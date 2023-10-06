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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 55
Динамо Москва 74.5% (41)
X 10.9% (6)
Факел 14.5% (8)
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Динамо Москва
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История личных встреч

Динамо Москва
Факел

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.4
Тюкавин Константин 3 0.3
Макаров Денис 3 0.3
Нгамалё Николя 2 0.2
Захарян Арсен 1 0.1
Грулёв Вячеслав 1 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.1
Фернандес Роберто 1 0.1
Бессмертный Станислав 1 0.1
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Бителло 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.4
Якимов Вячеслав 2 0.2
Долгов Александр 1 0.1
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Чавес Луис 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
4
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
5
26%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0
Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Факел

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 55
    Динамо Москва 74.5% (41)
    X 10.9% (6)
    Факел 14.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Факел
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    75% (42)
    Ничья
    10.7% (6)
    Факел
    14.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    25% (14)
    2:0 Динамо Москва
    25% (14)
    1:0 Динамо Москва
    16.1% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:1 Динамо Москва
    3.6% (2)
    3:0 Динамо Москва
    3.6% (2)
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