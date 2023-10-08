Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
16
Натанаэл
26
Луис
Виктор
18
Диого
Санто
30
Robson
IV
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.18
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.91
Среднее время на гол
83
99
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.61
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|10
|0.4
|Халк Живанилдо
|8 (2)
|0.32
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.12
|Hyoran
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|6 (3)
|0.24
|Alef Manga
|4 (1)
|0.16
|Слимани Ислам
|2
|0.08
|Луис Виктор
|2
|0.08
|Гомес Бруно
|2
|0.08
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.08
|Sebastian Gomez2
|2
|0.08
|Морено Марселино
|1
|0.04
|Диого Санто
|1
|0.04
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|Ze Roberto III
|1
|0.04
|Андрей
|1
|0.04
|Edu Goncalvec1
|1
|0.04
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|8
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Отавио II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|9
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Кушчевич Бенхамин
|5
|0
|Henrique XIV
|5
|0
|Matheus Bianqui
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Луис Виктор
|4
|0
|Jamerson
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Виллиан Фариас
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Хейнер
|2
|0
|Диого Санто
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Коритиба Парана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
11
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коритиба Парана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
12
9
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Коритиба Парана
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
15
13
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
10
36
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
20%
4
11%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
20%
9
25%
31-45
2
20%
9
25%
46-60
1
10%
7
19%
61-75
3
30%
5
14%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
23%
5
36%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Забито
28
27
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
25%
6
22%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
5
18%
7
26%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Пропущено
20
53
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
5
25%
6
11%
1-15
1
5%
4
8%
16-30
4
20%
13
25%
31-45
4
20%
10
19%
46-60
2
10%
9
17%
61-75
4
20%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
817
718
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|4
|5
|42 - 16
|55
|2.
|0:0
|26
|12
|10
|4
|35 - 22
|46
|3.
|26
|13
|5
|8
|42 - 35
|44
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 22
|44
|5.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|6.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|7.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|29 - 19
|41
|8.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|37 - 29
|41
|9.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|10.
|26
|9
|8
|9
|31 - 27
|35
|11.
|25
|9
|5
|11
|26 - 30
|32
|12.
|26
|8
|8
|10
|23 - 31
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|14.
|25
|7
|9
|9
|24 - 22
|30
|15.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|16.
|26
|7
|7
|12
|34 - 38
|28
|17.
|26
|7
|6
|13
|27 - 38
|27
|18.
|26
|6
|9
|11
|25 - 37
|27
|19.
|0:0
|26
|4
|7
|15
|27 - 51
|19
|20.
|0:0
|26
|4
|6
|16
|27 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|3.
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|8.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|11.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|17.
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|2.
|13
|6
|3
|4
|14 - 10
|21
|3.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 14
|18
|5.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|12
|0
|6
|6
|8 - 14
|6
|19.
|0:0
|13
|0
|6
|7
|14 - 28
|6
|20.
|0:0
|14
|1
|3
|10
|13 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Гремио
|Суарес Луис
|9 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9