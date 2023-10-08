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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 10'
Коритиба Парана
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Коритиба Парана
4.65
4.76
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9.50
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
5
Отавио
II
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
3
Henrique
XIV
26
Луис
Виктор
8
Виллиан
Фариас
17
Matheus
Bianqui
19
Sebastian
Gomez2
18
Диого
Санто
9
Слимани
Ислам
30
Robson
IV
Атлетико Минейро
4-3-3
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коритиба Парана

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
0:0
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.18
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.91

Среднее время на гол

83
99

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.61
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 10 0.4
Халк Живанилдо 8 (2) 0.32
Павон Кристиан 3 (1) 0.12
Hyoran 2 0.08
Igor Gomes 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 6 (3) 0.24
Alef Manga 4 (1) 0.16
Слимани Ислам 2 0.08
Луис Виктор 2 0.08
Гомес Бруно 2 0.08
Кушчевич Бенхамин 2 0.08
Sebastian Gomez2 2 0.08
Морено Марселино 1 0.04
Диого Санто 1 0.04
Бошилья Габриэл 1 0.04
Ze Roberto III 1 0.04
Андрей 1 0.04
Edu Goncalvec1 1 0.04
Габриэл Васконселлос 0 0
Matheus Bianqui 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 8 1
Саравия Ренсо 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Отавио II 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Igor Gomes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 9 0
Гомес Бруно 5 1
Кушчевич Бенхамин 5 0
Henrique XIV 5 0
Matheus Bianqui 5 0
Ze Roberto III 3 1
Андрей 4 0
Луис Виктор 4 0
Jamerson 4 0
Натанаэл 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Морено Марселино 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Thiago Kosloski 1 1
Урсо Жуниор 2 0
Виллиан Фариас 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Хейнер 2 0
Диого Санто 1 0
Самарис Андреас 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Reynaldo2 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Коритиба Парана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
11
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коритиба Парана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

12
9
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Коритиба Парана
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

10
36
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
20%
4
11%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
20%
9
25%
31-45
2
20%
9
25%
46-60
1
10%
7
19%
61-75
3
30%
5
14%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
23%
5
36%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Забито

28
27
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
25%
6
22%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
5
18%
7
26%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Пропущено

20
53
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
5
25%
6
11%
1-15
1
5%
4
8%
16-30
4
20%
13
25%
31-45
4
20%
10
19%
46-60
2
10%
9
17%
61-75
4
20%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Коритиба Парана

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
7
18
1
24
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 17 4 5 42 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 26 12 10 4 35 - 22 46
3.
Гремио
 26 13 5 8 42 - 35 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
7.
Атлетико Минейро
 0:0 26 11 8 7 29 - 19 41
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 26 11 8 7 37 - 29 41
9.
Форталеза Сеара
 0:0 26 11 7 8 30 - 24 40
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
14.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Америка Минейро
 0:0 26 4 7 15 27 - 51 19
20.
Коритиба Парана
 0:0 26 4 6 16 27 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 8 5 1 24 - 14 29
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
8.
Форталеза Сеара
 0:0 14 7 5 2 20 - 11 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 0:0 13 6 4 3 15 - 10 22
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 0:0 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 0:0 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 3 4 14 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 0:0 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 4 6 3 14 - 14 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 0:0 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
19.
Америка Минейро
 0:0 13 0 6 7 14 - 28 6
20.
Коритиба Парана
 0:0 14 1 3 10 13 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Гремио Суарес Луис 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Весь список
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Ничья
Коритиба Парана
4.65
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