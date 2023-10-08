Тур: 10. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
1:0
Перерыв
Ход матча
19'
22'
1:0
39'
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Слован Братислава
Тренчин
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
43 матча
51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.2%
30.2%
32.6%
16 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
43
Голов в среднем за матч
1.86
1.95
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.82
1.52
Среднее время на гол
49
59
Всего голов
79
75
Голов в среднем за матч
1.84
1.74
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4
|0.44
|Стрелец Давид
|3
|0.33
|Толич Марко
|3
|0.33
|Пощек Лукаш
|1
|0.11
|Чаврич Александр
|1
|0.11
|Кашия Гурам
|1
|0.11
|Змрхаль Яромир
|1
|0.11
|Абубакари Малик
|1
|0.11
|Марчелли Нино
|1
|0.11
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.5
|Rahim Ibrahim
|4
|0.4
|Гонг Хилари
|2
|0.2
|Eynel Soares
|2
|0.2
|Кмет Матуш
|1
|0.1
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.1
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|5
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
3
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
8
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тренчин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
5
38%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0
Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Тренчин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Тренчин
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
72
26
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|3.
|0:2
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|4.
|10
|6
|1
|3
|23 - 17
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|2:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|7.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|9.
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|11.
|9
|0
|3
|6
|6 - 19
|3
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|11 - 9
|6
|8.
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4