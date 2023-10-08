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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Институто Кордоба
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
47' Гол
Brahian Cuello
70' Желтая карточка
Jonathan Cabral
73' Желтая карточка
Саравия Родриго
88' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
1:1
90' Гол
Ivo Mammini
90' Желтая карточка
Ivo Mammini
90'+7
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
20
Brahian
Cuello
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
40
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
18
Коласо
Николас
9
Абальдо
Матиас
5
Саравия
Родриго
14
Agustin
Bolivar
10
Де
Бласис
Пабло
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Erik
Ramirez
Институто Кордоба
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
К
0:2
ПБ
0:2
ПБ
0:0
НБ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
112

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 3 0.38
Jonas Acevedo 1 0.13
Nicolas Barrientos 1 0.13
Brahian Cuello 1 0.13
Gaston Lodico 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.38
Абальдо Матиас 1 0.13
Erik Ramirez 1 0.13
Ivo Mammini 1 0.13
Кастро Лукас 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 4 0
Juan Franco 4 0
Gaston Lodico 4 0
Adrian Martinez 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Sebastian Corda 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Cabral 3 0
Саравия Родриго 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Leonardo Morales 1 1
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Erik Ramirez 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Durso 1 0
Ivo Mammini 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
4
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
3.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
8.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
10.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 1:0 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 1:0 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Тальерес Кордоба
 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
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    • Первый тайм
    • 48'
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