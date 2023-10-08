Тур: 10. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:1
Перерыв
Ход матча
40'
0:1
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
78.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.9%
58.1%
29%
4 победы 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
0.83
Среднее время на гол
97
108
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
1.72
0.85
Среднее время на гол
52
106
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.39
0.84
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
107
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|5 (1)
|0.5
|Enzo Arevalo
|4
|0.4
|Рымаренко Мартин
|3
|0.3
|Загуменски Тимотей
|1
|0.1
|Глинка Марек
|1
|0.1
|Jakub Uhrincat
|1
|0.1
|Lukas Migala
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|0.4
|Азанго Филип
|2
|0.2
|Офори Келвин
|2
|0.2
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.2
|Стефаник Самуэль
|1
|0.1
|Даниэл Эрик
|1
|0.1
|Баинович Филип
|1
|0.1
|Бернат Ян
|1
|0.1
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.1
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
7
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
40%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
31%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|3.
|0:2
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|4.
|10
|6
|1
|3
|23 - 17
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|2:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|7.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|9.
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|11.
|9
|0
|3
|6
|6 - 19
|3
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|11 - 9
|6
|8.
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4