Тур: 11. Стадион: Открытие Банк Арена.
1:1
Перерыв
Ход матча
31'
0:1
41'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
25
Пруцев
Данил
77
Бонгонда
Тео
19
Медина
Хесус
10
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
19 Медина ХесусНападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Спартак Москва
ЦСКА Москва
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
36 матчей
38.9%
11.1%
50%
14 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
16.7%
44.4%
14 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
22
35
Голов в среднем за матч
1.29
1.84
Среднее время на гол
69
48
Всего голов
53
52
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Тотал матчей
2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
61
62
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4
|0.36
|Промес Квинси
|2
|0.18
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.18
|Хлусевич Даниил
|2
|0.18
|Игнатов Михаил
|1
|0.09
|Мозес Виктор
|1
|0.09
|Бабич Срджан
|1
|0.09
|Медина Хесус
|1
|0.09
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|6 (4)
|0.55
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.45
|Мухин Максим
|2
|0.18
|Гайич Милан III
|1
|0.09
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.09
|Рядно Михаил
|1
|0.09
|Давила Виктор
|1
|0.09
|Мойзес Роберто
|1
|0.09
|Келлвен Дуглас
|1
|0.09
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|4
|1
|Заболотный Антон
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
6
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
10
Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
63%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
6
43%
3
16%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
44%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1
ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
23
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
55
28
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|6.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|7.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|11.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|16.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 11
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 ЦСКА Москва
Исход игры
Спартак Москва
44.1% (83)
Ничья
30.9% (58)
ЦСКА Москва
25% (47)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (74)
Меньше
40.32% (50)
Обе команды забьют
Да
90.32% (112)
Нет
9.68% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.7% (39)
2:1 Спартак Москва
17% (32)
1:2 ЦСКА Москва
9% (17)
2:2 Ничья
5.3% (10)
3:2 Спартак Москва
3.2% (6)
2:3 ЦСКА Москва
2.7% (5)
1:0 Спартак Москва
2.1% (4)
0:1 ЦСКА Москва
1.6% (3)
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