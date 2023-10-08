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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ДАК
3:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
28' Желтая карточка
Качер Мирослав
41' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
1:0
43' Гол
Гаврич Желько
2:0
51' Гол
Труса Матей
62' Желтая карточка
Бакаля Микулаш
3:0
75' Гол
Грушковски Конрад
3:1
82' Гол
Sanusi Ridwan
3:2
89' Пенальти
Галчик Роланд
90'+7
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
10
Ammar
Ramadan
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
80
Гаврич
Желько
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
34
Благут
Патрик
6
Байо
Махмуду
77
Christophe
Kabongo
90
Mark
Assinor
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
0.78

Среднее время на гол

126
115

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврич Желько 3 0.3
Труса Матей 2 0.2
Чермак Алеш 2 0.2
Крстович Никола 2 0.2
Fernand Goure 1 0.1
Качер Мирослав 1 0.1
Андзуана Иоан 1 0.1
Ammar Ramadan 1 0.1
Веселовски Доминик 1 0.1
Грушковски Конрад 1 0.1
Zoran Zahradnik 1 0.1
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 5 0.5
Christophe Kabongo 3 0.3
Mark Assinor 3 0.3
Благут Патрик 3 0.3
Marek Kristian Bartos 2 0.2
Галчик Роланд 2 (1) 0.2
Lekan Okunola 2 0.2
Sanusi Ridwan 2 0.2
Jozef Spyrka 1 (1) 0.1
Бакаля Микулаш 1 0.1
Кузма Марек 0 0
Martin Talakov 0 0
Байо Махмуду 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Пинту Алекс 3 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Труса Матей 2 0
Mark Csinger 2 0
Чермак Алеш 1 0
Каша Филип 1 0
Димун Милан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0

Результаты матчей

ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
12
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Железярне Подбрезова
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
8
62%
76-90

Пропущено

8
10
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
2
13%
12
48%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ДАК - Спартак Трнава 0:1 TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3

Результаты матчей

ДАК
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ДАК
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
7
3
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
3
7
1
9
4.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 10 7 1 2 19 - 12 22
2.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 10 6 1 3 24 - 15 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
ДАК
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 4 3 3 17 - 14 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Гаврич Желько бьет в цель!
    • 41'
      Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 3:2 Железярне Подбрезова онлайн

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