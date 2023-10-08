Тур: 8.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
19' ГолРондон Саломон
24' Желтая карточкаJuan Portillo
35' Желтая карточкаКаско Милтон
57' Желтая карточкаПирес Леандро
66' Желтая карточкаРондон Саломон
90' Желтая карточкаАльендро Родриго
Ход матча
19'
1:0
24'
35'
57'
66'
72'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
46 Matias Gomez
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|4
|0.5
|Солари Пабло
|3
|0.38
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.25
|Де ла Крус Николас
|2
|0.25
|Барко Эсекьель
|1
|0.13
|Палавесино Агустин
|1
|0.13
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.13
|Перес Энцо
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramon Sosa
|3 (1)
|0.38
|Lucas Suarez II
|2
|0.25
|Бустос Науэль
|2
|0.25
|Juan Rodriguez2
|1
|0.13
|Галарса Матиас
|1
|0.13
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
4
44%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
25
25
16
16
16
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3