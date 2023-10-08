Тур: 10. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:2
Конец матча
0'
0:1
40' ГолОфори Келвин
48' Желтая карточкаБаинович Филип
52' Желтая карточкаПолиевка Роберт
53' Желтая карточкаМикович Мартин
0:2
60' ГолРистовски Милан
63' Желтая карточкаУйлаки Марек
65' Желтая карточкаДаниэл Эрик
0:2
65' Не забитый пенальтиПолиевка Роберт
1:2
82' ГолГлинка Марек
88' Желтая карточкаMichal Gasparik
90'+4
Ход матча
40'
0:1
48'
52'
53'
60'
0:2
63'
65'
65'
0:2
82'
1:2
88'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
78.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.9%
58.1%
29%
4 победы 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
0.83
Среднее время на гол
97
108
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
1.72
0.85
Среднее время на гол
52
106
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.39
0.84
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
107
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|5 (1)
|0.5
|Enzo Arevalo
|4
|0.4
|Рымаренко Мартин
|3
|0.3
|Глинка Марек
|2
|0.2
|Загуменски Тимотей
|1
|0.1
|Jakub Uhrincat
|1
|0.1
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|0.4
|Азанго Филип
|2
|0.2
|Офори Келвин
|2
|0.2
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.2
|Стефаник Самуэль
|1
|0.1
|Даниэл Эрик
|1
|0.1
|Ристовски Милан
|1
|0.1
|Баинович Филип
|1
|0.1
|Бернат Ян
|1
|0.1
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.1
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Полиевка Роберт
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
1
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
7
Дукла Банска-Бистрица
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Спартак Трнава
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
5
29%
29%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
2
12%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
55
28
28
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4