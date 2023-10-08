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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Спартак Москва
1:1
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
0:1
31' Гол
Гайич Милан
1:1
41' Гол
Промес Квинси

Ход матча

31'
0:1
Гайич Милан
41'
Промес Квинси
1:1
Прогнозы 188
Спартак Москва 44.1% (83)
X 30.9% (58)
ЦСКА Москва 25% (47)
Все прогнозы
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
8
Мозес
Виктор
35
Мартинс
Кристофер
25
Пруцев
Данил
77
Бонгонда
Тео
10
Промес
Квинси
19
Медина
Хесус
35
Акинфеев
Игорь
6
Мухин
Максим
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
21
Файзуллаев
Аббосбек
Спартак Москва
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Спартак Москва
ЦСКА Москва

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

36 матчей

38.9%
11.1%
50%
14 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
16.7%
44.4%
14 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
35

Голов в среднем за матч

1.29
1.84

Среднее время на гол

69
48

Всего голов

53
52

Голов в среднем за матч

1.47
1.44

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

61
62

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.36
Промес Квинси 2 0.18
Соболев Александр Сергеевич 2 0.18
Хлусевич Даниил 2 0.18
Игнатов Михаил 1 0.09
Мозес Виктор 1 0.09
Бабич Срджан 1 0.09
Медина Хесус 1 0.09
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 6 (4) 0.55
Заболотный Антон 5 (1) 0.45
Мухин Максим 2 0.18
Гайич Милан III 1 0.09
Файзуллаев Аббосбек 1 0.09
Рядно Михаил 1 0.09
Давила Виктор 1 0.09
Мойзес Роберто 1 0.09
Келлвен Дуглас 1 0.09
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Игнатов Михаил 2 0
Умяров Наиль 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 4 1
Заболотный Антон 2 0
Зделар Саша 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 0 1
Чалов Фёдор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
6
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
10
Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
63%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
6
43%
3
16%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
44%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1
ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
6.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 17 17
7.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 11 4 5 2 21 - 16 17
8.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Ахмат
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
11.
Рубин
 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 0:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
16.
Рубин
 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Рубин
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 11 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв.
  • 45'
    Олег Рябчук снова по-футбольному выясняет отношения с Дугласом Келлвеном. Пытается спартаковец подать с левого фланга в штрафную площадь гостей, и от "армейца" мяч рикошетит на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Судья
    45'
    Олег Рябчук на левом фланге обороны, кажется, подтолкнул Дугласа Келлвена, однако арбитр посчитал, что не требуется здесь штрафной удар для ЦСКА.
  • 43'
    Совершенно точно можно сказать, что традиция, длящаяся уже двадцать лет, получит своё продолжение. То есть "Спартак" и ЦСКА снова не сыграют между собой 0:0.
  • Фол, нарушение
    42'
    Срджан Бабич в центральной трети поля въехал в подкате в голеностоп Ивана Облякова. Вообще-то за такое вполне можно было выдать карточное предупреждение.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дуглас Келлвен сфолил на чужой половине поля против Олега Рябчука, уложил его на газон. Это сошлись два футболиста с номером 2.
  • 41'
    Дуглас Келлвен из правой части чужой штрафной площади простреливал в центр, но на пути мяча оказался Срджан Бабич, и нет никакого опасного момента.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1 Квинси Промес!
    Вот это голешник! Ничего себе! Примерно с левого угла штрафной площади из-под Облякова блестяще Промес закрутил мяч в дальнюю девятку. Реально красивый гол!
  • 39'
    Данил Пруцев подал с правого фланга, и выиграл верх в центре своей штрафной площади Виллиан Роша.
  • 38'
    Вот наконец вошли спартаковцы в чужую штрафную площадь, а нанести удар метров с пятнадцати забыли, хотя надо было. Иначе как тогда можно поразить чужие ворота?
  • Фол, нарушение
    37'
    Кирилл Левников по-прежнему не показывает никому жёлтых карточек. Как и сейчас, когда по вине Фёдора Чалова в середине поля падает на газон Тео Бонгонда.
  • Фол, нарушение
    36'
    Виллиан Роша в центральном круге оказался на газоне. Кристофер Мартинс зачем-то выставил перед ним ногу, чтобы он упал. Впрочем, на самом деле понятно, зачем. Чтобы нарушить правила.
  • 35'
    Пока "Спартак" ещё не отреагировал каким-то внятным образом на пропущенный гол. Не было ещё ни одного подхода у хозяев при счёте 0:1.
  • 34'
    Получается, что второй гол ЦСКА подряд в игре забил Милан Гаийч, поскольку именно он сравнял для "армейцев" счёт в матче Кубка России с "Факелом" на этой неделе.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Милан Гайич на фланге в середине поля нарушает правила против Хесуса Медины, толкая его на газон.
    • 32'
      Ну что же, "Спартак" славится тем, что любит устраивать себе проблемы и потом либо героически выбираться из трудных ситуаций, либо же не выбираться из них.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Милан Гайич!
      ЦСКА распечатывает чужие ворота! Прекрасно забивает в касание Гайич с линии штрафной площади, вкручивая мяч под правую девятку. Голевой пас оформил на свой счёт из глубины поля Обляков, а Иван, в свою очередь, получил мяч от Роши, который здорово ещё на своей половине поля на рывке ушёл от соперника.
    • 30'
      Виктор Мозес старался на левом фланге совершить проход сквозь Максима Мухина, однако защитник ЦСКА успешнее действовал в этой ситуации. Нет углового.
    • 29'
      Виктор Мозес на левом фланге в середине поля почувствовал давление от Саши Зделара и во избежание возможной потери мяча решил отыграть мяч назад Александру Максименко.
    • 28'
      Снова Квинси Промес исполняет у "Спартака" угловой с левого фланга, осуществляет подачу, и опять не удаётся ему выкрутить мяч на голову кому-то из партнёров, чтобы тот пробил по воротам.
    • Угловой
      27'
      Ну что, вот и ЦСКА отметился определённым конструктивом в нападении. Теперь уже "Спартак" в атаке на левом фланге. Дуглас Келлвен в подкате отправляет мяч на угловой из-под ног Олега Рябчука.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Аббосбек Файзуллаев наносит острый удар в правый угол по обводящей траектории примерно с линии штрафной площади, и выручает спартаковцев Александр Максименко, отражая мяч в прыжке.
    • Угловой
      25'
      Удар Квинси Промеса с левого полуфланга был заблокирован "армейцами". Сам голландец затем выполнил подачу слева с углового, и в своей вратарской верх выиграли гости.
    • 24'
      Кстати, этот момент возник у ЦСКА после перехвата в центре поля, когда Александр Максименко выносил мяч и придал ему недостаточно высоты.
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Аббосбек Файзуллаев не первый раз уже пытался выводить Фёдора Чалова на удачную позицию, и на этот раз получилось уже получше, однако Александр Максименко опередил Чалова.
    • 22'
      В середине поля застряли сейчас спартаковцы и не смогли значительно продвинуться вперёд. Роберто Мойзес на левом для себя фланге без нарушения правил отнял мяч у Тео Бонгонды.  
    • 21'
      Пока нельзя назвать игру обоюдоострой, сногсшибательной и так далее. Но вполне возможно, что разыграются ещё вдоволь команды, впереди полтора тайма.
    • 20'
      Несколько минут были активными у "армейцев", а сейчас "Спартак" перехватывает эстафету. Квинси Промес слева прострелил непонятно кому по линии штрафной площади, но на дальнем фланге сохранили владение хозяева.
    • Угловой
      19'
      Не будет пенальти в пользу ЦСКА. Есть угловой у гостей. Подача с левого фланга со стандарта следует на ближнюю штангу, откуда головой выбивает мяч Кристофер Мартинс.
    • Судья
      18'
      Падение Дугласа Келлвена в чужой штрафной площади после подачи с левого края. Игра продолжается. Был навес от Милана Гайича, а Олег Рябчук в верховой борьбе отмахнулся рукой от лица оппонента.
    • 17'
      Аббосбек Файзуллаев отдавал низовой проникающий пас вперёд по левому полуфлангу на Фёдора Чалова, однако не удалось соприкоснуться с мячом российскому нападающему "армейцев".
    • 16'
      Итак, "Спартак" уже может похвастать одним реально голевым моментом. Теперь очередь ЦСКА в этом плане. "Армейцы" сейчас прессингуют защитников хозяев, не теряющих мяч возле своей штрафной площади.
    • Офсайд
      15'
      Спартаковцы справились с парой навесов в их штрафную, а потом Дуглас Келлвен покатил пас на правый полуфланг Ивану Облякову, оказавшемуся в офсайде.
    • Опасный момент
      14'
      ОСТРО! И вот есть момент у "Спартака"! Хесус Медина получил короткую передачу на правом полуфланге, крутнулся и пробил со средней дистанции в ближний угол, где отразил мяч Игорь Акинфеев.
    • 13'
      Спартаковцы принялись сейчас раскатывать мяч в середине поля. Гол таким способом не забьёшь, конечно. Ждут "красно-белые", когда им представится возможность создать опасный момент.
    • 12'
      Пока обходятся команды без опасных моментов. Много остановок игры. Милан Гайич не сумел удержать мяч на левом фланге на половине "Спартака", поэтому Кирилл Левников дал свисток. Хозяева вбросят мяч из-за боковой.
    • 11'
      Для Хесуса Медины сегодня первый матч в составе "Спартака" против своей бывшей команды ЦСКА, но его трансфер в стан принципиального конкурента "армейцев" был воспринят спокойнее, нежели приход Марио Фернандеса в "Зенит".
    • Фол, нарушение
      10'
      Кристофер Мартинс теперь сфолил в центре поля и после свистка издали пробил выше створа. Фёдор Чалов просил жёлтую карточку для соперника за неспортивное поведение, но Кирилл Левников решил не поднимать пока градус напряжения и отказал форварду ЦСКА. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Второй подряд фол "красно-синих" на половине поля хозяев. На газоне оказался Виктор Мозес из-за действий Саши Зделара.
    • Фол, нарушение
      8'
      Фёдор Чалов в середине чужой половины поля пробовал прокинуть себе мяч на ход мимо Данила Пруцева, и подыграл себе рукой нападающий ЦСКА.
    • 7'
      Попасовался со своими защитниками Александр Максименко, после чего совершил далёкий вынос на половину поля "армейцев", где достался аут спартаковцам. 
    • Офсайд
      6'
      Ох ты, а сейчас перехватили мяч спартаковцы на правом полуфланге, но там фиксируется положение "вне игры" у Квинси Промеса после отскока от Данила Пруцева.
    • 5'
      Настырно пытался Квинси Промес продраться в чужую штрафную площадь, но не пустил его туда Максим Мухин, вынесший мяч за боковую.
    • 4'
      Милан Гайич с левого края выпиливает подачу в район линии вратарской, и Олег Рябчук выбивает мяч головой.
    • Офсайд
      4'
      С некоторым запозданием зафиксирован маленький офсайд у Фёдора Чалова в правой части чужой штрафной площадки.
    • 3'
      Игра сейчас проходит в центре поля на одном из флангов, сумбурная там ситуация. Аут заработали "армейцы", вбросит его Дуглас Келлвен.
    • 2'
      Это какое-то психологическое воздействие на соперников со стороны вратаря "Спартака". А когда его начинают прессинговать, он вдруг выбивает мяч в левую сторону в аут.
    • 1'
      Александр Максименко долго держал пришедший к нему мяч в своих ногах, и опять он повторяет этот трюк.
    • 1'
      "Спартак" играет в своей традиционной красно-белой форме, а у ЦСКА не совсем привычная чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Промес Квинси бьет в цель!
    • 31'
      Г О О О О Л - Гайич Милан III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 20.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    44.1% (83)
    Ничья
    30.9% (58)
    ЦСКА Москва
    25% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (74)
    Меньше
    40.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (112)
    Нет
    9.68% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.7% (39)
    2:1 Спартак Москва
    17% (32)
    1:2 ЦСКА Москва
    9% (17)
    2:2 Ничья
    5.3% (10)
    3:2 Спартак Москва
    3.2% (6)
    2:3 ЦСКА Москва
    2.7% (5)
    1:0 Спартак Москва
    2.1% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    1.6% (3)
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