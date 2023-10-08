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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Ахмат
0:1
Перерыв
Рубин
0'
0:1
30' Гол
Чумич Никола

Ход матча

30'
0:1
Чумич Никола
Прогнозы 153
Ахмат 72.5% (111)
X 17% (26)
Рубин 10.5% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Рубин
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Опарин
Михаил
55
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
6
Челикович
Ясмин
59
Харин
Евгений
16
Камило
Рейжерс
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
21
Олейников
Иван
29
Ильин
Владимир
13
Конате
Мохамед
II
22
Дюпин
Юрий
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
7
Ранджелович
Лазар
6
Иву
Угучукву
24
Чумич
Никола
23
Безруков
Руслан
30
Вада
Валентин
44
Даку
Мирлинд
Ахмат
4-2-3-1
Рубин
3-5-2

История личных встреч

Ахмат
Рубин

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.86
0.93

Среднее время на гол

105
96

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.79

Среднее время на гол

67
114

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

81
104

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.27
Тимофеев Артём 2 0.18
Ильин Владимир 2 0.18
Бериша Бернард 1 0.09
Ковачев Светослав 1 0.09
Камило Рейжерс 1 0.09
Олейников Иван 1 0.09
Агаларов Гамид 1 (1) 0.09
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.27
Даку Мирлинд 2 (1) 0.18
Мартынович Александр 1 0.09
Вада Валентин 1 0.09
Грицаенко Алексей 1 0.09
Иву Угучукву 1 0.09
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Харин Евгений 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Волков Владислав II 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 3 0
Даку Мирлинд 3 0
Иву Угучукву 3 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
5
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
22%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

13
9
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
6
46%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3
Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1
Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Ахмат
Рубин

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
6.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 17 17
7.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 11 4 5 2 21 - 16 17
8.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Ахмат
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
11.
Рубин
 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 0:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
16.
Рубин
 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Рубин
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 1:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 11 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Харин навесил от правого углового флага, отбилась оборона казанцев.
  • 45'
    Чумич прострелил от лицевой, Опарин надёжно сыграл.
  • 45'
    Продолжилась встреча, с Вуячичем всё в порядке.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • Травма, повреждение
    45'
    Вуячич держится за спину, ещё одна остановка в игре.
  • Штанга
    44'
    Конате получил мяч в штрафной и из-под Безрукова пробил в правую стойку ворот!
  • 43'
    Тимофеев решился на дальний удар, Дюпин уверенно поймал снаряд намертво.
  • 41'
    Тодорович подал на дальнюю штангу, там защитник выиграл верх и головой вынес мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Иву сфолил на Берише на левом фланге. Стандарт исполнят хозяева.
  • 39'
    Немного обескураженным выглядит "Ахмат" после пропущенного гола.
  • 37'
    Возобновилась встреча, вернулся в игру полузащитник гостей.
  • Травма, повреждение
    35'
    Ранджелович оказался на газоне, вышла на поле бригада врачей казанцев.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Чумич!!! Кабутов навесил в центр штрафной, Тесленко пробил головой, Опарин потащил, а вот с добиванием Чумича уже ничего кипер хозяев сделать не смог!!!
  • 34'
    Теперь уже "Рубин" заработал угловой на правом фланге, от Тимофеева снаряд ушёл за лицевую.
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    • Угловой
      33'
      После подачи с правого угла поля Дюпин сыграл на выходе и кулаками вынес мяч из штрафной.
    • 32'
      Олейников в борьбе с Грицаенко заработал угловой.
    • 31'
      Несколько рикошетов в штрафной хозяев, по итогу, Тимофеев выбил мяч.
    • 30'
      После навеса грозненцев со стандарта главный арбитр зафиксировал фол в атаке.
    • 28'
      Грицаенко поддавил Тодоровича, Дарко успешно отыгрался от ноги защитника, аут в пользу "Ахмата".
    • 27'
      Камило пасом назад едва не обрезал свою команду, пришлось Семёнову стелиться в подкате, чтобы Даку не добрался до мяча.
    • 25'
      Опарин вышел из ворот и не позволил Чумичу замкнуть заброс со своей половины.
    • 23'
      Олейников сместился к линии штрафной и пробил, но не попал в ворота.
    • Офсайд
      22'
      И ещё раз тут же Бериша на левом фланге оказался в положении "вне игры".
    • Офсайд
      20'
      Бериша вновь не удержался на линии с защитниками и забрался в офсайд.
    • 19'
      Тимофеев сделал скидку на Ильина, который пробил головой из пределов штрафной, мяч ушёл мимо створа.
    • Опасный момент
      18'
      После паса Конате Камило в касание пробил с линии штрафной, снаряд пролетел рядом со штангой!
    • Угловой
      17'
      Два угловых в течении минуты подали гости, второй навес на дальней штанге замыкал Вуячич, но пробил головой мимо цели.
    • Опасный момент
      16'
      Ранджелович убежал по левому флангу, катил в штрафную на Даку, защитник прервал пас, мяч отскочил обратно к Ранджеловичу, который пробил в дальний угол, Опарин в прыжке перевёл этот удар на угловой!
    • 14'
      Намного больше времени "Ахмат" проводит на чужой половине поля, приходится "Рубину" обороняться большими силами и рассчитывать на контратаки.
    • 12'
      После подачи Тодоровича с фланга Харин пробил головой, мяч ушёл мимо створа.
    • Офсайд
      11'
      Бериша забрался в положение "вне игры".
    • Угловой
      10'
      Тодорович навесил на линию вратарской, отбилась оборона гостей.
    • 9'
      После длинного заброса Бериша достал мяч у лицевой и прострелил, от ноги Тесленко снаряд ушёл на угловой.
    • 8'
      Пошёл пас на Конате в штрафную "Рубина", Дюпин вовремя вышел и сыграл на перехвате. 
    • Угловой
      6'
      Кабутов выполнил подачу с левого угла поля на ближнюю штангу,  Тодорович вынес снаряд. 
    • 5'
      Бериша навесил с левого фланга, вынес мяч из штрафной центральный защитник гостей.
    • 3'
      Бериша с левого края штрафной делал поперечный пас на Камило, который готовился пробить, Безруков успел совершить отбор.
    • 2'
      Обмениваются команды неточными передачами на первых минутах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток в Грозном прозвучал!
    • Первый тайм
    • 30'
      Г О О О О Л - Чумич Никола бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Рубин

    Исход игры
    Ахмат
    72.5% (111)
    Ничья
    17% (26)
    Рубин
    10.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (51)
    Меньше
    58.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    52.85% (65)
    Нет
    47.15% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    28.8% (44)
    1:0 Ахмат
    19.6% (30)
    2:0 Ахмат
    13.1% (20)
    1:1 Ничья
    10.5% (16)
    0:1 Рубин
    3.3% (5)
    3:2 Ахмат
    1.3% (2)
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