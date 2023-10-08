Тур: 8. Стадион: Фалмер. Главный судья: Тейлор Энтони
Ход матча
20'
1:0
40'
1:1
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
269 Количество передач 278
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Чамберс ЛюкПолузащитник
-
50 Доак БенНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брайтон
Ливерпуль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.57
1.88
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|4
|0.5
|Митома Каору
|3
|0.38
|Марч Соломон
|3
|0.38
|Саймон Адингра
|2
|0.25
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.25
|Гросс Паскаль
|2
|0.25
|Эступиньян Первис
|1
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.13
|Фати Ансу
|1
|0.13
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (2)
|0.63
|Нуньес Дарвин
|3
|0.38
|Жота Диогу
|2
|0.25
|Гакпо Коди
|2
|0.25
|Диас Луис
|2
|0.25
|Робертсон Эндрю
|1
|0.13
|Собослаи Доминик
|1
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
3
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
8
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Ливерпуль
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
43
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|7.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|20 - 16
|15
|8.
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|18 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 9
|7
|9.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|9 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:2 Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
5% (7)
Ничья
12.8% (18)
Ливерпуль
82.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
79.84% (99)
Меньше
20.16% (25)
Обе команды забьют
Да
87.9% (109)
Нет
12.1% (15)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
48.2% (68)
1:1 Ничья
7.8% (11)
2:3 Ливерпуль
6.4% (9)
1:3 Ливерпуль
5.7% (8)
0:2 Ливерпуль
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Ливерпуль
4.3% (6)
2:1 Брайтон
2.1% (3)
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