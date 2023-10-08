Тур: 8. Стадион: Молинью. Главный судья: Джонс Роберт
1:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКамара Бубакар
28' Желтая карточкаДоусон Крэйг
29' Желтая карточкаМакгинн Джон
1:0
53' ГолХи-Чан Хван
1:1
55' ГолТоррес Пау
62' Желтая карточкаЛемина Марио
67' Желтая карточкаСемеду Нелсон
90' Вторая желтая карточкаЛемина Марио
90'+14
Ход матча
28'
29'
53'
1:0
55'
1:1
62'
67'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
357 Количество передач 393
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Астон Вилла
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|5
|0.63
|Нету Педру
|1
|0.13
|Кунья Матеус
|1
|0.13
|Калайджич Саша
|1
|0.13
|Сарабия Пабло
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.5
|Соарес Дуглас
|3 (2)
|0.38
|Диаби Мусса
|2
|0.25
|Бэйли Леон
|2
|0.25
|Кэш Мэтти
|2
|0.25
|Дуран Джон
|2
|0.25
|Макгинн Джон
|1
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.13
|Торрес Пау II
|1
|0.13
|Динь Люка
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Нету Педру
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Астон Вилла
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
12
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
67%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Пропущено
14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
50%
6
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Вулверхэмптон
19.7% (24)
Ничья
37.7% (46)
Астон Вилла
42.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
50% (60)
Меньше
50% (60)
Обе команды забьют
Да
85.83% (103)
Нет
14.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (43)
1:2 Астон Вилла
27% (33)
2:1 Вулверхэмптон
12.3% (15)
0:1 Астон Вилла
8.2% (10)
1:3 Астон Вилла
4.9% (6)
1:0 Вулверхэмптон
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Астон Вилла
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!