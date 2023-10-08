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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 184
Пари НН 10.9% (20)
X 37.5% (69)
Крылья Советов 51.6% (95)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
7
Севикян
Эдгар
20
Боселли
Хуан
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
15
Рассказов
Николай
14
Салтыков
Никита
20
Рахманович
Амар
10
Гарре
Бенхамин
Пари НН
3-5-2
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Пари НН
Крылья Советов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 3 0.3
Калинский Николай 2 (1) 0.2
Зе Турбо Жозе 1 0.1
Боселли Хуан 1 0.1
Кутателадзе Николоз 1 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.1
Каккоев Никита 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.4
Гарре Бенхамин 4 (1) 0.4
Рассказов Николай 2 0.2
Рахманович Амар 2 0.2
Горшков Юрий 2 0.2
Бабкин Сергей 2 0.2
Шитов Владислав 2 0.2
Костанца Фернандо 2 (1) 0.2
Ежов Роман 1 (1) 0.1
Зотов Георгий 1 0.1
Карпицкий Егор 1 0.1
Бейл Гленн 1 0.1
Хубулов Владимир 1 0.1
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 2 1
Майга Мамаду 3 0
Гоцук Кирилл 2 0
Стаматов Матео 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Каккоев Никита 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 5 0
Бейл Гленн 3 1
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Рахманович Амар 2 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
4
Пари НН
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
19
Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
23

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
3
50%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

1
19
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
100%
5
26%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
7
28%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0

Результаты матчей

Пари НН
Крылья Советов

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
2
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
12.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
13.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
14.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
15.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Павел Кукуян (Сочи);
    Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар);
    Ассистент: Владислав Назаров (Невинномысск);
    Резервный: Антон Фролов (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 11-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Пари НН» и «Крыльев Советов». Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Прогнозы 184
Пари НН 10.9% (20)
X 37.5% (69)
Крылья Советов 51.6% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Крылья Советов

Исход игры
Пари НН
10.9% (20)
Ничья
37.5% (69)
Крылья Советов
51.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
44.8% (56)
Меньше
55.2% (69)
Обе команды забьют
Да
89.6% (112)
Нет
10.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (56)
1:2 Крылья Советов
24.5% (45)
1:0 Пари НН
3.3% (6)
2:1 Пари НН
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:1 Крылья Советов
2.2% (4)
0:2 Крылья Советов
1.6% (3)
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