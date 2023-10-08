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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Комо
1:3
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
16' Пенальти
Кода Массимо
22' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
0:2
32' Гол
Окереке Давид
1:2
52' Гол
Кутроне Патрик
1:3
64' Гол
Кода Массимо
68' Красная карточка
Лочошвили Лука
1:3
73' Не забитый пенальти
Кутроне Патрик
77' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
88' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
90'+7
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
20
Васкес
Франко
98
Дзанимачча
Лука
77
Окереке
Давид
90
Кода
Массимо
Комо
3-4-1-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Комо
Кремонезе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:0
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:3
ППД
3:3
ППД
0:1
СCA
2:2
СCA
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.38
Кутроне Патрик 3 0.38
Одентал Кас 2 0.25
Беллемо Алессандро 1 0.13
Черри Альберто 1 0.13
Барба Федерико 1 0.13
Иовин Алессио 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (1) 0.78
Коллоколо Микеле 2 0.22
Кастаньетти Микеле 1 0.11
Окереке Давид 1 0.11
Пикель Шарль 1 0.11
Васкес Франко 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Курто Марко 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Бьянкетти Маттео 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
3
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1
Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1

Результаты матчей

Комо
Кремонезе

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Комо
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 8 4 2 2 11 - 10 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Кремонезе
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Пиза
 8 2 3 3 6 - 7 9
14.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
10.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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