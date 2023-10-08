  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
10' Желтая карточка
Helio Junio
14' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
0:1
34' Гол
Рамирес Эрик
1:1
42' Гол
Pablo I
45' Желтая карточка
Фернандиньо XII
67' Желтая карточка
Силва Адерлан
79' Желтая карточка
Raul González II
82' Желтая карточка
Pedro Caixinha
90' Желтая карточка
Каноббио Агустин
90'+6
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
4
Роша
Кайке
37
Lucas
Esquivel
8
Витор
Буэно
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
5
Да
Силва
Джадсом
7
Рамирес
Эрик
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
11
Helio
Junio
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
4:2
СA
4:2
КС
1:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:1
БСБ
2:1
БСБ
0:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.42
Pablo I 4 0.15
Christian Cardoso 4 0.15
Витор Буэно 3 (3) 0.12
Erick2 3 0.12
Сантана Алекс 3 0.12
Каноббио Агустин 2 0.08
Виллиан Сикейра 2 0.08
Кака II 2 0.08
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 7 (1) 0.27
Борбас Тиаго 6 0.23
Рамирес Эрик II 2 0.08
Витиньо Витор V 2 0.08
Брунинью Филипе 2 0.08
Капишаба Жуниньо 2 0.08
Henry Mosquera 2 0.08
Helio Junio 2 0.08
Винисиос Маркос 2 0.08
Эвангелиста Лукас 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Густавиньо 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Алеррандро 1 0.04
Кандидо Луан 1 0.04
Да Силва Джадсом 1 0.04
_Talisson 1 0.04
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 8 0
Фернандиньо XII 5 1
Thiago Heleno 6 0
Витор Буэно 6 0
Роке Витор 6 0
Сантана Алекс 4 1
Erick2 5 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Кака II 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Tomas Cuello 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Силва Адерлан 5 1
Швенгбер Клейтон 5 1
Да Силва Джадсом 6 0
Фернандес Матеус 5 0
Helio Junio 4 0
Саша Эдуардо 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
8
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
20
Атлетико Паранаэнсе
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
23% (6)
19% (5)
Ред Булл Брагантино
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
8
32%
3
20%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
36%
4
27%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
46%
5
25%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
20%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Забито

38
35
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
9
24%
10
29%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
15
39%
9
26%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 14
6
20%
5
21%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
10
33%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
9
4
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
3
10
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
12
14
3
23
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 17 4 5 42 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Гремио
 26 13 5 8 42 - 35 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Форталеза Сеара
 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
8.
Атлетико Паранаэнсе
 26 11 8 7 38 - 30 41
9.
Атлетико Минейро
 26 11 7 8 30 - 21 40
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
14.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Коритиба Парана
 26 5 5 16 29 - 54 20
20.
Америка Минейро
 26 4 6 16 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 3 4 14 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Гремио Суарес Луис 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 9
Весь список
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