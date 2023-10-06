Тур: 9. Стадион: Марио Ригамонти.
0:1
Второй тайм: 80'
0'
0:1
13' ГолЛа Мантия Андреа
18' Желтая карточкаКистана Андреа
36' Желтая карточкаAlessandro Pilati
43' Желтая карточкаDavide Balestrero
52' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
Ход матча
13'
18'
52'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Brayan Gjyla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.17
|Мончини Габриэле
|1
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.17
|Бьянки Флавио
|1
|0.17
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.22
|Davide Balestrero
|2
|0.22
|Феличи Маттиа
|1
|0.11
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|5
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
1
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФералпиСало
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
15
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 8
1
100%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0
Результаты матчей
Брешия
ФералпиСало
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брешия
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
35
14
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|19.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|10.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4