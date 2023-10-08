Тур: 26.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
6'
1:0
14'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
77 АндреПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
31 Caique IV
-
34 Bruno VI
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
83.3%
8 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Первый тайм
51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед
51 матч
23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.7%
62.7%
21.6%
8 побед 32 ничьи 11 побед
Второй тайм
19.6%
51%
29.4%
10 побед 26 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1
0.59
Среднее время на гол
90
151
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.67
Среднее время на гол
65
135
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Тотал матчей
2.5
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
75
143
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.12
|José Maurisio3
|3
|0.12
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Джонни
|2
|0.08
|Де Пена Карлос
|2
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Патрик Алан
|0
|0
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|8
|0.31
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.23
|Бителло
|4
|0.15
|Вильясанти Матиас
|3
|0.12
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0.12
|Педро Жоао II
|2
|0.08
|Андре
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|8
|1
|Де Пена Карлос
|4
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Nicolas Hernandez2
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Lucca
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|10
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Вильясанти Матиас
|5
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Gabriel Chapeco
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гремио
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
9
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
5
24
Интернасьонал Порту Алегре
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Гремио
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
0% (0)
52% (13)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
8
33
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
17%
6
29%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
5
42%
4
19%
76-90
Забито
9
24
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
2
22%
4
17%
46-60
2
22%
5
21%
61-75
2
22%
2
8%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
21
39
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
2
10%
6
15%
1-15
4
19%
6
15%
16-30
1
5%
8
21%
31-45
5
24%
8
21%
46-60
4
19%
6
15%
61-75
5
24%
5
13%
76-90
Пропущено
28
33
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
5
18%
2
6%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
5
18%
8
24%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
18%
8
24%
61-75
7
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
57
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
196
619
1213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|17
|4
|5
|41 - 16
|55
|2.
|25
|12
|9
|4
|35 - 22
|45
|3.
|0:0
|26
|12
|9
|5
|39 - 20
|45
|4.
|0:1
|26
|13
|5
|8
|40 - 33
|44
|5.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|6.
|0:1
|26
|12
|5
|9
|34 - 30
|41
|7.
|25
|11
|7
|7
|29 - 19
|40
|8.
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|9.
|25
|11
|6
|8
|30 - 24
|39
|10.
|26
|9
|8
|9
|31 - 27
|35
|11.
|25
|9
|5
|11
|26 - 30
|32
|12.
|1:0
|26
|8
|8
|10
|21 - 29
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|14.
|25
|7
|9
|9
|24 - 22
|30
|15.
|26
|7
|7
|12
|34 - 38
|28
|16.
|0:0
|26
|7
|7
|12
|27 - 41
|28
|17.
|26
|7
|6
|13
|27 - 38
|27
|18.
|26
|6
|9
|11
|25 - 37
|27
|19.
|25
|4
|6
|15
|27 - 51
|18
|20.
|25
|4
|5
|16
|27 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|20 - 7
|33
|3.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|6.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|7.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|12
|6
|3
|3
|15 - 10
|21
|12.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 12
|21
|13.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|17.
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|2.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|16.
|0:1
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|17.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|5 - 22
|8
|18.
|12
|0
|6
|6
|8 - 14
|6
|19.
|12
|0
|5
|7
|14 - 28
|5
|20.
|13
|1
|2
|10
|13 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|14 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8