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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Специя
0:0
Конец матча
Пиза
0'
89' Желтая карточка
Верде Даниэле
90' Желтая карточка
Николас Андраде
90' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
90' Желтая карточка
Трамони Лисандру
90' Желтая карточка
Моро Лука
91' Красная карточка
Экдаль Альбин
90'+13

Ход матча

66'
Моро Лука
Элия Сальваторе
 
66'
Кассата Франческо
Эспозито Франческо
 
73'
 
Млакар Ян
Торрегросса Эрнесто
73'
 
Валоти Матиа
Эштевеш Томаш
75'
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
 
76'
Верде Даниэле
Антонуччи Мирко
 
81'
 
Трамони Лисандру
Морео Стефано
89'
Верде Даниэле
 
90'
 
Николас Андраде
90'
 
Калабрези Артуро
Леверб Максим
90'
 
Велозу Мигель
Барберис Андреа
90'
Эспозито Сальваторе
 
90'
Экдаль Альбин
Rachid Kouda
 
90'
 
Трамони Лисандру
90'
Моро Лука
 
91'
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 337 Количество передач 310
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
9
Эспозито
Франческо
80
Rachid
Kouda
48
Антонуччи
Мирко
1
Николас
Андраде
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
19
Эштевеш
Томаш
51
Барберис
Андреа
8
Марин
Мариус
20
Беруатто
Пьетро
10
Торрегросса
Эрнесто
32
Морео
Стефано
36
Пиччинини
Габриэле
Специя
3-4-1-2
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Специя
Пиза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
3:2
СB
0:0
СB
0:0
КИЛП
1:2
КИЛП
0:1
СB
1:0
СB
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
65

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.25
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.13
Реца Аркадиуш 1 0.13
Антонуччи Мирко 1 0.13
Эспозито Франческо 1 0.13
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беруатто Пьетро 1 0.13
Мазуччи Гаэтано 1 0.13
Трамони Маттео 1 0.13
Канестрелли Симоне 1 0.13
Alesandro Arena 1 0.13
Валоти Матиа 1 (1) 0.13
Велозу Мигель 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Экдаль Альбин 1 1
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Rachid Kouda 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Надь Адам 1 1
Леверб Максим 1 1
Барбьери Томмазо 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Трамони Лисандру 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
1
Специя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пиза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0
Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пиза - Козенца 1:2 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1
Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0

Результаты матчей

Специя
Пиза

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Специя
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 8 4 2 2 11 - 10 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Кремонезе
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Пиза
 8 2 3 3 6 - 7 9
14.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
10.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
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