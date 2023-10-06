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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Рубин
Прогнозы 46
Ахмат 80.4% (37)
X 6.5% (3)
Рубин 13% (6)
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Рубин

История личных встреч

Ахмат
Рубин

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.86
0.93

Среднее время на гол

105
96

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.79

Среднее время на гол

67
114

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

81
104

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.3
Тимофеев Артём 2 0.2
Ильин Владимир 2 0.2
Бериша Бернард 1 0.1
Ковачев Светослав 1 0.1
Камило Рейжерс 1 0.1
Олейников Иван 1 0.1
Агаларов Гамид 1 (1) 0.1
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.3
Даку Мирлинд 2 (1) 0.2
Мартынович Александр 1 0.1
Вада Валентин 1 0.1
Грицаенко Алексей 1 0.1
Иву Угучукву 1 0.1
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Харин Евгений 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Волков Владислав II 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 3 0
Даку Мирлинд 3 0
Иву Угучукву 3 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
5
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
22%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

13
9
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
6
46%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3
Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1
Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Ахмат
Рубин

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 46
    Ахмат 80.4% (37)
    X 6.5% (3)
    Рубин 13% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Рубин
    3.75
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Рубин

    Исход игры
    Ахмат
    80.4% (37)
    Ничья
    6.5% (3)
    Рубин
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    37% (17)
    2:0 Ахмат
    21.7% (10)
    1:0 Ахмат
    15.2% (7)
    0:1 Рубин
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    3:2 Ахмат
    4.3% (2)
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