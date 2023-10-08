Тур: 8.
0:0
Второй тайм: 84'
0'
21' Желтая карточкаАгилар Фелипе
27' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
43' Желтая карточкаJonathan Galvan
70' Желтая карточкаИсла Маурисио
Ход матча
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Thiago Nuss
-
10 Gaston Veron
-
22 Alan Lescano
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
23 матча
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.83
Среднее время на гол
76
108
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.13
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
79
82
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6
|0.75
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.25
|Leonardo Heredia
|2
|0.25
|Marco Di Cesare
|1
|0.13
|Lucas Villalba
|1
|0.13
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|3 (1)
|0.38
|Alexis Conelo
|2
|0.25
|Braian Martinez
|1 (1)
|0.13
|Исла Маурисио
|1
|0.13
|Christian Baez
|1
|0.13
|Ayrton Costa
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Редондо Федерико
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Перес Дамиан
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Alexis Conelo
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
3
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
4
100%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
25
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|4.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|5.
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3