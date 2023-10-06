Тур: 11. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Факел
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.4
|Тюкавин Константин
|3
|0.3
|Макаров Денис
|3
|0.3
|Нгамалё Николя
|2
|0.2
|Захарян Арсен
|1
|0.1
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.1
|Фернандес Роберто
|1
|0.1
|Бессмертный Станислав
|1
|0.1
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Бителло
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (1)
|0.4
|Якимов Вячеслав
|2
|0.2
|Долгов Александр
|1
|0.1
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Чавес Луис
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
4
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
5
26%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
1
13%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0
Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Факел
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел
Исход игры
Динамо Москва
75% (42)
Ничья
10.7% (6)
Факел
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
45.65% (21)
Нет
54.35% (25)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
25% (14)
2:0 Динамо Москва
25% (14)
1:0 Динамо Москва
16.1% (9)
1:1 Ничья
7.1% (4)
3:1 Динамо Москва
3.6% (2)
3:0 Динамо Москва
3.6% (2)
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