Тур: 26.
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
41' Желтая карточкаПульгар Эрик
52' Желтая карточкаЛукас VI
0:1
55' ГолЖерсон Сантос
58' Желтая карточкаФагнер Лемос
77' Желтая карточкаЛео Перейра
1:1
79' ПенальтиFabio Santos IV
90' Желтая карточкаЭнрике Бруно
90'+8
Ход матча
41'
52'
55'
0:1
58'
77'
79'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
36
Уэсли
Лопес
43
Уэсли
Лопес
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Mario Jorge
История личных встреч
Коринтианс
Фламенго
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
40 матчей
32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.76
Среднее время на гол
65
118
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.24
1.21
Среднее время на гол
72
74
Всего голов
52
39
Голов в среднем за матч
1.3
0.98
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
69
92
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.27
|Алберто Юри
|5
|0.19
|Fabio Santos IV
|3 (3)
|0.12
|Майкон Барберан
|2
|0.08
|Оливейра Руан
|2
|0.08
|Жил Карлос
|2
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Ромеро Анхель
|1
|0.04
|Педринью Роша
|1
|0.04
|Жулиано де Паула
|1
|0.04
|Лукас VI
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Араужо Матеус
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6 (3)
|0.23
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.19
|Жерсон Сантос
|4
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.15
|Лео Перейра
|3
|0.12
|Айртон Лукас
|3
|0.12
|Энрике Бруно
|3
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Эвертон Соарес
|2
|0.08
|Уэсли Лопес
|2
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|7
|0
|Фагнер Лемос
|7
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Fabio Santos IV
|4
|0
|Москардо Габриэль
|4
|0
|Майкон Барберан
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Алберто Юри
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
9
4
Коринтианс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Фламенго
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
6
15
Коринтианс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Фламенго
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
6
29%
4
20%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
4
33%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
42%
7
30%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Забито
9
17
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
22%
2
12%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
8
40%
3
33%
76-90
Забито
30
37
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
2
7%
4
11%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
27%
10
27%
76-90
Пропущено
32
32
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
1
3%
3
9%
1-15
7
22%
5
16%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
10
31%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Фламенго
Точный счет
1:1
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
58
57
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
211
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
206
719
1115
323
620
125
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|14 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8