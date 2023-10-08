Тур: 11. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
20
Боселли
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Пари НН
Крылья Советов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|3
|0.3
|Калинский Николай
|2 (1)
|0.2
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.1
|Боселли Хуан
|1
|0.1
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.1
|Каккоев Никита
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтыков Никита
|4
|0.4
|Гарре Бенхамин
|4 (1)
|0.4
|Рассказов Николай
|2
|0.2
|Рахманович Амар
|2
|0.2
|Горшков Юрий
|2
|0.2
|Бабкин Сергей
|2
|0.2
|Шитов Владислав
|2
|0.2
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.2
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.1
|Зотов Георгий
|1
|0.1
|Карпицкий Егор
|1
|0.1
|Бейл Гленн
|1
|0.1
|Хубулов Владимир
|1
|0.1
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|2
|1
|Майга Мамаду
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ломаев Иван
|2
|0
|Рахманович Амар
|2
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
4
Пари НН
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
19
Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
23
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
3
50%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
1
19
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
100%
5
26%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
10
25
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
7
28%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
20%
7
28%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0
Результаты матчей
Пари НН
Крылья Советов
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
82
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Крылья Советов
Исход игры
Пари НН
10.9% (20)
Ничья
37.5% (69)
Крылья Советов
51.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
44.8% (56)
Меньше
55.2% (69)
Обе команды забьют
Да
89.6% (112)
Нет
10.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (56)
1:2 Крылья Советов
24.5% (45)
1:0 Пари НН
3.3% (6)
2:1 Пари НН
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:1 Крылья Советов
2.2% (4)
0:2 Крылья Советов
1.6% (3)
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