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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 60233 Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
0:0
Второй тайм: 61'
Манчестер Сити
0'
11' Желтая карточка
Жоржиньо
23' Желтая карточка
Силва Бернарду
29' Желтая карточка
Ковачич Матео

Ход матча

11'
Жоржиньо
 
23'
 
Силва Бернарду
29'
 
Ковачич Матео
46'
Мартинелли Габриэл
Троссар Леандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 226 Количество передач 276
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 156
Арсенал 23.7% (37)
X 33.3% (52)
Манчестер Сити 42.9% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Манчестер Сити
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
9
Жезус
Габриэл
14
Нкетиа
Эдди
19
Троссар
Леандро
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
20
Силва
Бернарду
8
Ковачич
Матео
19
Альварес
Хулиан
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
Арсенал
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Сити

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 19 побед

44 матча

27.3%
15.9%
56.8%
12 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.7%
29.5%
47.8%
10 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.8%
25%
43.2%
14 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.2

Среднее время на гол

93
75

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

2.25
1.46

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

68
59

Голов в среднем за матч

1.55
1.34

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 (2) 0.5
Эдегор Мартин 3 (2) 0.38
Нкетиа Эдди 2 0.25
Троссар Леандро 1 0.13
Жезус Габриэл 1 0.13
Уайт Бен 1 0.13
Райс Деклан 1 0.13
Хаверц Кай 1 (1) 0.13
Виейра Фабиу 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Салиба Вильям 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 8 (1) 1
Альварес Хулиан 3 0.38
Родри Эрнандес 2 0.25
Фоден Фил 1 0.13
Силва Бернарду 1 0.13
Аке Натан 1 0.13
Доку Жереми 1 0.13
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 1
Ковачич Матео 2 0
Силва Бернарду 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0

Результаты матчей

Арсенал
Манчестер Сити

Точный счет

2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Анонс
    57'
    В первом тайме по владению мячом были впереди игроки "Манчестер Сити" (55% против 45%), но старт второго тайма явно за "канонирами" - 57% против 43%. 
  • 56'
    Такое ощущение, что в нашем матче назревает гол. Уверен я, что кто-то из соперников его забьет. Альварес из центра пробивал по рамке соперника сейчас, но послал сферу чуть левее цели. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Льюис сейчас переправляет мяч в ворота "Арсенала", но рефери фиксирует нарушение правил против футболиста, которого завалили на газон соперники.
  • 53'
    Жоржиньо получил мяч на левом фланге. Попытался он снабдить Нкетиа передачей, но не попал в шаг, после чего споткнулся и рухнул на газон. 
  • 52'
    Нкетиа сейчас попытался продраться к воротам соперника по левому флангу, но там столкнулся с прессингом Уокера, после чего был вынужден отойти к центру поля. 
  • 51'
    Уайт получил мяч на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. 
  • Опасный момент
    50'
    Неудачно "канониры" разыграли угловой удар. Но атака вторым темпом привела к тому, что Мартинелли влетел в чужую штрафную и пробил в ближний угол, угодив в руки вратарю "Сити".
  • Угловой
    49'
    Внимательно следят за игрой фанаты "Манчестер Сити". Их любимцам приходится сейчас играть в обороне. "Арсенал", к слову, за счет стараний Нкетиа зарабатывают угловой удар. 
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Арсенала" в перерыве произошла. Мартинелли на поле появился вместо Троссара. Посмотрим, что придумает свеженький игрок на газоне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Лондоне! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Майкл Оливер дал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт. 0:0. Надеюсь, что мы увидим забитые мячи после паузы!
  • 44'
    Уокер сделал передачу в центр, но неточным был этот пас. В итоге против Салиба неудачно сыграли в подкате манчестерцы. Сфера досталась хозяевам поля. 
  • 43'
    Зинченко выкатил мяч сейчас на левый край. Получил он от Эдегора ответный пас и навесил сферу в центр штрафной. Там на выходе сферу выхватил в перчатки вратарь!
  • 42'
    Угловой не принес никаких дивидендов манчестерцам. С мячом уже оказались "канониры", которые перекатывают мяч в районе центрального круга и не торопятся бежать вперед.
  • Угловой
    41'
    Лучше сейчас смотрится "Арсенал", лучше. Райя после подачи от Гвардиола сейчас не попал по мячу. Был риск того, что отправил сферу в сетку Холанн, но до мяча не достал. Зато добрался до снаряда защитник, который вынес сферу на угловой. 
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    • 39'
      Эдегор выкатил мяч в центр, на Зинченко. Александр в касание нанес удар по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику, который уверенно заблокировал угрозу. 
    • 38'
      Уайта запускает по правому краю Жезус, но Гвардиол в подкате успевает сработать против соперника, выбив мяч за пределы поля. Аут в пользу "пушкарей". 
    • Угловой
      37'
      Угловой игроки "Арсенала" сейчас подали у ворот соперника. Пошел заброс в штрафную гостей, где до мяча раньше других добрался Уокер.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ковачич сейчас грубо в подкат бросался, после чего нарушил правила против Райса и завалил его на газон. По тонкому льду ходит хорватский полузащитник. Я думаю, что в перерыве его поменяет Гвардиола. Замена напрашивается. 
    • 34'
      Альварес на подступах к штрафной соперника встретился с мячом, удобно его подработал и нанес выстрел по рамке противника. Мяч полетел значительно выше цели!
    • 33'
      Грустными пока выглядят фанаты "Манчестер Сити". Откровенно говоря, немного у команды из Манчестера стало получаться в последние минуты игры. А какой был старт!
    • 32'
      В итоге Троссар и Эдегор запутали всех ложными подачами при розыгрыше штрафного. Но последовал навес в центр штрафной "Сити", где Эдерсон сначала упустил снаряд из рук, но потом сразу же свою ошибку исправил.
    • Фол, нарушение
      31'
      Гвардиол снес на газон Жезуса. Там чуть ли не набрасывается уже на бокового с претензиями Эдегор, но рефери напоминает, что норвежцу пора бы успокоиться.
    • Желтая карточка
      30'
      Уффф... Ковачич сзади въехал сейчас Эдегору. Желтую карточку в свой пассив уже получил хорват, и повезло ему тут, что не увидел он перед собой сразу красный свет.
    • 28'
      Эдегор пытается завести трибуны. Фанаты "канониров" итак довольно активно себя ведут, а тут еще и по просьбе игрока "Арсенала" заводятся, пытаясь подбодрить своих любимцев. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТИЩЕ! Нкетиа! Слева игрок "Арсенала" оказался с мячом в чужой штрафной. Попытался он отправить мяч в дальний угол, но не попал в цель!
    • Судья
      26'
      Холанн оказался на газоне в борьбе с соперником. Показывал всем своим видом игрок "Манчестер Сити", что судье нужно было как-то среагировать на эпизод, но Оливер пропустил этот эпизод и не стал на него реагировать.
    • 25'
      Майкл Оливер занял твердую позицию карать всех нарушителей в этом матче. Пока что судья во всех грубых эпизодах демонстрирует предупреждения. 
    • Желтая карточка
      23'
      Желтую карточку сейчас Бернарду Силва получает от рефери. В грубом подкате играл португалец, который увидел перед собой желтый свет. 
    • 22'
      Уокер выполнял передачу на Фодена, который ногой пытался остановить игровой снаряд, но в игре его не оставил. Случилась по итогу потеря. 
    • 21'
      Рубен Диаш на левый фланг сделал крайне странную передачу. В итоге добраться до мяча не удалось Силве. Хотя Бернарду особо и не старался. 
    • 20'
      Хорошая игра от "Сити". Мне кажется, что пропустят под давлением соперника хозяева, если будут играть так и дальше. Действия "канониров" в обороне вызывают ряд вопросов. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Едва-едва "Сити" не отправляет сферу в ворота противника! Защитники "Арсенала" привезли проблемы на свои ворота. Райя получил неудобную передачу от оборонца своей команды. В итоге пытался выбить сферу подальше от рамки кипер, но попал в выставленную ногу Альвареса. Мяч по результатам эпизода едва не юркнул в ворота!
    • 17'
      "Сити" сейчас пытался атаковать по правому флангу. Уокер выполнял подачу на ближнюю штангу, и на выходе сыграл голкипер, которому удалось добраться до снаряда и забрать его в перчатки. 
    • 16'
      С правого края делал передачу в штрафную "Арсенала" сейчас Силва, но Райя сыграл на выходе. Уверенно голкипер "канониров" зафиксировал сферу в перчатках.
    • 15'
      Классный старт в нашем матче, честно говоря. Игроки "Манчестер Сити" отдали мяч сейчас под контроль своему сопернику. Начинает команда Артеты обживаться на своем поле и готовит серию опасных атак.
    • Желтая карточка
      13'
      Жоржиньо в центре поля сорвал атаку соперника. В результате в руках рефери появилась карточка желтого цвета. Вот так старт этой игре задает Майкл Оливер!
    • Офсайд
      12'
      Массивная атака лондонцев привела к тому, что Уайт оказался в офсайде. На повторе мы "вне игры" не увидели. Судя по всему, боковой ошибся. Фола не было. 
    • 11'
      Эдегор выполнял подачу с правого края, но Фоден до снаряда дотянулся. Выбил он по итогу снаряд подальше от своей рамки. 
    • Угловой
      10'
      Жезус попытался раскачать Гвардиола, но не сумел его обыграть. В итоге футболист "Арсенала" после прострела заработал угловой удар для "канониров".
    • 9'
      Эдегор забросил мяч на Зинченко. Тот не смог продвинуться по левому флангу и просто сыграл в центр, чтобы оставить мяч под контролем "Арсенала". 
    • 8'
      Классный старт от горожан, но сейчас все снова вернулось на круги своя. Мячом владеют манчестерцы, выманивая оппонента на себя. 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Как не забивает "Манчестер Сити"? Гвардиол после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника с близкого расстояний, но тот же Райс уже с "ленточки" вынес мяч в сторону от рамки. Последовал новый заброс в штрафную хозяев, и после скидки Холанна мяч чуть выше цели направил Аке!
    • Угловой
      6'
      Райс далеко не самый лучший вынос мяча сейчас сделал. В итоге выбивают сферу за лицевую линию вынес игрок "Арсенала". Угловой. 
    • 4'
      Уокер сделал пас в центр, на Силву, который в касание выкатил снаряд на левый фланг. Альварес не стал проходить вперед. Просто вынес он мяч в район центрального круга. Поближе к своим игрокам. 
    • 3'
      Манчестерцы владеют на первых минутах встречи игровым снарядом, а Гвардиола уже с первых минут на ногах. Чем-то недоволен Пеп. Но что его так возмутило?
    • 2'
      Футболисты "Арсенала" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки "Манчестер Сити" предстали перед нами в бело-голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Арсенал
    23.7% (37)
    Ничья
    33.3% (52)
    Манчестер Сити
    42.9% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (82)
    Меньше
    32.79% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    92.62% (113)
    Нет
    7.38% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.1% (47)
    1:1 Ничья
    19.9% (31)
    2:2 Ничья
    8.3% (13)
    2:1 Арсенал
    6.4% (10)
    1:3 Манчестер Сити
    3.2% (5)
    1:0 Арсенал
    3.2% (5)
    2:3 Манчестер Сити
    2.6% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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    Арсенал
    Манчестер Сити
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