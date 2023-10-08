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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:2
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
40' Гол
Офори Келвин
48' Желтая карточка
Баинович Филип
52' Желтая карточка
Полиевка Роберт
53' Желтая карточка
Микович Мартин
0:2
60' Гол
Ристовски Милан
63' Желтая карточка
Уйлаки Марек
65' Желтая карточка
Даниэл Эрик
0:2
65' Не забитый пенальти
Полиевка Роберт
1:2
82' Гол
Глинка Марек
88' Желтая карточка
Michal Gasparik
90'+4
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
71
Такач
Доминик
13
Уйлаки
Марек
2
Штетина
Лукаш
3
Дурик
Андрей
29
Микович
Мартин
23
Даниэл
Эрик
6
Прохазка
Роман
25
Баинович
Филип
97
Офори
Келвин
19
Ристовски
Милан
11
Азанго
Филип
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
78.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.9%
58.1%
29%
4 победы 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
5:2
С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
КС
3:1
КС
2:1
С
1:0
С
2:0
К
1:1
К
1:2
CL
3:1
CL
0:2
CL
1:2
CL
1:1
CL
2:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
0:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
0.83

Среднее время на гол

97
108

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

1.72
0.85

Среднее время на гол

52
106

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.39
0.84

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
107

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 5 (1) 0.5
Enzo Arevalo 4 0.4
Рымаренко Мартин 3 0.3
Глинка Марек 2 0.2
Загуменски Тимотей 1 0.1
Jakub Uhrincat 1 0.1
Поважанец Якуб 0 0
Lukas Migala 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 4 0.4
Азанго Филип 2 0.2
Офори Келвин 2 0.2
Джуричин Марко 2 (1) 0.2
Стефаник Самуэль 1 0.1
Даниэл Эрик 1 0.1
Ристовски Милан 1 0.1
Баинович Филип 1 0.1
Бернат Ян 1 0.1
Компан-Брезник Миха 1 0.1
Буката Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 4 0
Lukas Migala 4 0
Рихтарех Давид 3 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Полиевка Роберт 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Шулек Мартин 2 0
Осени Азиз 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Микович Мартин 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
1
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
7
Дукла Банска-Бистрица
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Спартак Трнава
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
5
29%
29%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
2
12%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 10 7 1 2 19 - 12 22
2.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 10 6 1 3 24 - 15 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
ДАК
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 4 3 3 17 - 14 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Азанго Филип сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава онлайн

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