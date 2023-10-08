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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Слован Братислава
2:0
Конец матча
Тренчин
0'
19' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
1:0
22' Гол
Пощек Лукаш
39' Желтая карточка
Кашия Гурам
57' Желтая карточка
Илья Столица
2:0
71' Гол
Чаврич Александр
75' Желтая карточка
Байрич Кенан
90'+3
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
8
Змрхаль
Яромир
25
Пощек
Лукаш
6
Виммер
Кевин
11
Барсегян
Тигран
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Слован Братислава
5-4-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Слован Братислава
Тренчин

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.2%
30.2%
32.6%
16 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
4:0
С
4:0
К
2:1
К
0:0
С
2:3
С
2:0
С
2:1
С
2:6
С
2:0
С
1:2
К
2:2
С
2:0
С
2:4
С
0:3
С
3:3
С
1:3
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
3:2
К
3:1
С
4:3
С
2:1
С
0:4
К
1:3
С
0:2
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
0:3
С
4:2
С
4:1
С
3:1
С
2:2
ММ(
0:2
CL
2:2
CL
2:2
CL
3:1
CL
3:0
CL
1:2

Голы

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.95

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.52

Среднее время на гол

49
59

Всего голов

79
75

Голов в среднем за матч

1.84
1.74

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.44
Стрелец Давид 3 0.33
Толич Марко 3 0.33
Чаврич Александр 2 0.22
Пощек Лукаш 1 0.11
Кашия Гурам 1 0.11
Змрхаль Яромир 1 0.11
Абубакари Малик 1 0.11
Марчелли Нино 1 0.11
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Лихи Филип 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.5
Rahim Ibrahim 4 0.4
Гонг Хилари 2 0.2
Eynel Soares 2 0.2
Кмет Матуш 1 0.1
Samuel Kozlovsky 1 0.1
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Байрич Кенан 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Ловат Лукас 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 5 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Гонг Хилари 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
8
Слован Братислава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
75%
5
33%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
6
40%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0
Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Тренчин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Тренчин

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
2
1.5
7
3
2
7
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 10 7 1 2 19 - 12 22
2.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 10 6 1 3 24 - 15 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
ДАК
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 4 3 3 17 - 14 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Кашия Гурам получил желтую карточку от судьи
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