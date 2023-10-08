В центре поля грамотно подставился Бителло и заработал для своей команды важный стратегически штрафной удар.

Поддержал атаку своей команды по левой бровке Скопинцев и навесил на дальнюю штангу, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.

С угла поля навесил Скопинцев на ближнюю штангу, но здесь Божин спокойно вынес снаряд в центр поля.

После навеса с фланга от Чавеса пробил Фомин головой с угла вратарской, но сфера полетела немного выше перекладины.

Оторвался от опеки соперника Нгамалё по флангу и попытался прострелить, но от ноги Божина сфера полетела за пределы поля.

После навеса с угла поля от Карраскаля пробил в падении головой Фомин, но крайне неточным вышел этот выстрел.

После поперечного паса от Бителло пробил с дальней дистанции Чавес, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Сместился с левого фланга в штрафную Бителло и с острого угла пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандес, прошел вперед и пробил издали, но мяч полетел крайне неточно.

Тонким пасом Тюкавин искал в штрафной соперника Нгамалё, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Божин.

Убегал Аппаев в контратаку после паса от Магаля, который убежал один на один с голкипером но переиграть в ближнем бою Лещука не удалось ему.

Вырезал в штрафную соперника Квеквескири на ход Аппаеву, но тому добраться до мяча в борьбе с Бальбуэной не удалось.

С левого фланга Магаль навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Скопинцев и вынес сферу головой в аут.

С угла поля навесил Магаль на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу обратно на фланг Скопинцев.

Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

18' Ворвался на скорости в штрафную соперника Карраскаль и покатил поперек на Бителло, но тому пробить не позволил Мастерной.

17' Отдал пас с левого фланга Магаль на ход Аппаеву, который упал на газон в борьбе с Фернандесом. Судья не стал назначать пенальти.

16' В центре поля получил по ногам Аппаев в борьбе против Фернандеса. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

15' Дальний заброс исполнял Чавес с центра поля в штрафную на Тюкавина, но мяч оказался точно в руках Беленова.

14' Ушел от соперника по флангу Аппаев и отдал пас в центр на Маркова, но тому в борьбе с защитником пробить не удалось.

13' Пауза в матче. в борьбе с соперником получил повреждение Бителло. Потребуется футболисту помощь медиков.

12' На фланге получил по ногам Чавес в подкате от Якимова. Штрафной удар в пользу москвичей назначил арбитр.

11' Выиграл верх на чужой половине поля Марков и головой сбросил на ход Мастерному, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

10' Поперечным пасом Тюкавин нашел в чужой штрафной Нгамалё, который пробил в нижний угол, но успел сложиться Беленов и спас свою команду.