Тур: 9. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
0:1
16' ПенальтиКода Массимо
22' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
0:2
32' ГолОкереке Давид
1:2
52' ГолКутроне Патрик
1:3
64' ГолКода Массимо
68' Красная карточкаЛочошвили Лука
1:3
73' Не забитый пенальтиКутроне Патрик
77' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
88' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
90'+7
Ход матча
16'
0:1
22'
32'
0:2
52'
1:2
64'
1:3
68'
73'
1:3
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
5 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
353 Количество передач 350
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Комо
Кремонезе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.2
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.38
|Кутроне Патрик
|3
|0.38
|Одентал Кас
|2
|0.25
|Беллемо Алессандро
|1
|0.13
|Черри Альберто
|1
|0.13
|Барба Федерико
|1
|0.13
|Иовин Алессио
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|7 (1)
|0.78
|Коллоколо Микеле
|2
|0.22
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.11
|Окереке Давид
|1
|0.11
|Пикель Шарль
|1
|0.11
|Васкес Франко
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
3
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1
Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1
Результаты матчей
Комо
Кремонезе
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Комо
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
45
17
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5