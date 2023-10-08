Тур: 8.
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаGaston Suso
0:1
22' ПенальтиNicolas Castro1
24' Желтая карточкаNicolas Castro1
0:2
55' ГолRonaldo Martinez
59' Желтая карточкаJonathan David Gomez
76' Желтая карточкаРосси Иван
1:2
85' ГолBaltasar Rodriguez
88' Желтая карточкаMateo Pellegrino
90'+6
Ход матча
14'
22'
0:1
24'
55'
0:2
76'
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
38 Tobias Rubio
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Платенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|3
|0.38
|Кинтеро Хуан
|2
|0.25
|Jonathan David Gomez
|1
|0.13
|Gaston Martirena
|1
|0.13
|Сигали Леонардо
|1
|0.13
|Мартинес Рохер
|1
|0.13
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.13
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.25
|Agustin Ocampo
|1
|0.13
|Ciro Rius
|1
|0.13
|Ronaldo Martinez
|1
|0.13
|Nicolas Morgantini
|1
|0.13
|Ignacio Vazquez
|1
|0.13
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.13
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|3
|0
|Ciro Rius
|1
|1
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Ramiro Macagno
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Платенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Платенсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Платенсе
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3