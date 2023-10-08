Тур: 26.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаHelio Junio
14' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
0:1
34' ГолРамирес Эрик
1:1
42' ГолPablo I
45' Желтая карточкаФернандиньо XII
67' Желтая карточкаСилва Адерлан
79' Желтая карточкаRaul González II
82' Желтая карточкаPedro Caixinha
90' Желтая карточкаКаноббио Агустин
90'+6
Ход матча
10'
14'
34'
0:1
42'
1:1
45'
67'
74'
79'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
17 Hugo Moura
-
87 Даниелзиньо
-
54 Chiqueti
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.42
|Pablo I
|4
|0.15
|Christian Cardoso
|4
|0.15
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.12
|Erick2
|3
|0.12
|Сантана Алекс
|3
|0.12
|Каноббио Агустин
|2
|0.08
|Виллиан Сикейра
|2
|0.08
|Кака II
|2
|0.08
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|7 (1)
|0.27
|Борбас Тиаго
|6
|0.23
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Брунинью Филипе
|2
|0.08
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.08
|Henry Mosquera
|2
|0.08
|Helio Junio
|2
|0.08
|Винисиос Маркос
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|Да Силва Джадсом
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|8
|0
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Thiago Heleno
|6
|0
|Витор Буэно
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Сантана Алекс
|4
|1
|Erick2
|5
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Кака II
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|1
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Фернандес Матеус
|5
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
8
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
20
Атлетико Паранаэнсе
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
23% (6)
19% (5)
Ред Булл Брагантино
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
8
32%
3
20%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
36%
4
27%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
46%
5
25%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
20%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
7
47%
2
22%
76-90
Забито
38
35
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
9
24%
10
29%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
15
39%
9
26%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 14
6
20%
5
21%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
10
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1313
1214
323
323
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Гремио
|Суарес Луис
|9 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 9