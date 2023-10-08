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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Слован Братислава
1:0
Перерыв
Тренчин
0'
19' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
1:0
22' Гол
Пощек Лукаш
39' Желтая карточка
Кашия Гурам

Ход матча

13'
Стрелец Давид
Вайсс Владимир
 
19'
 
Rahim Ibrahim
22'
Пощек Лукаш
(Барсегян Тигран)
1:0
39'
Кашия Гурам
 
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Слован Братислава
Ничья
Тренчин
1.65
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Все Коэффициенты
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
8
Змрхаль
Яромир
25
Пощек
Лукаш
6
Виммер
Кевин
11
Барсегян
Тигран
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Слован Братислава
5-4-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Слован Братислава
Тренчин

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.2%
30.2%
32.6%
16 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
4:0
С
4:0
К
2:1
К
0:0
С
2:3
С
2:0
С
2:1
С
2:6
С
2:0
С
1:2
К
2:2
С
2:0
С
2:4
С
0:3
С
3:3
С
1:3
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
3:2
К
3:1
С
4:3
С
2:1
С
0:4
К
1:3
С
0:2
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
0:3
С
4:2
С
4:1
С
3:1
С
2:2
ММ(
0:2
CL
2:2
CL
2:2
CL
3:1
CL
3:0
CL
1:2

Голы

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.95

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.52

Среднее время на гол

49
59

Всего голов

79
75

Голов в среднем за матч

1.84
1.74

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.44
Стрелец Давид 3 0.33
Толич Марко 3 0.33
Пощек Лукаш 1 0.11
Чаврич Александр 1 0.11
Кашия Гурам 1 0.11
Змрхаль Яромир 1 0.11
Абубакари Малик 1 0.11
Марчелли Нино 1 0.11
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Лихи Филип 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.5
Rahim Ibrahim 4 0.4
Гонг Хилари 2 0.2
Eynel Soares 2 0.2
Кмет Матуш 1 0.1
Samuel Kozlovsky 1 0.1
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Байрич Кенан 1 0
Ловат Лукас 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 5 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Гонг Хилари 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
8
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тренчин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
5
38%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0
Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Тренчин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Тренчин

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
7
2
2
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:1 10 7 1 2 19 - 11 22
2.
Слован Братислава
 1:0 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 0:2 10 6 1 3 22 - 14 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 1:0 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
ДАК
 2:0 10 5 2 3 15 - 8 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 10 4 3 3 16 - 13 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 0:2 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 0:1 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 2:0 5 3 0 2 11 - 6 9
8.
Спартак Трнава
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 0:1 6 3 1 2 11 - 10 10
5.
ДАК
 2:0 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 0:2 5 2 0 3 11 - 9 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
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Ничья
Тренчин
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