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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
1:2
Перерыв
Ливерпуль
0'
1:0
20' Гол
Саймон Адингра
1:1
40' Гол
Салах Мохамед
1:2
45' Пенальти
Салах Мохамед

Ход матча

20'
Саймон Адингра
1:0
40'
1:1
Салах Мохамед
(Нуньес Дарвин)
45'
1:2
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 269 Количество передач 278
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 141
Брайтон 5% (7)
X 12.8% (18)
Ливерпуль 82.3% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Ливерпуль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
7
Марч
Соломон
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
24
Саймон
Адингра
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
10
Макаллистер
Алексис
8
Собослаи
Доминик
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
Брайтон
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.57
1.88

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.5
Митома Каору 3 0.38
Марч Соломон 3 0.38
Саймон Адингра 2 0.25
Педро Жоао 2 (1) 0.25
Гросс Паскаль 2 0.25
Эступиньян Первис 1 0.13
Уэлбек Данни 1 0.13
Фати Ансу 1 0.13
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (2) 0.63
Нуньес Дарвин 3 0.38
Жота Диогу 2 0.25
Гакпо Коди 2 0.25
Диас Луис 2 0.25
Робертсон Эндрю 1 0.13
Собослаи Доминик 1 0.13
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 1
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
8
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

19
15
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Ливерпуль

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
5
2
2.5
4
3
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 8 5 0 3 20 - 16 15
8.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 4 0 4 18 - 8 12
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 9 7
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 0 3 9 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:2. Впереди пока игроки "Ливерпуля". Уходим на 15-минутную паузу. Скоро продолжим. 
  • 45'
    В падении сейчас игрок "Брайтона" переусердствовал. Завалил он оппонента на газон. Карточки нарушитель перед собой по итогу не увидел. 
  • Пенальти
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛАХ! 1:2!
    Уже выходят вперед игроки "Ливерпуля". Салах подошел к мячу исполнять 11-метровый удар. Пробил египтянин в левый от себя угол. По удару реагировал вратарь, но до снаряда не добрался. 
  • Пенальти!
    43'
    ПЕНАЛЬТИ! В ворота хозяев! Вербрюгген отдал пас на партнера, причем крайне неудобную передачу, что привело к потере. Гроссу оставалось только фолить и сбивать оппонента на газон.
  • Травма, повреждение
    42'
    Луис Диас сейчас столкнулся с голкипером соперника. Как кажется, обоим игрокам досталось в этой ситуации. Но матч продолжат оба.
  • 41'
    Все начинается в нашем матче заново. Пять минут есть у соперников на то, чтобы забить еще один гол и уйти на перерыв, имея перевес в один гол. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛАХ! 1:1!
    Египтянин получил сейчас мяч на правом краю штрафной, после чего нанес выстрел в дальний от себя угол. Эллиотт сделал едва уловимое касание, отдав невольно голевую передачу!
  • 38'
    В итоге разыграли штрафной удар хозяева. Саймон выполнял передачу с правого края на дальнюю штангу, где были только игроки "Ливерпуля". 
  • Фол, нарушение
    37'
    Нуньес в центре поля оприходовал по ноге соперника. Быстро разыграли хозяева штрафной, а там Педро сбил Маккаллистер. Снова фол со стороны игрока "Ливерпуля". 
  • 36'
    Каких-то 10 минут остается играть в первом тайме соперникам. Стоит отметить тот факт, что последние 10 минут почти 70% игрового времени держат мяч "чайки". 
  • 35'
    Салах получил мяч на правом краю, после чего попытался выполнить прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. 
  • 33'
    С перепадами играют сегодня футболисты "Брайтона". Одна волна атаки следует за другой. Впрочем, опасных моментов у ворот "Ливерпуля" пока нет. 
  • 32'
    Митома на левом фланге получил мяч, после чего пронесся к лицевой, откуда подал в центр, но попал в ногу защитнику, после чего сфера за лицевую линию улетела. 
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Снова по воротам соперника нанес Саймон, который направил сферу рядом с правой штангой. Мяч снова чудом в сетке не оказался. 
  • 29'
    В прошлом туре "Ливерпуль" уступил в гостях "Тоттенхэму" и сегодня ни в коем случае нельзя проигрывать "красным". Только если они не хотят в середине турнирной лестницы оказаться. 
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    • 28'
      Пятый угловой "Брайтона" подал. С правого края последовал навес на дальнюю штангу, где сыграл на вынос Нуньес. Уверенно он в обороне доиграл.
    • Угловой
      27'
      Гросс заработал сейчас угловой удар после выстрела с линии штрафной. Мяч попал в голову защитнику и снова на угловой улетел. Наброс на дальнюю штангу, где Трент играет на вынос головой. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Игор Роша получил в предыдущем эпизоде удар мячом в лицо. В итоге игроку потребовалось время, чтобы придти в себя и встречу продолжить. 
    • 25'
      Салах получил мяч в штрафной оппонента, после чего попытался нанести удар по воротам противника, но угодил в голову защитнику. 
    • 23'
      Салах после передачи с правого фланга не смог укротить мяч на дальней штанге. В итоге от ноги египтянина сфера спокойно укатилась за пределы поля. 
    • 22'
      Саймон пробрасывал мяч себе на ход, но на сей раз Маккалистер сумел отработать в обороне, выбив сферу подальше от собственной рамки.
    • Угловой
      21'
      Первый угловой свой "Ливерпуль" сейчас заработал. Последовала подача с правого края в центр штрафной, где вездесущий Данк сыграл на вынос. 
    • 20'
      Вот теперь очень интересная игра нас ждет. Саймон снова пытался до мяча добраться после прострела с правого края - получилось не слишком удачно. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЙМОН! 1:0!
      Потерял Макаллистер сейчас мяч на своей половине поля после не самого удобного паса от Ван Дейка. В итоге Саймон мяч подхватил, вышел на ворота и сразу же отправил сферу в ближний правый угол. Алиссон потерял ворота и свою команду спасти не смог!
    • 17'
      Данк отдал передачу в штрафную соперника с правого края. Жоао Педро в итоге дотянулся до мяча, но под давлением все же упустил его за пределы газона. 
    • Фол, нарушение
      15'
      В обороне сейчас отрабатывают игроки "Ливерпуля". Против Митомы Макаллистер сейчас правила нарушает, оказываясь на футбольном газоне. 
    • 14'
      Увязла игра в центре поля. "Ливерпуль" пока с мячом, передача назад на Алиссона, который, будучи под давлением, выбивает сферу подальше от рамки. 
    • 13'
      Салах попытался в прессинге отобрать мяч. Сумел он подкатиться под соперника и даже зацепил мяч в подкате, однако снаряд упустил за пределы поля. 
    • 12'
      Собослаи с левого фланга подавал мяч на Нуньеса, но тот до мяча добраться не сумел, несмотря на желание сыграть по игровому снаряду. 
    • Фол, нарушение
      10'
      10 минут отыграли соперники на поле. Неплохо действуют в плане скоростей пока что соперники. Луис Диас толкает в атаке защитника "чаек". Это фол, но без карточки. 
    • 9'
      Собослаи с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но попал в "стенку". Далее уже хозяева смогли отбиться, выбив сферу подальше от рамки. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Нуньес по левому флангу продирался к воротам соперника, но получил толчок в спину от Данка. В итоге штрафной удар заработали футболисты "Ливерпуля". 
    • Угловой
      7'
      Следом еще один навес от угла поля, который привел к назначению нового стандарта от углового флага. Подача с левого фланга ничего не принесла. 
    • Угловой
      6'
      После подачи в штрафную "Ливерпуля" мяч нашел рикошет в виде ноги защитника. Это касание дезориентировало Алиссона, который упал на газон и ничем своему клубу помочь уже не мог. Но повезло, что сфера в ворота не влетела. Угловой. 
    • Угловой
      5'
      Первая же более и менее интересная атака "Брайтона" привела к тому, что угловой заработали футболисты "чаек". Навес будет с левого края. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Луис Диас фолит на своей половине поля. Справа он снес Данка на футбольный газон. В итоге рефери впервые в матче вступил в игру. 
    • 3'
      На первых минутах встречи пока не двигаются с мячом игроки "Брайтона". "Ливерпуль" же своего соперника совсем не прессингует. Очень спокойный старт. 
    • 2'
      Футболисты "Брайтона" вышли сегодня на поле в бело-синих цветах, в то время, как игроки "Ливерпуля" оказались на футбольном газоне в красном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    5% (7)
    Ничья
    12.8% (18)
    Ливерпуль
    82.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.84% (99)
    Меньше
    20.16% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    87.9% (109)
    Нет
    12.1% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48.2% (68)
    1:1 Ничья
    7.8% (11)
    2:3 Ливерпуль
    6.4% (9)
    1:3 Ливерпуль
    5.7% (8)
    0:2 Ливерпуль
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    0:1 Ливерпуль
    4.3% (6)
    2:1 Брайтон
    2.1% (3)
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