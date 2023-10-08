Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаManuel Monaco
0:0
71' Не забитый пенальтиОрсини Николас
86' Желтая карточкаJerome Domina
1:0
90' ГолОрсини Николас
90'+6
Ход матча
53'
71'
0:0
86'
90'
1:0
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
10
Kevin
Zenon
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Jairo O'Neil
-
-
-
-
19 Tiago Banega
-
-
40 Лукас Пальма
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сармьенто
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.25
1.4
Среднее время на гол
360
64
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.85
0.85
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
106
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.5
|Kevin Zenon
|1
|0.13
|Орсини Николас
|1
|0.13
|Marcos Mosqueira
|1
|0.13
|Federico Vera
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.13
|Agustin Fontana
|1
|0.13
|Guido Mainero
|1
|0.13
|Franco Paredes
|1
|0.13
|Diego Calcaterra
|1
|0.13
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|5
|0
|Пас Николас
|4
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Alan Marinelli
|1
|1
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Maico Quiroz
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2
Сармьенто
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Сармьенто
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
17
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3