  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Флуминенсе
0:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
20' Гол
Сантос Жуниор
0:2
22' Гол
Соарес Франсиско
25' Желтая карточка
Че Че
35' Желтая карточка
Marlon Freitas
38' Желтая карточка
Keno
45' Желтая карточка
Джон Кеннеди
87' Желтая карточка
Fernando Diniz
90'+8
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
4
Марлон
12
Марсело
Виера
21
Ариас
Джон
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
37
Сантос
Жуниор
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
6
Че
Че
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Флуминенсе
4-1-3-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

19%
85.7%
4 победы 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

65%
35%
0 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

9.8%
75.6%
14.6%
4 победы 31 ничья 6 побед

Второй тайм

34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
ККГ
0:1
СA
2:2
СA
0:1
ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Среднее время на гол

83
122

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
0.81

Среднее время на гол

76
111

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.12
0.78

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

80
115

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.27
Джон Кеннеди 4 0.15
Vinicius Lima 4 0.15
Гансо Пауло 3 0.12
Ариас Джон 2 (1) 0.08
Lele 2 0.08
Нино III 2 0.08
Guga3 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Марсело Виера 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Мело Фелипе 1 0.04
Нето Жоао 1 0.04
Фернандес Леонардо 1 0.04
Diogo VII 1 0.04
Алан VI 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Keno 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 15 (4) 0.58
Эдуардо Карлос II 4 0.15
Виктор Жоао II 3 0.12
Сантос Жуниор 3 0.12
Henrique Luis 2 0.08
Зауэр Густаво 2 0.08
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.08
Коста Диего 2 0.08
Энрике Луис III 2 0.08
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Adryelson 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 9 1
Fernando Diniz 6 2
Джон Кеннеди 8 0
Мело Фелипе 7 0
Samuel VII 6 0
Нино III 4 1
Keno 5 0
Vinicius Lima 5 0
Ариас Джон 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Кано Херман 4 0
Марлон 4 0
Lele 2 1
Тьяго Сантос 3 0
Фабио Лопес 3 0
Марсело Виера 2 0
Гансо Пауло 2 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Куэста Виктор 7 0
Че Че 6 0
Adryelson 5 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Marlon Freitas 2 0
Виктор Жоао II 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
3
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

9
26
Флуминенсе
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
19% (5)
62% (16)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 13
1
7%
6
21%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
6
43%
8
29%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
2
14%
4
14%
76-90

Пропущено

23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
5
22%
3
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

35
42
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
4
11%
6
14%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
12
34%
8
19%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
5
14%
8
19%
76-90

Пропущено

30
16
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
8
27%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
6
20%
4
25%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
8
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
10
3
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
5
13
13
1.5
15
11
2
24
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 17 4 5 42 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 26 12 10 4 35 - 22 46
3.
Гремио
 26 13 5 8 42 - 35 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
7.
Атлетико Минейро
 0:0 26 11 8 7 29 - 19 41
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 26 11 8 7 37 - 29 41
9.
Форталеза Сеара
 0:0 26 11 7 8 30 - 24 40
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
14.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Америка Минейро
 0:0 26 4 7 15 27 - 51 19
20.
Коритиба Парана
 0:0 26 4 6 16 27 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 8 5 1 24 - 14 29
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
8.
Форталеза Сеара
 0:0 14 7 5 2 20 - 11 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 0:0 13 6 4 3 15 - 10 22
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 0:0 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 0:0 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 3 4 14 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 0:0 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 4 6 3 14 - 14 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 0:0 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
19.
Америка Минейро
 0:0 13 0 6 7 14 - 28 6
20.
Коритиба Парана
 0:0 14 1 3 10 13 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Гремио Суарес Луис 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Кено получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Флуминенсе 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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