.27
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.18
|Клинг Андерс
|1
|0.09
|Адамсен Тонни
|1
|0.09
|Маттссон Пелле
|1
|0.09
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|4
|0.36
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.18
|Чуквуани Точи
|2
|0.18
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.18
|Грегор Паскаль
|1
|0.09
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.09
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Муньеса Марк
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Силькеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
6
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3
Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1
Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Люнгбю
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
74
38
38
110
110
110
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|4
|Оденсе
|Манне Аласана
|4