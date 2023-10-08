Тур: 11. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
30'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
24
Чумич
Никола
44
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ахмат
Рубин
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.86
0.93
Среднее время на гол
105
96
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.79
Среднее время на гол
67
114
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.1
0.86
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
81
104
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.27
|Тимофеев Артём
|2
|0.18
|Ильин Владимир
|2
|0.18
|Бериша Бернард
|1
|0.09
|Ковачев Светослав
|1
|0.09
|Камило Рейжерс
|1
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.09
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.09
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.27
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.18
|Мартынович Александр
|1
|0.09
|Вада Валентин
|1
|0.09
|Грицаенко Алексей
|1
|0.09
|Иву Угучукву
|1
|0.09
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Харин Евгений
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|3
|0
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
3
5
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
22%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
13
9
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
6
46%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
10
21
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3
Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1
Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Результаты матчей
Ахмат
Рубин
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|6.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|7.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|11.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|16.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 11
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Рубин
Исход игры
Ахмат
72.5% (111)
Ничья
17% (26)
Рубин
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (51)
Меньше
58.54% (72)
Обе команды забьют
Да
52.85% (65)
Нет
47.15% (58)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
28.8% (44)
1:0 Ахмат
19.6% (30)
2:0 Ахмат
13.1% (20)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:1 Рубин
3.3% (5)
3:2 Ахмат
1.3% (2)
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