  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Первый тайм: 21'
Гремио
0'
1:0
6' Гол
Валенсия Эннер
14' Желтая карточка
Джонни

Ход матча

6'
Валенсия Эннер
1:0
14'
Джонни
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Гремио
2.36
Реклама, tennisi.bet
4.50
Реклама, fon.bet
7.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
10
Феррейра
Факундо
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
83.3%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед

51 матч

23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.7%
62.7%
21.6%
8 побед 32 ничьи 11 побед

Второй тайм

19.6%
51%
29.4%
10 побед 26 ничьих 15 побед

История матчей

СA
3:1
Г
2:1
Г
0:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
КСМР
0:0
Г1ЙД
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1
0.59

Среднее время на гол

90
151

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.67

Среднее время на гол

65
135

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Тотал матчей

2.5
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

75
143

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.12
José Maurisio3 3 0.12
Адриано Луис 2 0.08
Джонни 2 0.08
Де Пена Карлос 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Валенсия Эннер 1 0.04
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Патрик Алан 0 0
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 8 0.31
Кристальдо Франко 6 (3) 0.23
Бителло 4 0.15
Вильясанти Матиас 3 0.12
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.12
Педро Жоао II 2 0.08
Андре 2 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 8 1
Де Пена Карлос 4 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Nicolas Hernandez2 5 0
Matheus Dias 5 0
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Мальо Уго 1 1
Валенсия Эннер 2 0
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 10 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Вильясанти Матиас 5 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Gabriel Chapeco 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гремио
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
9
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
24
Интернасьонал Порту Алегре
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Гремио
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
0% (0)
52% (13)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

8
33

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
17%
6
29%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
5
42%
4
19%
76-90

Забито

9
24
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
2
22%
4
17%
46-60
2
22%
5
21%
61-75
2
22%
2
8%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

21
39
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
2
10%
6
15%
1-15
4
19%
6
15%
16-30
1
5%
8
21%
31-45
5
24%
8
21%
46-60
4
19%
6
15%
61-75
5
24%
5
13%
76-90

Пропущено

28
33
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
5
18%
2
6%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
5
18%
8
24%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
18%
8
24%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
19
6
6
19
1.5
12
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 26 17 4 5 41 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 25 12 9 4 35 - 22 45
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 26 12 9 5 39 - 20 45
4.
Гремио
 0:1 26 13 5 8 40 - 33 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Флуминенсе
 0:1 26 12 5 9 34 - 30 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 26 8 8 10 21 - 29 32
13.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
14.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
15.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
16.
Сантос
 0:0 26 7 7 12 27 - 41 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Америка Минейро
 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 0:1 14 10 3 1 20 - 7 33
3.
Гремио
 0:1 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
6.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 12 8 3 1 19 - 8 27
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 13 6 3 4 13 - 12 21
13.
Сантос
 0:0 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 13 6 3 4 13 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 14 4 6 4 20 - 12 18
5.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 0:1 13 3 3 7 14 - 23 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
16.
Флуминенсе
 0:1 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 0:0 13 2 2 9 5 - 22 8
18.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
19.
Америка Минейро
 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 14 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Джонни получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Гремио
2.36
Реклама, tennisi.bet
4.50
Реклама, fon.bet
7.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 