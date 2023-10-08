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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Вулверхэмптон
1:1
Конец матча
Астон Вилла
0'
6' Желтая карточка
Камара Бубакар
28' Желтая карточка
Доусон Крэйг
29' Желтая карточка
Макгинн Джон
1:0
53' Гол
Хи-Чан Хван
1:1
55' Гол
Торрес Пау
62' Желтая карточка
Лемина Марио
67' Желтая карточка
Семеду Нелсон
90' Вторая желтая карточка
Лемина Марио
90'+14

Ход матча

6'
 
Камара Бубакар
28'
Доусон Крэйг
 
29'
 
Макгинн Джон
46'
Доэрти Мэтт
Аит-Нури Раян
 
53'
Хи-Чан Хван
(Нету Педру)
1:0
55'
1:1
Торрес Пау
(Уоткинс Олли)
62'
Лемина Марио
 
62'
 
Дзаньоло Николо
Диаби Мусса
67'
Семеду Нелсон
 
69'
Траоре Бубакар
Гомес Жоао
 
76'
Калайджич Саша
Кунья Матеус
 
82'
 
Бэйли Леон
Кэш Мэтти
82'
 
Тилеманс Юри
Камара Бубакар
86'
Силва Фабио
Хи-Чан Хван
 
90'
Лемина Марио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 357 Количество передач 393
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вулверхэмптон 19.7% (24)
X 37.7% (46)
Астон Вилла 42.6% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
2
Кэш
Мэтти
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
Вулверхэмптон
3-4-3
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Астон Вилла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 5 0.63
Нету Педру 1 0.13
Кунья Матеус 1 0.13
Калайджич Саша 1 0.13
Сарабия Пабло 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.5
Соарес Дуглас 3 (2) 0.38
Диаби Мусса 2 0.25
Бэйли Леон 2 0.25
Кэш Мэтти 2 0.25
Дуран Джон 2 0.25
Макгинн Джон 1 0.13
Рамси Джакоб 1 0.13
Торрес Пау II 1 0.13
Динь Люка 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Семеду Нелсон 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Гомес Жоао 3 0
Луис Матеус II 1 1
Нету Педру 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Силва Фабио 1 0
Са Жозе 1 0
Килман Макс 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Астон Вилла
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
12
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
67%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Пропущено

14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
50%
6
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Вулверхэмптон 19.7% (24)
    X 37.7% (46)
    Астон Вилла 42.6% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    19.7% (24)
    Ничья
    37.7% (46)
    Астон Вилла
    42.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (43)
    1:2 Астон Вилла
    27% (33)
    2:1 Вулверхэмптон
    12.3% (15)
    0:1 Астон Вилла
    8.2% (10)
    1:3 Астон Вилла
    4.9% (6)
    1:0 Вулверхэмптон
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Астон Вилла
    1.6% (2)
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