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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 42
Брайтон 0% (0)
X 14.3% (6)
Ливерпуль 85.7% (36)
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История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.57
1.88

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.57
Митома Каору 3 0.43
Марч Соломон 3 0.43
Педро Жоао 2 (1) 0.29
Гросс Паскаль 2 0.29
Эступиньян Первис 1 0.14
Саймон Адингра 1 0.14
Уэлбек Данни 1 0.14
Фати Ансу 1 0.14
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 (1) 0.43
Нуньес Дарвин 3 0.43
Жота Диогу 2 0.29
Гакпо Коди 2 0.29
Диас Луис 2 0.29
Робертсон Эндрю 1 0.14
Собослаи Доминик 1 0.14
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 1
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
8
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

19
15
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Ливерпуль

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
5
2
2.5
4
3
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 42
    Брайтон 0% (0)
    X 14.3% (6)
    Ливерпуль 85.7% (36)
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    Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (6)
    Ливерпуль
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    54.8% (23)
    0:1 Ливерпуль
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:2 Ливерпуль
    7.1% (3)
    2:3 Ливерпуль
    4.8% (2)
    2:4 Ливерпуль
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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