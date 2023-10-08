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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Институто Кордоба
1:1
Второй тайм: 90+'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
47' Гол
Brahian Cuello
70' Желтая карточка
Jonathan Cabral
88' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
1:1
90' Гол
Ivo Mammini

Ход матча

47'
Brahian Cuello
1:0
60'
 
Benjamin Dominguez
Agustin Bolivar
70'
 
Jonathan Cabral
71'
Реаско Джоркаефф
Santiago Rodriguez III
 
71'
Luciano Aued
Jonas Acevedo
 
76'
Gabriel Maximiliano Graciani I
Brahian Cuello
 
78'
 
Rodrigo Gallo
Коласо Николас
78'
 
Ivo Mammini
Абальдо Матиас
82'
 
Кастро Лукас
Де Бласис Пабло
82'
 
Luciano Gomez
Guillermo Enrique
88'
 
Cristian Alberto Tarragona
90'
Nicolas Barrientos
Gaston Lodico
 
90'
1:1
Ivo Mammini
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Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.08
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Все Коэффициенты
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
20
Brahian
Cuello
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
40
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
18
Коласо
Николас
9
Абальдо
Матиас
5
Саравия
Родриго
14
Agustin
Bolivar
10
Де
Бласис
Пабло
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Erik
Ramirez
Институто Кордоба
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
К
0:2
ПБ
0:2
ПБ
0:0
НБ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
112

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 3 0.38
Jonas Acevedo 1 0.13
Nicolas Barrientos 1 0.13
Brahian Cuello 1 0.13
Gaston Lodico 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.38
Абальдо Матиас 1 0.13
Erik Ramirez 1 0.13
Ivo Mammini 1 0.13
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 4 0
Juan Franco 4 0
Gaston Lodico 4 0
Adrian Martinez 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Sebastian Corda 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Cabral 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Leonardo Morales 1 1
Саравия Родриго 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Erik Ramirez 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Durso 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
4
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Институто Кордоба
 1:1 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
3.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Сармьенто
 0:0 8 2 5 1 5 - 3 11
8.
Унион Санта-Фе
 0:0 8 1 6 1 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
10.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 0:0 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 1:1 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Сармьенто
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
12.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Годой Крус Tadeo Allende 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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