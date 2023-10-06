Тур: 9. Стадион: Марио Ригамонти.
1:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЛа Мантия Андреа
18' Желтая карточкаКистана Андреа
36' Желтая карточкаAlessandro Pilati
43' Желтая карточкаDavide Balestrero
52' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
1:1
90' ГолМончини Габриэле
90' Желтая карточкаМончини Габриэле
90'+8
Ход матча
13'
18'
52'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
503 Количество передач 279
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Brayan Gjyla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|2
|0.33
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.17
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.17
|Бьянки Флавио
|1
|0.17
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.22
|Davide Balestrero
|2
|0.22
|Феличи Маттиа
|1
|0.11
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|5
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
1
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФералпиСало
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
2
16
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 9
2
100%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0
Результаты матчей
Брешия
ФералпиСало
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брешия
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
45
15
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4