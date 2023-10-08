Дуглас Келлвен сфолил на чужой половине поля против Олега Рябчука, уложил его на газон. Это сошлись два футболиста с номером 2.

Срджан Бабич в центральной трети поля въехал в подкате в голеностоп Ивана Облякова. Вообще-то за такое вполне можно было выдать карточное предупреждение.

Совершенно точно можно сказать, что традиция, длящаяся уже двадцать лет, получит своё продолжение. То есть "Спартак" и ЦСКА снова не сыграют между собой 0:0.

Олег Рябчук на левом фланге обороны, кажется, подтолкнул Дугласа Келлвена, однако арбитр посчитал, что не требуется здесь штрафной удар для ЦСКА.

Олег Рябчук снова по-футбольному выясняет отношения с Дугласом Келлвеном. Пытается спартаковец подать с левого фланга в штрафную площадь гостей, и от "армейца" мяч рикошетит на угловой.

Получается, что второй гол ЦСКА подряд в игре забил Милан Гаийч, поскольку именно он сравнял для "армейцев" счёт в матче Кубка России с "Факелом" на этой неделе.

Пока "Спартак" ещё не отреагировал каким-то внятным образом на пропущенный гол. Не было ещё ни одного подхода у хозяев при счёте 0:1.

Виллиан Роша в центральном круге оказался на газоне. Кристофер Мартинс зачем-то выставил перед ним ногу, чтобы он упал. Впрочем, на самом деле понятно, зачем. Чтобы нарушить правила.

Кирилл Левников по-прежнему не показывает никому жёлтых карточек. Как и сейчас, когда по вине Фёдора Чалова в середине поля падает на газон Тео Бонгонда.

Вот наконец вошли спартаковцы в чужую штрафную площадь, а нанести удар метров с пятнадцати забыли, хотя надо было. Иначе как тогда можно поразить чужие ворота?

Данил Пруцев подал с правого фланга, и выиграл верх в центре своей штрафной площади Виллиан Роша.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1 Квинси Промес! Вот это голешник! Ничего себе! Примерно с левого угла штрафной площади из-под Облякова блестяще Промес закрутил мяч в дальнюю девятку. Реально красивый гол!

Дуглас Келлвен из правой части чужой штрафной площади простреливал в центр, но на пути мяча оказался Срджан Бабич, и нет никакого опасного момента.

33' Милан Гайич на фланге в середине поля нарушает правила против Хесуса Медины, толкая его на газон.

32' Ну что же, "Спартак" славится тем, что любит устраивать себе проблемы и потом либо героически выбираться из трудных ситуаций, либо же не выбираться из них.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Милан Гайич!

ЦСКА распечатывает чужие ворота! Прекрасно забивает в касание Гайич с линии штрафной площади, вкручивая мяч под правую девятку. Голевой пас оформил на свой счёт из глубины поля Обляков, а Иван, в свою очередь, получил мяч от Роши, который здорово ещё на своей половине поля на рывке ушёл от соперника.

30' Виктор Мозес старался на левом фланге совершить проход сквозь Максима Мухина, однако защитник ЦСКА успешнее действовал в этой ситуации. Нет углового.

29' Виктор Мозес на левом фланге в середине поля почувствовал давление от Саши Зделара и во избежание возможной потери мяча решил отыграть мяч назад Александру Максименко.

28' Снова Квинси Промес исполняет у "Спартака" угловой с левого фланга, осуществляет подачу, и опять не удаётся ему выкрутить мяч на голову кому-то из партнёров, чтобы тот пробил по воротам.

27' Ну что, вот и ЦСКА отметился определённым конструктивом в нападении. Теперь уже "Спартак" в атаке на левом фланге. Дуглас Келлвен в подкате отправляет мяч на угловой из-под ног Олега Рябчука.

26' ОПАСНО! Аббосбек Файзуллаев наносит острый удар в правый угол по обводящей траектории примерно с линии штрафной площади, и выручает спартаковцев Александр Максименко, отражая мяч в прыжке.

25' Удар Квинси Промеса с левого полуфланга был заблокирован "армейцами". Сам голландец затем выполнил подачу слева с углового, и в своей вратарской верх выиграли гости.