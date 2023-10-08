Тур: 10. Стадион: MOL Arena.
3:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКачер Мирослав
41' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
1:0
43' ГолГаврич Желько
2:0
51' ГолТруса Матей
62' Желтая карточкаБакаля Микулаш
3:0
75' ГолГрушковски Конрад
3:1
82' ГолSanusi Ridwan
3:2
89' ПенальтиГалчик Роланд
90'+7
Ход матча
28'
43'
1:0
51'
2:0
62'
75'
82'
3:1
89'
3:2
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Нападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
ДАК
Железярне Подбрезова
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
0.78
Среднее время на гол
126
115
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаврич Желько
|3
|0.3
|Труса Матей
|2
|0.2
|Чермак Алеш
|2
|0.2
|Крстович Никола
|2
|0.2
|Fernand Goure
|1
|0.1
|Качер Мирослав
|1
|0.1
|Андзуана Иоан
|1
|0.1
|Ammar Ramadan
|1
|0.1
|Веселовски Доминик
|1
|0.1
|Грушковски Конрад
|1
|0.1
|Zoran Zahradnik
|1
|0.1
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|5
|0.5
|Christophe Kabongo
|3
|0.3
|Mark Assinor
|3
|0.3
|Благут Патрик
|3
|0.3
|Marek Kristian Bartos
|2
|0.2
|Галчик Роланд
|2 (1)
|0.2
|Lekan Okunola
|2
|0.2
|Sanusi Ridwan
|2
|0.2
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.1
|Бакаля Микулаш
|1
|0.1
|Кузма Марек
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Пинту Алекс
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Mark Csinger
|2
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Каша Филип
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
4
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
12
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Железярне Подбрезова
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
8
62%
76-90
Пропущено
8
10
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
2
13%
12
48%
76-90
Пропущено
10
14
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ДАК - Спартак Трнава 0:1 TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3
Результаты матчей
ДАК
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ДАК
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
73
37
37
19
37
19
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4