Тур: 9. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
89' Желтая карточкаВерде Даниэле
90' Желтая карточкаНиколас Андраде
90' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
90' Желтая карточкаТрамони Лисандру
90' Желтая карточкаМоро Лука
91' Красная карточкаЭкдаль Альбин
90'+13
Ход матча
89'
90'
90'
90'
91'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 310
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Валоти МатиаНападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Специя
Пиза
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
65
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.25
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.13
|Реца Аркадиуш
|1
|0.13
|Антонуччи Мирко
|1
|0.13
|Эспозито Франческо
|1
|0.13
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беруатто Пьетро
|1
|0.13
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.13
|Трамони Маттео
|1
|0.13
|Канестрелли Симоне
|1
|0.13
|Alesandro Arena
|1
|0.13
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.13
|Велозу Мигель
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Кассата Франческо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Rachid Kouda
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Леверб Максим
|1
|1
|Барбьери Томмазо
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Трамони Лисандру
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
1
Специя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пиза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0
Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пиза - Козенца 1:2 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1
Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Результаты матчей
Специя
Пиза
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Специя
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
17
17
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5