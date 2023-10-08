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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 32'
Факел
0'
Прогнозы 164
Динамо Москва 81.1% (133)
X 6.1% (10)
Факел 12.8% (21)
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31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Карраскаль
Хорхе
24
Чавес
Луис
89
Бителло
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
23
Якимов
Вячеслав
88
Мастерной
Владислав
92
Брызгалов
Сергей
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
28
Магаль
Руслан
Динамо Москва
4-5-1
Факел
3-4-3

История личных встреч

Динамо Москва
Факел

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.36
Тюкавин Константин 3 0.27
Макаров Денис 3 0.27
Нгамалё Николя 2 0.18
Захарян Арсен 1 0.09
Грулёв Вячеслав 1 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.09
Фернандес Роберто 1 0.09
Бессмертный Станислав 1 0.09
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Бителло 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.36
Якимов Вячеслав 2 0.18
Долгов Александр 1 0.09
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Чавес Луис 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
4
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
5
26%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0
Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Факел

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
6.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
12.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
13.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
14.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
15.
Факел
 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    После поперечного паса от Бителло пробил с дальней дистанции Чавес, но мяч пролетел немного выше перекладины. 
  • 32'
    После навеса с угла поля от Карраскаля пробил в падении головой Фомин, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • Угловой
    31'
    Оторвался от опеки соперника Нгамалё по флангу и попытался прострелить, но от ноги Божина сфера полетела за пределы поля.
  • 30'
    После навеса с фланга от Чавеса пробил Фомин головой с угла вратарской, но сфера полетела немного выше перекладины.
  • 29'
    С угла поля навесил Скопинцев на ближнюю штангу, но здесь Божин спокойно вынес снаряд в центр поля.
  • Угловой
    28'
    Поддержал атаку своей команды по левой бровке Скопинцев и навесил на дальнюю штангу, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.
  • 27'
    В центре поля грамотно подставился Бителло и заработал для своей команды важный стратегически штрафной удар.
  • 26'
    Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 25'
    С угла поля навесил Магаль на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу обратно на фланг Скопинцев.
  • 24'
    С левого фланга Магаль навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Скопинцев и вынес сферу головой в аут.
  • 23'
    Вырезал в штрафную соперника Квеквескири на ход Аппаеву, но тому добраться до мяча в борьбе с Бальбуэной не удалось. 
  • Опасный момент
    22'
    Убегал Аппаев в контратаку после паса от Магаля, который убежал один на один с голкипером но переиграть в ближнем бою Лещука не удалось ему.
  • 21'
    Тонким пасом Тюкавин искал в штрафной соперника Нгамалё, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Божин.
  • 20'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандес, прошел вперед и пробил издали, но мяч полетел крайне неточно.
  • 19'
    Сместился с левого фланга в штрафную Бителло и с острого угла пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
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    • 18'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Карраскаль и покатил поперек на Бителло, но тому пробить не позволил Мастерной.
    • 17'
      Отдал пас с левого фланга Магаль на ход Аппаеву, который упал на газон в борьбе с Фернандесом. Судья не стал назначать пенальти.
    • 16'
      В центре поля получил по ногам Аппаев в борьбе против Фернандеса. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 15'
      Дальний заброс исполнял Чавес с центра поля в штрафную на Тюкавина, но мяч оказался точно в руках Беленова.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Аппаев и отдал пас в центр на Маркова, но тому в борьбе с защитником пробить не удалось.
    • 13'
      Пауза в матче. в борьбе с соперником получил повреждение Бителло. Потребуется футболисту помощь медиков.
    • 12'
      На фланге получил по ногам Чавес в подкате от Якимова. Штрафной удар в пользу москвичей назначил арбитр.
    • 11'
      Выиграл верх на чужой половине поля Марков и головой сбросил на ход Мастерному, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 10'
      Поперечным пасом Тюкавин нашел в чужой штрафной Нгамалё, который пробил в нижний угол, но успел сложиться Беленов и спас свою команду.
    • 9'
      Сместился на скорости с левого фланга к линии штрафной Брызгалов и пробил по воротам, но мяч оказался в руках Лещука.
    • 8'
      Обрезался Беленов, выбив мяч на Чавеса, но тут же подскочил Якимов и в подкате исправил ошибку своего голкипера.
    • 7'
      После поперечного паса от Скопинцева пробить по воротам пытался Карраскаль, но мяч в подкате успел накрыть Божин.
    • 6'
      По флангу отдавал пас Альшин на ход Магалю, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 5'
      Убежал в атаку по левой бровке на скорости Скопинцев и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 4'
      Вырезал тонко Квеквескири в штрафную на ход Маркову, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бальбуэна.
    • 3'
      Диагональный пас исполнял Фернандес в штрафную соперника на ход Карраскалю, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался! 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    80.7% (134)
    Ничья
    6.6% (11)
    Факел
    12.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.44% (53)
    Меньше
    56.56% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    44.26% (54)
    Нет
    55.74% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    30.7% (51)
    2:1 Динамо Москва
    22.3% (37)
    1:0 Динамо Москва
    7.2% (12)
    3:1 Динамо Москва
    5.4% (9)
    1:1 Ничья
    3% (5)
    3:0 Динамо Москва
    2.4% (4)
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