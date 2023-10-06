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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
0:1
13' Гол
Ла Мантия Андреа
18' Желтая карточка
Кистана Андреа
36' Желтая карточка
Alessandro Pilati
43' Желтая карточка
Davide Balestrero
52' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
1:1
90' Гол
Мончини Габриэле
90' Желтая карточка
Мончини Габриэле
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Ла Мантия Андреа
(Мартелла Бруно)
18'
Кистана Андреа
 
36'
 
Alessandro Pilati
43'
 
Davide Balestrero
46'
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
 
52'
 
Ла Мантия Андреа
55'
Олзер Джакомо
Ндой Эмануэле
 
56'
Уар Матье
Фарес Мохамед
 
66'
 
Denis Hergheligiu
Фьордилино Лука
69'
Боррелли Дженнаро
Мангравити Массимилиано
 
76'
 
Federico Bergonzi
Бутич Карло
77'
 
Mattia Tonetto
Мартелла Бруно
87'
 
Зеннаро Маттиа
Феличи Маттиа
87'
 
Ди Мольфетта Давиде
Курфалидис Христос
90'
Мончини Габриэле
(Боррелли Дженнаро)
1:1
90'
Мончини Габриэле
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 503 Количество передач 279
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
8
Ндой
Эмануэле
6
Фарес
Мохамед
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
6
Loris
Bacchetti
19
Alessandro
Pilati
97
Феличи
Маттиа
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
87
Мартелла
Бруно
9
Бутич
Карло
91
Ла
Мантия
Андреа
Брешия
3-5-2
ФералпиСало
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 2 0.33
Боррелли Дженнаро 1 0.17
Бьярнасон Биркир 1 0.17
Бьянки Флавио 1 0.17
Бизоли Димитри 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.22
Davide Balestrero 2 0.22
Феличи Маттиа 1 0.11
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 2 0
Кистана Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Олзер Джакомо 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 5 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Париджини Витторио 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
1
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФералпиСало
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

2
16
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 9
2
100%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0

Результаты матчей

Брешия
ФералпиСало

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брешия
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1
5
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Катанзаро
 8 4 3 1 14 - 13 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 7 2 4 1 12 - 9 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 8 1 6 1 7 - 7 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Парма
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Катанзаро
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Davide Balestrero получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Alessandro Pilati получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Кистана Андреа получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Мартелла Бруно сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Ла Мантия Андреа бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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