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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ДАК
2:0
Второй тайм: 62'
Железярне Подбрезова
0'
28' Желтая карточка
Качер Мирослав
41' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
1:0
43' Гол
Гаврич Желько
2:0
51' Гол
Труса Матей

Ход матча

28'
Качер Мирослав
 
41'
 
Marek Kristian Bartos
43'
Гаврич Желько
1:0
46'
Мендес Алехандро
Андзуана Иоан
 
51'
Труса Матей
2:0
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ДАК
Ничья
Железярне Подбрезова
2.06
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Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
10
Ammar
Ramadan
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
80
Гаврич
Желько
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
34
Благут
Патрик
6
Байо
Махмуду
77
Christophe
Kabongo
90
Mark
Assinor
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
0.78

Среднее время на гол

126
115

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврич Желько 3 0.3
Труса Матей 2 0.2
Чермак Алеш 2 0.2
Крстович Никола 2 0.2
Качер Мирослав 1 0.1
Андзуана Иоан 1 0.1
Fernand Goure 1 0.1
Ammar Ramadan 1 0.1
Веселовски Доминик 1 0.1
Zoran Zahradnik 1 0.1
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 5 0.5
Christophe Kabongo 3 0.3
Mark Assinor 3 0.3
Благут Патрик 3 0.3
Marek Kristian Bartos 2 0.2
Lekan Okunola 2 0.2
Галчик Роланд 1 0.1
Jozef Spyrka 1 (1) 0.1
Бакаля Микулаш 1 0.1
Sanusi Ridwan 1 0.1
Кузма Марек 0 0
Martin Talakov 0 0
Байо Махмуду 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Пинту Алекс 3 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Труса Матей 2 0
Mark Csinger 2 0
Чермак Алеш 1 0
Каша Филип 1 0
Димун Милан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
12
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
6
55%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
2
15%
10
43%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ДАК - Спартак Трнава 0:1 TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3

Результаты матчей

ДАК
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ДАК
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:1 10 7 1 2 19 - 11 22
2.
Слован Братислава
 1:0 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 0:2 10 6 1 3 22 - 14 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 1:0 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
ДАК
 2:0 10 5 2 3 15 - 8 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 10 4 3 3 16 - 13 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 0:2 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 0:1 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 2:0 5 3 0 2 11 - 6 9
8.
Спартак Трнава
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 0:1 6 3 1 2 11 - 10 10
5.
ДАК
 2:0 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 0:2 5 2 0 3 11 - 9 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Гаврич Желько бьет в цель!
  • 41'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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