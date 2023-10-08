  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Интернасьонал Порту Алегре
3:2
Конец матча
Гремио
0'
1:0
6' Гол
Валенсия Эннер
14' Желтая карточка
Джонни
29' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
39' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
2:0
49' Гол
Вандерсон
52' Желтая карточка
Феррейра Факундо
63' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
66' Желтая карточка
Мартинс Родригес
2:1
67' Гол
Педро Жоао
3:1
70' Гол
Патрик Алан
3:2
74' Гол
Суарес Луис
82' Желтая карточка
Igor Gomes
90' Желтая карточка
Валенсия Эннер
90' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
90' Желтая карточка
Джеромел Педро
90'+9
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
10
Феррейра
Факундо
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
83.3%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед

51 матч

23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.7%
62.7%
21.6%
8 побед 32 ничьи 11 побед

Второй тайм

19.6%
51%
29.4%
10 побед 26 ничьих 15 побед

История матчей

СA
3:1
Г
2:1
Г
0:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
КСМР
0:0
Г1ЙД
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1
0.59

Среднее время на гол

90
151

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.67

Среднее время на гол

65
135

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Тотал матчей

2.5
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

75
143

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.15
José Maurisio3 3 0.12
Адриано Луис 2 0.08
Джонни 2 0.08
Де Пена Карлос 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Патрик Алан 1 0.04
Валенсия Эннер 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 9 0.35
Кристальдо Франко 6 (3) 0.23
Бителло 4 0.15
Вильясанти Матиас 3 0.12
Педро Жоао II 3 0.12
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.12
Андре 2 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 9 1
Nicolas Hernandez2 6 0
Де Пена Карлос 4 1
Джонни 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Валенсия Эннер 3 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Igor Gomes 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Мальо Уго 1 1
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 11 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Вильясанти Матиас 6 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Gabriel Chapeco 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Джеромел Педро 1 0
Педро Жоао 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гремио
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
11
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
24
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Гремио
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (13)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

8
35

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
29%
7
29%
29%
61-75
5
36%
4
17%
76-90

Забито

9
24
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
2
22%
4
17%
46-60
2
22%
5
21%
61-75
2
22%
2
8%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

24
41
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
13%
6
15%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
1
4%
8
20%
31-45
6
25%
8
20%
46-60
5
21%
8
20%
61-75
5
21%
5
12%
76-90

Пропущено

30
36
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
5
17%
3
8%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
7
23%
9
25%
61-75
7
23%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
13
13
1
25
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 17 4 5 42 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 26 12 10 4 35 - 22 46
3.
Гремио
 26 13 5 8 42 - 35 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
7.
Атлетико Минейро
 0:0 26 11 8 7 29 - 19 41
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 26 11 8 7 37 - 29 41
9.
Форталеза Сеара
 0:0 26 11 7 8 30 - 24 40
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
14.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Америка Минейро
 0:0 26 4 7 15 27 - 51 19
20.
Коритиба Парана
 0:0 26 4 6 16 27 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 8 5 1 24 - 14 29
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
8.
Форталеза Сеара
 0:0 14 7 5 2 20 - 11 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 0:0 13 6 4 3 15 - 10 22
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 0:0 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 0:0 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 3 4 14 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 0:0 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 4 6 3 14 - 14 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 0:0 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
19.
Америка Минейро
 0:0 13 0 6 7 14 - 28 6
20.
Коритиба Парана
 0:0 14 1 3 10 13 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Гремио Суарес Луис 9 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
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