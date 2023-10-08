Тур: 26.
1:2
Конец матча
0'
1:0
59' ГолХалк Живанилдо
1:1
64' ГолMatheus Bianqui
72' Желтая карточкаHenrique XIV
83' Желтая карточкаRobson IV
88' Желтая карточкаОтавио
1:2
90' ГолСлимани Ислам
90' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90'+9
Ход матча
59'
64'
1:1
72'
79'
83'
88'
90'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
16
Натанаэл
26
Луис
Виктор
18
Диого
Санто
30
Robson
IV
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.18
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.91
Среднее время на гол
83
99
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.61
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|10
|0.38
|Халк Живанилдо
|9 (2)
|0.35
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.12
|Hyoran
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|6 (3)
|0.23
|Alef Manga
|4 (1)
|0.15
|Слимани Ислам
|3
|0.12
|Луис Виктор
|2
|0.08
|Гомес Бруно
|2
|0.08
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.08
|Sebastian Gomez2
|2
|0.08
|Морено Марселино
|1
|0.04
|Диого Санто
|1
|0.04
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|Ze Roberto III
|1
|0.04
|Matheus Bianqui
|1
|0.04
|Андрей
|1
|0.04
|Edu Goncalvec1
|1
|0.04
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Jamerson
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|9
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Отавио II
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|10
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Henrique XIV
|6
|0
|Кушчевич Бенхамин
|5
|0
|Matheus Bianqui
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Луис Виктор
|4
|0
|Jamerson
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Виллиан Фариас
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Хейнер
|2
|0
|Диого Санто
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Коритиба Парана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
11
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коритиба Парана
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
12
9
Атлетико Минейро
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Коритиба Парана
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
12
37
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
17%
4
11%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
2
17%
9
24%
31-45
2
17%
10
27%
46-60
2
17%
7
19%
61-75
4
33%
5
14%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
23%
5
36%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
24%
6
21%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
7
24%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
7
24%
5
17%
76-90
Пропущено
22
54
10 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 22
5
23%
6
11%
1-15
1
5%
4
7%
16-30
4
18%
13
24%
31-45
4
18%
11
20%
46-60
3
14%
9
17%
61-75
5
23%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
49
311
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
818
818
125
125
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Гремио
|Суарес Луис
|9 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 9