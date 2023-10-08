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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Ривер Плейт
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
19' Гол
Рондон Саломон
24' Желтая карточка
Juan Portillo
35' Желтая карточка
Каско Милтон
57' Желтая карточка
Пирес Леандро
66' Желтая карточка
Рондон Саломон
90' Желтая карточка
Альендро Родриго
90' Желтая карточка
Диас Пауло
90' Желтая карточка
Бустос Науэль
90'+8
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
20
Javier
Vallejo
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
15
Valentin
Depietri
Ривер Плейт
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 4 0.5
Солари Пабло 3 0.38
Борха Мигель 2 (1) 0.25
Де ла Крус Николас 2 0.25
Барко Эсекьель 1 0.13
Палавесино Агустин 1 0.13
Диас Энцо Эрнан 1 0.13
Перес Энцо 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 3 (1) 0.38
Lucas Suarez II 2 0.25
Бустос Науэль 2 0.25
Juan Rodriguez2 1 0.13
Галарса Матиас 1 0.13
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Вильягра Родриго 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Альендро Родриго 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Каско Милтон 1 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Juan Portillo 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Бустос Науэль 1 0
Valentin Depietri 1 0
Ramon Sosa 1 0
Мантилья Кевин 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
3.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Бустос Науэль получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Альендро Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Хуан Портильо уходит с поля. Хосе Ромеро выходит вместо него
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    • 57'
      Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Javier Vallejo уходит с поля. Бустос Науэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Рондон Саломон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Ривер Плейт 1:0 Тальерес Кордоба онлайн

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