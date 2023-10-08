Двужильный Соучек сейчас ринулся в прессинг в чужую штрафную площадку, заставив нервничать Поупа, но вратарь "Ньюкасла" всё же не ошибся, отдав точный пас на правый фланг.

Антонио опустился глубоко на свою половину поля, где чётко поставил сопернику корпус, заработав на себе штрафной удар.

"Сороки" не намерены в концовке первого тайма предпринимать что-то агрессивное и рискованное. Будут обдумывать гости уже в раздевалке переход на более атакующий стиль игры.

Полностью сейчас контролируют ситуацию на поле лондонцы, забирая практически все подборы в средней зоне. До свистка на перерыв времени остаётся совсем немного.

Агер промчался на дриблинге метров 60, забравшись фактически на левый фланг атаки. Но после этого он остановился и просто сыграл назад, так как его в атакующих порывах никто не поддержал.

Первый тайм окончен! "Вест Хэм" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

Ласселлс подключился к атаке своей команды на правый фланг, но выпустил там мяч за боковую линию. Однако судья зафиксировал против него нарушение правил, так что назначен штрафной удар.

ОПАСНО! После подачи стандарта головой пробил из гущи футболистов пробил Бёрн - мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот.

Альмирон в середине поля опрокинул соперника на газон. Рисковал он здесь получить карточку, но обошлось.

Антонио теперь поймал на бедро соперника в средней зоне. Его судья не простил, выписал "горчичник".

Как-то маловато футбола на поле в последнее время. Грубовато стали играть футболисты обеих команд.

На поле немало техничных футболистов, но не могут они найти для себя свободное пространство, чтобы совершать рывки.

Антонио сейчас открывался под заброс из глубины поля на правом краю атаки, но у него зафиксировано небольшое положение "вне игры".

"Молотобойцы" понемногу начали затягивать время на поле. Важно им сохранить победный счёт до свистка на перерыв.

На левом фланге атаки прессинговали соперников гости, но сумели отобрать мяч у Цоуфала только с нарушением правил.

Очередную быструю атаку развернули лондонцы с прострельной передачей с левого фланга, но защитники "Ньюкасла" отбились.

"Сороки" провели свой контрвыпад правым флангом, откуда пошла прострельная передача на средней высоте, но здесь Ареола сработал на перехвате.

Лонгстафф на правом краю атаки "Ньюкасла" забегал в свободную зону, но пас в его направлении пошёл с небольшим запозданием, так что это офсайд.

Пакета в одном из жёстких единоборств получил повреждение, оказавшись в небольшом нокдауне. Но в целом всё должно быть нормально с парнем.

Угловой на левом фланге заработали лондонцы, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.

Каждое удачное действие своей команды публика на трибунах встречает звонкими аплодисментами. Очень приятно команде Дэвида Мойеса играть в такой тёплой атмосфере.

Поуп в своей штрафной площади на мгновение опередил Антонио, после чего футболисты столкнулись. Обоим больно, но обошлось без приглашения на поле медиков.

Альмирон у правого угла чужой штрафной площади накрутил соперника, после чего пробил в дальний верхний угол ворот, но немного промахнулся.

У Пакета снова возникли проблемы со здоровьем - на этот раз с поясницей. Это произошло после столкновения с Пакета.

19' Гимараэс снова сорвал атаку "Вест Хэма". Мог сейчас "Ньюкасл" вполне остаться в меньшинстве, но главный арбитр решил пощадить Бруно.

17' Гимараэс получил жёлтую карточку за срыв контратаки соперника, опрокинув на газон Эмерсона. Но и пострадавший также наказан предупреждением, так как слишком активно требовал наказания для соперника.

16' Попытались сейчас "чёрно-белые" обострить игру с помощью длинного заброса вперёд, но мяч просто ушёл за лицевую линию на правом фланге.

15' Не могут толком гости даже центральную линию пересечь с мячом после пропущенного гола. Всё пока что под контролем у команды Дэвида Мойеса.

14' Соучек попытался вывести проникающей вертикальной передачей Альвареса на рандеву с Поупом, но надёжно сыграли сейчас защитники гостей, перехватив игровой снаряд.

13' Пасовались "молотобойцы" на чужой половине поля, но в простой ситуации умудрились ошибиться, на левом фланге выпустив мяч за боковую линию.

12' Пока что "сороки" выглядят потрясёнными из-за пропущенного гола, не пытаясь как-то агрессивничать в атаку в стремлении поскорее сравнять счёт.

11' Отличное настроение у лондонской публики сейчас на трибунах. Дружно распевают болельщики песни. Но пока что в этом матче ещё ничего неясно - "Ньюкасл" наверняка мириться с поражением не станет.

9' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Томаш Соучек!!!

Пакета забросил мяч на левый край штрафной площади на Эмерсона, на которого опрометчиво навстречу пошёл Поуп. Итальянец обыграл стража ворот, после чего отдал пас в центр на Соучека, перед которым ворота были практически полностью открыты.

8' Бёрн от центральной линии решил забросить мяч в чужую штрафную площадку, но на этот пас никто не откликнулся.

7' "Молотобойцы" явно не против того, чтобы соперник играл первым номером в этой встрече. Хозяева не хотят идти в прессинг, когда оппоненты просто пасуются поперёк поля в центральной зоне.

6' На правом фланге в глубине поля штрафной удар заработали гости. Но подача в штрафную площадку последовала по слишком низкой траектории.

5' Триппьер с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку на Андерсона, который пробил головой в борьбе с Цоуфалом, но получилось очень неточно.

4' "Сороки" стараются держать игровой темп в посредственно ритме, понимая, что в интенсивном стиле их надолго не хватит, учитывая усталость после матча Лиги чемпионов.

3' Боуэн протащил мяч на правый фланг атаки, где попытался обыграться в пас с Соучеком, но дело закончилось потерей мяча для атакующих.

2' В спокойном ритме проходят стартовые секунды встречи - никто не стремится формировать события на поле. Побаиваются друг друга соперники.