Тур: 26.
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСантос Жуниор
0:2
22' ГолСоарес Франсиско
25' Желтая карточкаЧе Че
35' Желтая карточкаMarlon Freitas
38' Желтая карточкаKeno
45' Желтая карточкаДжон Кеннеди
87' Желтая карточкаFernando Diniz
90'+8
Ход матча
20'
0:1
22'
0:2
25'
35'
38'
45'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Нино
III
4
Марлон
21
Ариас
Джон
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
12
Перри
Лукас
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
18 LeleНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Daniel XII
-
46 Lucas Justen
-
23 Guga3
-
16 Diogo VII
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Lucio Flavio
История личных встреч
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
19%
85.7%
4 победы 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
65%
35%
0 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
9.8%
75.6%
14.6%
4 победы 31 ничья 6 побед
Второй тайм
34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.73
Среднее время на гол
83
122
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.18
0.81
Среднее время на гол
76
111
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.12
0.78
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
80
115
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.27
|Джон Кеннеди
|4
|0.15
|Vinicius Lima
|4
|0.15
|Гансо Пауло
|3
|0.12
|Ариас Джон
|2 (1)
|0.08
|Lele
|2
|0.08
|Нино III
|2
|0.08
|Guga3
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Нето Жоао
|1
|0.04
|Фернандес Леонардо
|1
|0.04
|Diogo VII
|1
|0.04
|Алан VI
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Keno
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|0.58
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.15
|Виктор Жоао II
|3
|0.12
|Сантос Жуниор
|3
|0.12
|Henrique Luis
|2
|0.08
|Зауэр Густаво
|2
|0.08
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.08
|Коста Диего
|2
|0.08
|Энрике Луис III
|2
|0.08
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Adryelson
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|9
|1
|Fernando Diniz
|6
|2
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Мело Фелипе
|7
|0
|Samuel VII
|6
|0
|Нино III
|4
|1
|Keno
|5
|0
|Vinicius Lima
|5
|0
|Ариас Джон
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Марлон
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Тьяго Сантос
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Марсело Виера
|2
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Че Че
|6
|0
|Adryelson
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Виктор Жоао II
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
3
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
9
26
Флуминенсе
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
19% (5)
62% (16)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 13
1
7%
6
21%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
6
43%
8
29%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
2
14%
4
14%
76-90
Пропущено
23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
5
22%
3
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Забито
35
42
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
4
11%
6
14%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
12
34%
8
19%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
5
14%
8
19%
76-90
Пропущено
30
16
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
8
27%
4
25%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
6
20%
4
25%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
8
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 42%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
103
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
66
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
215
1313
1511
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|4
|5
|42 - 16
|55
|2.
|0:0
|26
|12
|10
|4
|35 - 22
|46
|3.
|26
|13
|5
|8
|42 - 35
|44
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 22
|44
|5.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|6.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|7.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|29 - 19
|41
|8.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|37 - 29
|41
|9.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|10.
|26
|9
|8
|9
|31 - 27
|35
|11.
|25
|9
|5
|11
|26 - 30
|32
|12.
|26
|8
|8
|10
|23 - 31
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|14.
|25
|7
|9
|9
|24 - 22
|30
|15.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|16.
|26
|7
|7
|12
|34 - 38
|28
|17.
|26
|7
|6
|13
|27 - 38
|27
|18.
|26
|6
|9
|11
|25 - 37
|27
|19.
|0:0
|26
|4
|7
|15
|27 - 51
|19
|20.
|0:0
|26
|4
|6
|16
|27 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|3.
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|8.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|11.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|17.
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|2.
|13
|6
|3
|4
|14 - 10
|21
|3.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 14
|18
|5.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|12
|0
|6
|6
|8 - 14
|6
|19.
|0:0
|13
|0
|6
|7
|14 - 28
|6
|20.
|0:0
|14
|1
|3
|10
|13 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Гремио
|Суарес Луис
|9 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9