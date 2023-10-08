Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

97' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

96' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Траоре Бубакар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

95' Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали

92' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

92' Уоткинс Олли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

90' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Хи-Чан Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Дзаньоло Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

83' Нету Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Нету Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Калайджич Саша из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

73' Оооо... вот это был удар! Семеду Нелсон должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Семеду Нелсон . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Семеду Нелсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Нету Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Нету Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Семеду Нелсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновится спорным мячом

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Астон Вилла

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Лемина Марио получил желтую карточку от судьи

61' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Торрес Пау II левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

53' Г О О О О Л - Хи-Чан Хван забивает с левой ноги!

53' Нету Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Конса Эзри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Хи-Чан Хван получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Хи-Чан Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Уоткинс Олли пробует нанести удар издали, но Жозе Са ловит мяч