  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Сармьенто
0'
53' Желтая карточка
Manuel Monaco
0:0
71' Не забитый пенальти
Орсини Николас
86' Желтая карточка
Jerome Domina
1:0
90' Гол
Орсини Николас
90'+6
1
Dante
Campisi
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
9
Хавьер
Моралес
30
Jerome
Domina
1
Девекки
Хосе
32
Franco
Paredes
15
Diego
Calcaterra
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
20
Maico
Quiroz
10
Sergio
Quiroga
8
Guido
Mainero
9
Alan
Marinelli
Унион Санта-Фе
5-3-2
Сармьенто
5-3-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сармьенто

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:0
КПЛ
2:1
ЛП
3:4
КПЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.25
1.4

Среднее время на гол

360
64

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.85

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
106

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.5
Kevin Zenon 1 0.13
Орсини Николас 1 0.13
Marcos Mosqueira 1 0.13
Federico Vera 0 0
Jerome Domina 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.13
Agustin Fontana 1 0.13
Guido Mainero 1 0.13
Franco Paredes 1 0.13
Diego Calcaterra 1 0.13
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 5 0
Пас Николас 4 0
Federico Vera 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0
Jerome Domina 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Alan Marinelli 1 1
Gabriel Diaz 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Maico Quiroz 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Agustin Fontana 1 0
Девекки Хосе 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Manuel Monaco 1 0
Lautaro Cerato 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2
Сармьенто
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Сармьенто

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
3.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
8.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
10.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 1:0 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 1:0 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Тальерес Кордоба
 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     