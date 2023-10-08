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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вест Хэм
1:0
Перерыв
Ньюкасл
0'
1:0
8' Гол
Соучек Томаш
17' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
17' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
35' Желтая карточка
Антонио Майкл

Ход матча

8'
Соучек Томаш
(Эмерсон Палмиери)
1:0
17'
Эмерсон Палмиери
 
17'
 
Гимараэс Бруно
35'
Антонио Майкл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 127 Количество передач 334
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 128
Вест Хэм 19.5% (25)
X 32.8% (42)
Ньюкасл 47.7% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ньюкасл
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
8
Тонали
Сандро
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
32
Андерсон
Эллиот
Вест Хэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Ньюкасл

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.77
1.69

Среднее время на гол

50
53

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.58
1.46

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
61

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 0.63
Уорд-Праус Джеймс 2 0.25
Антонио Майкл 2 0.25
Соучек Томаш 2 0.25
Пакета Лукас 1 (1) 0.13
Зума Курт 1 0.13
Агер Наиф 1 0.13
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 (1) 0.5
Исак Александр 4 (1) 0.5
Гордон Энтони 2 0.25
Альмирон Мигель 2 0.25
Барнс Харви 1 0.13
Лонгстафф Шон 1 0.13
Ботман Свен 1 0.13
Гимараэс Бруно 1 0.13
Бёрн Дэн 1 0.13
Тонали Сандро 1 0.13
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Пакета Лукас 3 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Тонали Сандро 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
8
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
67%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
60%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Ньюкасл

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 8 5 0 3 20 - 16 15
8.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 4 0 4 18 - 8 12
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 9 7
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 0 3 9 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Вест Хэм" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • 45'
    Агер промчался на дриблинге метров 60, забравшись фактически на левый фланг атаки. Но после этого он остановился и просто сыграл назад, так как его в атакующих порывах никто не поддержал.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Полностью сейчас контролируют ситуацию на поле лондонцы, забирая практически все подборы в средней зоне. До свистка на перерыв времени остаётся совсем немного.
  • 43'
    "Сороки" не намерены в концовке первого тайма предпринимать что-то агрессивное и рискованное. Будут обдумывать гости уже в раздевалке переход на более атакующий стиль игры.
  • Фол, нарушение
    42'
    Антонио опустился глубоко на свою половину поля, где чётко поставил сопернику корпус, заработав на себе штрафной удар.
  • 41'
    Двужильный Соучек сейчас ринулся в прессинг в чужую штрафную площадку, заставив нервничать Поупа, но вратарь "Ньюкасла" всё же не ошибся, отдав точный пас на правый фланг.
  • 40'
    "Молотобойцы" понемногу начали затягивать время на поле. Важно им сохранить победный счёт до свистка на перерыв.
  • Офсайд
    38'
    Антонио сейчас открывался под заброс из глубины поля на правом краю атаки, но у него зафиксировано небольшое положение "вне игры".
  • 37'
    На поле немало техничных футболистов, но не могут они найти для себя свободное пространство, чтобы совершать рывки.
  • 36'
    Как-то маловато футбола на поле в последнее время. Грубовато стали играть футболисты обеих команд.
  • Желтая карточка
    35'
    Антонио теперь поймал на бедро соперника в средней зоне. Его судья не простил, выписал "горчичник".
  • Фол, нарушение
    34'
    Альмирон в середине поля опрокинул соперника на газон. Рисковал он здесь получить карточку, но обошлось.
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! После подачи стандарта головой пробил из гущи футболистов пробил Бёрн - мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Ласселлс подключился к атаке своей команды на правый фланг, но выпустил там мяч за боковую линию. Однако судья зафиксировал против него нарушение правил, так что назначен штрафной удар.
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    • Травма, повреждение
      30'
      У Пакета снова возникли проблемы со здоровьем - на этот раз с поясницей. Это произошло после столкновения с Пакета.
    • Опасный момент
      29'
      Альмирон у правого угла чужой штрафной площади накрутил соперника, после чего пробил в дальний верхний угол ворот, но немного промахнулся.
    • 28'
      Поуп в своей штрафной площади на мгновение опередил Антонио, после чего футболисты столкнулись. Обоим больно, но обошлось без приглашения на поле медиков.
    • 27'
      Каждое удачное действие своей команды публика на трибунах встречает звонкими аплодисментами. Очень приятно команде Дэвида Мойеса играть в такой тёплой атмосфере.
    • Угловой
      26'
      Угловой на левом фланге заработали лондонцы, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.
    • Травма, повреждение
      24'
      Пакета в одном из жёстких единоборств получил повреждение, оказавшись в небольшом нокдауне. Но в целом всё должно быть нормально с парнем.
    • Офсайд
      23'
      Лонгстафф на правом краю атаки "Ньюкасла" забегал в свободную зону, но пас в его направлении пошёл с небольшим запозданием, так что это офсайд.
    • 22'
      "Сороки" провели свой контрвыпад правым флангом, откуда пошла прострельная передача на средней высоте, но здесь Ареола сработал на перехвате.
    • 21'
      Очередную быструю атаку развернули лондонцы с прострельной передачей с левого фланга, но защитники "Ньюкасла" отбились.
    • Фол, нарушение
      20'
      На левом фланге атаки прессинговали соперников гости, но сумели отобрать мяч у Цоуфала только с нарушением правил.
    • 19'
      Гимараэс снова сорвал атаку "Вест Хэма". Мог сейчас "Ньюкасл" вполне остаться в меньшинстве, но главный арбитр решил пощадить Бруно.
    • Желтая карточка
      17'
      Гимараэс получил жёлтую карточку за срыв контратаки соперника, опрокинув на газон Эмерсона. Но и пострадавший также наказан предупреждением, так как слишком активно требовал наказания для соперника.
    • 16'
      Попытались сейчас "чёрно-белые" обострить игру с помощью длинного заброса вперёд, но мяч просто ушёл за лицевую линию на правом фланге.
    • 15'
      Не могут толком гости даже центральную линию пересечь с мячом после пропущенного гола. Всё пока что под контролем у команды Дэвида Мойеса.
    • 14'
      Соучек попытался вывести проникающей вертикальной передачей Альвареса на рандеву с Поупом, но надёжно сыграли сейчас защитники гостей, перехватив игровой снаряд.
    • 13'
      Пасовались "молотобойцы" на чужой половине поля, но в простой ситуации умудрились ошибиться, на левом фланге выпустив мяч за боковую линию.
    • 12'
      Пока что "сороки" выглядят потрясёнными из-за пропущенного гола, не пытаясь как-то агрессивничать в атаку в стремлении поскорее сравнять счёт.
    • 11'
      Отличное настроение у лондонской публики сейчас на трибунах. Дружно распевают болельщики песни. Но пока что в этом матче ещё ничего неясно - "Ньюкасл" наверняка мириться с поражением не станет.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Томаш Соучек!!!
      Пакета забросил мяч на левый край штрафной площади на Эмерсона, на которого опрометчиво навстречу пошёл Поуп. Итальянец обыграл стража ворот, после чего отдал пас в центр на Соучека, перед которым ворота были практически полностью открыты.
    • 8'
      Бёрн от центральной линии решил забросить мяч в чужую штрафную площадку, но на этот пас никто не откликнулся.
    • 7'
      "Молотобойцы" явно не против того, чтобы соперник играл первым номером в этой встрече. Хозяева не хотят идти в прессинг, когда оппоненты просто пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • Фол, нарушение
      6'
      На правом фланге в глубине поля штрафной удар заработали гости. Но подача в штрафную площадку последовала по слишком низкой траектории.
    • 5'
      Триппьер с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку на Андерсона, который пробил головой в борьбе с Цоуфалом, но получилось очень неточно.
    • 4'
      "Сороки" стараются держать игровой темп в посредственно ритме, понимая, что в интенсивном стиле их надолго не хватит, учитывая усталость после матча Лиги чемпионов.
    • 3'
      Боуэн протащил мяч на правый фланг атаки, где попытался обыграться в пас с Соучеком, но дело закончилось потерей мяча для атакующих.
    • 2'
      В спокойном ритме проходят стартовые секунды встречи - никто не стремится формировать события на поле. Побаиваются друг друга соперники.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Хэм
    19.5% (25)
    Ничья
    32.8% (42)
    Ньюкасл
    47.7% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.68% (71)
    Меньше
    41.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    84.3% (102)
    Нет
    15.7% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    31.3% (40)
    1:1 Ничья
    24.2% (31)
    2:1 Вест Хэм
    11.7% (15)
    0:1 Ньюкасл
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    1:0 Вест Хэм
    4.7% (6)
    0:2 Ньюкасл
    3.9% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.1% (4)
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