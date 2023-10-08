Неудачно "канониры" разыграли угловой удар. Но атака вторым темпом привела к тому, что Мартинелли влетел в чужую штрафную и пробил в ближний угол, угодив в руки вратарю "Сити".

Уайт получил мяч на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

Нкетиа сейчас попытался продраться к воротам соперника по левому флангу, но там столкнулся с прессингом Уокера, после чего был вынужден отойти к центру поля.

Жоржиньо получил мяч на левом фланге. Попытался он снабдить Нкетиа передачей, но не попал в шаг, после чего споткнулся и рухнул на газон.

Льюис сейчас переправляет мяч в ворота "Арсенала", но рефери фиксирует нарушение правил против футболиста, которого завалили на газон соперники.

Такое ощущение, что в нашем матче назревает гол. Уверен я, что кто-то из соперников его забьет. Альварес из центра пробивал по рамке соперника сейчас, но послал сферу чуть левее цели.

В первом тайме по владению мячом были впереди игроки "Манчестер Сити" (55% против 45%), но старт второго тайма явно за "канонирами" - 57% против 43%.

Замена в составе "Арсенала" в перерыве произошла. Мартинелли на поле появился вместо Троссара. Посмотрим, что придумает свеженький игрок на газоне.

Внимательно следят за игрой фанаты "Манчестер Сити". Их любимцам приходится сейчас играть в обороне. "Арсенал", к слову, за счет стараний Нкетиа зарабатывают угловой удар.

Лучше сейчас смотрится "Арсенал", лучше. Райя после подачи от Гвардиола сейчас не попал по мячу. Был риск того, что отправил сферу в сетку Холанн, но до мяча не достал. Зато добрался до снаряда защитник, который вынес сферу на угловой.

Угловой не принес никаких дивидендов манчестерцам. С мячом уже оказались "канониры", которые перекатывают мяч в районе центрального круга и не торопятся бежать вперед.

Зинченко выкатил мяч сейчас на левый край. Получил он от Эдегора ответный пас и навесил сферу в центр штрафной. Там на выходе сферу выхватил в перчатки вратарь!

Уокер сделал передачу в центр, но неточным был этот пас. В итоге против Салиба неудачно сыграли в подкате манчестерцы. Сфера досталась хозяевам поля.

Майкл Оливер дал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт. 0:0. Надеюсь, что мы увидим забитые мячи после паузы!

Эдегор пытается завести трибуны. Фанаты "канониров" итак довольно активно себя ведут, а тут еще и по просьбе игрока "Арсенала" заводятся, пытаясь подбодрить своих любимцев.

Уффф... Ковачич сзади въехал сейчас Эдегору. Желтую карточку в свой пассив уже получил хорват, и повезло ему тут, что не увидел он перед собой сразу красный свет.

Гвардиол снес на газон Жезуса. Там чуть ли не набрасывается уже на бокового с претензиями Эдегор, но рефери напоминает, что норвежцу пора бы успокоиться.

В итоге Троссар и Эдегор запутали всех ложными подачами при розыгрыше штрафного. Но последовал навес в центр штрафной "Сити", где Эдерсон сначала упустил снаряд из рук, но потом сразу же свою ошибку исправил.

Грустными пока выглядят фанаты "Манчестер Сити". Откровенно говоря, немного у команды из Манчестера стало получаться в последние минуты игры. А какой был старт!

Альварес на подступах к штрафной соперника встретился с мячом, удобно его подработал и нанес выстрел по рамке противника. Мяч полетел значительно выше цели!

Ковачич сейчас грубо в подкат бросался, после чего нарушил правила против Райса и завалил его на газон. По тонкому льду ходит хорватский полузащитник. Я думаю, что в перерыве его поменяет Гвардиола. Замена напрашивается.

Угловой игроки "Арсенала" сейчас подали у ворот соперника. Пошел заброс в штрафную гостей, где до мяча раньше других добрался Уокер.

Уайта запускает по правому краю Жезус, но Гвардиол в подкате успевает сработать против соперника, выбив мяч за пределы поля. Аут в пользу "пушкарей".

Эдегор выкатил мяч в центр, на Зинченко. Александр в касание нанес удар по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику, который уверенно заблокировал угрозу.

27' МОМЕНТИЩЕ! Нкетиа! Слева игрок "Арсенала" оказался с мячом в чужой штрафной. Попытался он отправить мяч в дальний угол, но не попал в цель!

26' Холанн оказался на газоне в борьбе с соперником. Показывал всем своим видом игрок "Манчестер Сити", что судье нужно было как-то среагировать на эпизод, но Оливер пропустил этот эпизод и не стал на него реагировать.

25' Майкл Оливер занял твердую позицию карать всех нарушителей в этом матче. Пока что судья во всех грубых эпизодах демонстрирует предупреждения.

23' Желтую карточку сейчас Бернарду Силва получает от рефери. В грубом подкате играл португалец, который увидел перед собой желтый свет.

22' Уокер выполнял передачу на Фодена, который ногой пытался остановить игровой снаряд, но в игре его не оставил. Случилась по итогу потеря.

21' Рубен Диаш на левый фланг сделал крайне странную передачу. В итоге добраться до мяча не удалось Силве. Хотя Бернарду особо и не старался.

20' Хорошая игра от "Сити". Мне кажется, что пропустят под давлением соперника хозяева, если будут играть так и дальше. Действия "канониров" в обороне вызывают ряд вопросов.

18' МОМЕНТИЩЕ! Едва-едва "Сити" не отправляет сферу в ворота противника! Защитники "Арсенала" привезли проблемы на свои ворота. Райя получил неудобную передачу от оборонца своей команды. В итоге пытался выбить сферу подальше от рамки кипер, но попал в выставленную ногу Альвареса. Мяч по результатам эпизода едва не юркнул в ворота!

17' "Сити" сейчас пытался атаковать по правому флангу. Уокер выполнял подачу на ближнюю штангу, и на выходе сыграл голкипер, которому удалось добраться до снаряда и забрать его в перчатки.

16' С правого края делал передачу в штрафную "Арсенала" сейчас Силва, но Райя сыграл на выходе. Уверенно голкипер "канониров" зафиксировал сферу в перчатках.

15' Классный старт в нашем матче, честно говоря. Игроки "Манчестер Сити" отдали мяч сейчас под контроль своему сопернику. Начинает команда Артеты обживаться на своем поле и готовит серию опасных атак.

13' Жоржиньо в центре поля сорвал атаку соперника. В результате в руках рефери появилась карточка желтого цвета. Вот так старт этой игре задает Майкл Оливер!

12' Массивная атака лондонцев привела к тому, что Уайт оказался в офсайде. На повторе мы "вне игры" не увидели. Судя по всему, боковой ошибся. Фола не было.

11' Эдегор выполнял подачу с правого края, но Фоден до снаряда дотянулся. Выбил он по итогу снаряд подальше от своей рамки.

10' Жезус попытался раскачать Гвардиола, но не сумел его обыграть. В итоге футболист "Арсенала" после прострела заработал угловой удар для "канониров".

9' Эдегор забросил мяч на Зинченко. Тот не смог продвинуться по левому флангу и просто сыграл в центр, чтобы оставить мяч под контролем "Арсенала".

8' Классный старт от горожан, но сейчас все снова вернулось на круги своя. Мячом владеют манчестерцы, выманивая оппонента на себя.

7' МОМЕНТИЩЕ! Как не забивает "Манчестер Сити"? Гвардиол после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника с близкого расстояний, но тот же Райс уже с "ленточки" вынес мяч в сторону от рамки. Последовал новый заброс в штрафную хозяев, и после скидки Холанна мяч чуть выше цели направил Аке!

6' Райс далеко не самый лучший вынос мяча сейчас сделал. В итоге выбивают сферу за лицевую линию вынес игрок "Арсенала". Угловой.

4' Уокер сделал пас в центр, на Силву, который в касание выкатил снаряд на левый фланг. Альварес не стал проходить вперед. Просто вынес он мяч в район центрального круга. Поближе к своим игрокам.

3' Манчестерцы владеют на первых минутах встречи игровым снарядом, а Гвардиола уже с первых минут на ногах. Чем-то недоволен Пеп. Но что его так возмутило?

2' Футболисты "Арсенала" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки "Манчестер Сити" предстали перед нами в бело-голубом обмундировании.