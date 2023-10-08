Тур: 8. Стадион: Эмирейтс. Зрители: 60233 Главный судья: Оливер Майкл
0:0
Второй тайм: 61'
0'
11' Желтая карточкаЖоржиньо
23' Желтая карточкаСилва Бернарду
29' Желтая карточкаКовачич Матео
Ход матча
11'
23'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
226 Количество передач 276
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
14
Нкетиа
Эдди
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арсенал
Манчестер Сити
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 19 побед
44 матча
27.3%
15.9%
56.8%
12 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.7%
29.5%
47.8%
10 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
31.8%
25%
43.2%
14 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
0.96
1.2
Среднее время на гол
93
75
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
2.25
1.46
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
68
59
Голов в среднем за матч
1.55
1.34
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.5
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.38
|Нкетиа Эдди
|2
|0.25
|Троссар Леандро
|1
|0.13
|Жезус Габриэл
|1
|0.13
|Уайт Бен
|1
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.13
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.13
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|1
|Альварес Хулиан
|3
|0.38
|Родри Эрнандес
|2
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.13
|Силва Бернарду
|1
|0.13
|Аке Натан
|1
|0.13
|Доку Жереми
|1
|0.13
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|2
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Результаты матчей
Арсенал
Манчестер Сити
Точный счет
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Арсенал
23.7% (37)
Ничья
33.3% (52)
Манчестер Сити
42.9% (67)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (82)
Меньше
32.79% (40)
Обе команды забьют
Да
92.62% (113)
Нет
7.38% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.1% (47)
1:1 Ничья
19.9% (31)
2:2 Ничья
8.3% (13)
2:1 Арсенал
6.4% (10)
1:3 Манчестер Сити
3.2% (5)
1:0 Арсенал
3.2% (5)
2:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
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