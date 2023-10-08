Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолРондон Саломон
24' Желтая карточкаJuan Portillo
35' Желтая карточкаКаско Милтон
57' Желтая карточкаПирес Леандро
66' Желтая карточкаРондон Саломон
90' Желтая карточкаАльендро Родриго
90' Желтая карточкаДиас Пауло
90' Желтая карточкаБустос Науэль
90'+8
Ход матча
19'
1:0
24'
35'
57'
66'
72'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
46 Matias Gomez
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|4
|0.5
|Солари Пабло
|3
|0.38
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.25
|Де ла Крус Николас
|2
|0.25
|Барко Эсекьель
|1
|0.13
|Палавесино Агустин
|1
|0.13
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.13
|Перес Энцо
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramon Sosa
|3 (1)
|0.38
|Lucas Suarez II
|2
|0.25
|Бустос Науэль
|2
|0.25
|Juan Rodriguez2
|1
|0.13
|Галарса Матиас
|1
|0.13
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
35
26
26
17
17
17
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3