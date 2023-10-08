Тур: 8.
1:1
Конец матча
0'
1:0
47' ГолBrahian Cuello
70' Желтая карточкаJonathan Cabral
73' Желтая карточкаСаравия Родриго
88' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
1:1
90' ГолIvo Mammini
90' Желтая карточкаIvo Mammini
90'+7
Ход матча
47'
1:0
70'
73'
90'
1:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
112
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|3
|0.38
|Jonas Acevedo
|1
|0.13
|Nicolas Barrientos
|1
|0.13
|Brahian Cuello
|1
|0.13
|Gaston Lodico
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.38
|Абальдо Матиас
|1
|0.13
|Erik Ramirez
|1
|0.13
|Ivo Mammini
|1
|0.13
|Кастро Лукас
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Juan Franco
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Adrian Martinez
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Саравия Родриго
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Leonardo Morales
|1
|1
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
4
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
17
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3