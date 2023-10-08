Конате получил мяч в штрафной и из-под Безрукова пробил в правую стойку ворот!

Вуячич держится за спину, ещё одна остановка в игре.

Две минуты добавлено к первому тайму.

Продолжилась встреча, с Вуячичем всё в порядке.

Теперь уже "Рубин" заработал угловой на правом фланге, от Тимофеева снаряд ушёл за лицевую.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Чумич!!! Кабутов навесил в центр штрафной, Тесленко пробил головой, Опарин потащил, а вот с добиванием Чумича уже ничего кипер хозяев сделать не смог!!!

Ранджелович оказался на газоне, вышла на поле бригада врачей казанцев.

Немного обескураженным выглядит "Ахмат" после пропущенного гола.

Иву сфолил на Берише на левом фланге. Стандарт исполнят хозяева.

Тодорович подал на дальнюю штангу, там защитник выиграл верх и головой вынес мяч.

33' После подачи с правого угла поля Дюпин сыграл на выходе и кулаками вынес мяч из штрафной.

32' Олейников в борьбе с Грицаенко заработал угловой.

31' Несколько рикошетов в штрафной хозяев, по итогу, Тимофеев выбил мяч.

30' После навеса грозненцев со стандарта главный арбитр зафиксировал фол в атаке.

28' Грицаенко поддавил Тодоровича, Дарко успешно отыгрался от ноги защитника, аут в пользу "Ахмата".

27' Камило пасом назад едва не обрезал свою команду, пришлось Семёнову стелиться в подкате, чтобы Даку не добрался до мяча.

25' Опарин вышел из ворот и не позволил Чумичу замкнуть заброс со своей половины.

23' Олейников сместился к линии штрафной и пробил, но не попал в ворота.

22' И ещё раз тут же Бериша на левом фланге оказался в положении "вне игры".