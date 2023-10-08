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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Архентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 84'
Индепендьенте Авельянеда
0'
21' Желтая карточка
Агилар Фелипе
27' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
43' Желтая карточка
Jonathan Galvan
70' Желтая карточка
Исла Маурисио
25
Alexis
Arias
I
29
Marco
Di
Cesare
19
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
8
Alan
Rodriguez3
5
Редондо
Федерико
32
Luciano
Gondou
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
22
Исла
Маурисио
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
32
Alexis
Conelo
Архентинос Хуниорс
3-4-1-2
Индепендьенте Авельянеда
3-4-2-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

23 матча

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Среднее время на гол

76
108

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.36

Среднее время на гол

83
66

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.13
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

79
82

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 0.75
Авалос Габриэль 2 (1) 0.25
Leonardo Heredia 2 0.25
Marco Di Cesare 1 0.13
Lucas Villalba 1 0.13
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Редондо Федерико 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 3 (1) 0.38
Alexis Conelo 2 0.25
Braian Martinez 1 (1) 0.13
Исла Маурисио 1 0.13
Christian Baez 1 0.13
Ayrton Costa 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 4 0
Miguel Angel Torren 3 0
Редондо Федерико 3 0
Alan Lescano 1 1
Jonathan Galvan 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Luciano Gondou 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Марконе Иван 2 0
Перес Дамиан 2 0
Рей Родриго 2 0
Joaquin Laso 2 0
Matias Gimenez Rojas 2 0
Braian Martinez 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Alexis Conelo 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
3
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
4
100%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 8 4 3 1 8 - 4 15
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Архентинос Хуниорс
 0:0 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
3.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 0:1 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Тигре
 0:1 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 0:1 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Годой Крус Tadeo Allende 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Matias Gimenez Rojas получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Агилар Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Архентинос Хуниорс
Ничья
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4.40
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