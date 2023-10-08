ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛАХ! 1:1! Египтянин получил сейчас мяч на правом краю штрафной, после чего нанес выстрел в дальний от себя угол. Эллиотт сделал едва уловимое касание, отдав невольно голевую передачу!

Все начинается в нашем матче заново. Пять минут есть у соперников на то, чтобы забить еще один гол и уйти на перерыв, имея перевес в один гол.

Луис Диас сейчас столкнулся с голкипером соперника. Как кажется, обоим игрокам досталось в этой ситуации. Но матч продолжат оба.

ПЕНАЛЬТИ! В ворота хозяев! Вербрюгген отдал пас на партнера, причем крайне неудобную передачу, что привело к потере. Гроссу оставалось только фолить и сбивать оппонента на газон.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛАХ! 1:2! Уже выходят вперед игроки "Ливерпуля". Салах подошел к мячу исполнять 11-метровый удар. Пробил египтянин в левый от себя угол. По удару реагировал вратарь, но до снаряда не добрался.

В падении сейчас игрок "Брайтона" переусердствовал. Завалил он оппонента на газон. Карточки нарушитель перед собой по итогу не увидел.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:2. Впереди пока игроки "Ливерпуля". Уходим на 15-минутную паузу. Скоро продолжим.

В прошлом туре "Ливерпуль" уступил в гостях "Тоттенхэму" и сегодня ни в коем случае нельзя проигрывать "красным". Только если они не хотят в середине турнирной лестницы оказаться.

МОМЕНТ! Снова по воротам соперника нанес Саймон, который направил сферу рядом с правой штангой. Мяч снова чудом в сетке не оказался.

Митома на левом фланге получил мяч, после чего пронесся к лицевой, откуда подал в центр, но попал в ногу защитнику, после чего сфера за лицевую линию улетела.

С перепадами играют сегодня футболисты "Брайтона". Одна волна атаки следует за другой. Впрочем, опасных моментов у ворот "Ливерпуля" пока нет.

Салах получил мяч на правом краю, после чего попытался выполнить прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

Каких-то 10 минут остается играть в первом тайме соперникам. Стоит отметить тот факт, что последние 10 минут почти 70% игрового времени держат мяч "чайки".

Нуньес в центре поля оприходовал по ноге соперника. Быстро разыграли хозяева штрафной, а там Педро сбил Маккаллистер. Снова фол со стороны игрока "Ливерпуля".

В итоге разыграли штрафной удар хозяева. Саймон выполнял передачу с правого края на дальнюю штангу, где были только игроки "Ливерпуля".

Данк отдал передачу в штрафную соперника с правого края. Жоао Педро в итоге дотянулся до мяча, но под давлением все же упустил его за пределы газона.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЙМОН! 1:0! Потерял Макаллистер сейчас мяч на своей половине поля после не самого удобного паса от Ван Дейка. В итоге Саймон мяч подхватил, вышел на ворота и сразу же отправил сферу в ближний правый угол. Алиссон потерял ворота и свою команду спасти не смог!

Вот теперь очень интересная игра нас ждет. Саймон снова пытался до мяча добраться после прострела с правого края - получилось не слишком удачно.

Первый угловой свой "Ливерпуль" сейчас заработал. Последовала подача с правого края в центр штрафной, где вездесущий Данк сыграл на вынос.

Саймон пробрасывал мяч себе на ход, но на сей раз Маккалистер сумел отработать в обороне, выбив сферу подальше от собственной рамки.

Салах после передачи с правого фланга не смог укротить мяч на дальней штанге. В итоге от ноги египтянина сфера спокойно укатилась за пределы поля.

Салах получил мяч в штрафной оппонента, после чего попытался нанести удар по воротам противника, но угодил в голову защитнику.

Игор Роша получил в предыдущем эпизоде удар мячом в лицо. В итоге игроку потребовалось время, чтобы придти в себя и встречу продолжить.

Гросс заработал сейчас угловой удар после выстрела с линии штрафной. Мяч попал в голову защитнику и снова на угловой улетел. Наброс на дальнюю штангу, где Трент играет на вынос головой.

Пятый угловой "Брайтона" подал. С правого края последовал навес на дальнюю штангу, где сыграл на вынос Нуньес. Уверенно он в обороне доиграл.

15' В обороне сейчас отрабатывают игроки "Ливерпуля". Против Митомы Макаллистер сейчас правила нарушает, оказываясь на футбольном газоне.

14' Увязла игра в центре поля. "Ливерпуль" пока с мячом, передача назад на Алиссона, который, будучи под давлением, выбивает сферу подальше от рамки.

13' Салах попытался в прессинге отобрать мяч. Сумел он подкатиться под соперника и даже зацепил мяч в подкате, однако снаряд упустил за пределы поля.

12' Собослаи с левого фланга подавал мяч на Нуньеса, но тот до мяча добраться не сумел, несмотря на желание сыграть по игровому снаряду.

10' 10 минут отыграли соперники на поле. Неплохо действуют в плане скоростей пока что соперники. Луис Диас толкает в атаке защитника "чаек". Это фол, но без карточки.

9' Собослаи с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но попал в "стенку". Далее уже хозяева смогли отбиться, выбив сферу подальше от рамки.

8' Нуньес по левому флангу продирался к воротам соперника, но получил толчок в спину от Данка. В итоге штрафной удар заработали футболисты "Ливерпуля".

7' Следом еще один навес от угла поля, который привел к назначению нового стандарта от углового флага. Подача с левого фланга ничего не принесла.

6' После подачи в штрафную "Ливерпуля" мяч нашел рикошет в виде ноги защитника. Это касание дезориентировало Алиссона, который упал на газон и ничем своему клубу помочь уже не мог. Но повезло, что сфера в ворота не влетела. Угловой.

5' Первая же более и менее интересная атака "Брайтона" привела к тому, что угловой заработали футболисты "чаек". Навес будет с левого края.

4' Луис Диас фолит на своей половине поля. Справа он снес Данка на футбольный газон. В итоге рефери впервые в матче вступил в игру.

3' На первых минутах встречи пока не двигаются с мячом игроки "Брайтона". "Ливерпуль" же своего соперника совсем не прессингует. Очень спокойный старт.

2' Футболисты "Брайтона" вышли сегодня на поле в бело-синих цветах, в то время, как игроки "Ливерпуля" оказались на футбольном газоне в красном обмундировании.