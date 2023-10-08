  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
33' Желтая карточка
Москардо Габриэль
41' Желтая карточка
Пульгар Эрик
52' Желтая карточка
Лукас VI
0:1
55' Гол
Жерсон Сантос
58' Желтая карточка
Фагнер Лемос
77' Желтая карточка
Лео Перейра
1:1
79' Пенальти
Fabio Santos IV
90' Желтая карточка
Энрике Бруно
90'+8
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
10
Matias
Rojas
II
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
17
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
20
Жерсон
Сантос
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
Коринтианс
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Фламенго

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.76

Среднее время на гол

65
118

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.21

Среднее время на гол

72
74

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.3
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

69
92

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.27
Алберто Юри 5 0.19
Fabio Santos IV 3 (3) 0.12
Майкон Барберан 2 0.08
Оливейра Руан 2 0.08
Жил Карлос 2 0.08
Аугусто Ренато 1 0.04
Ромеро Анхель 1 0.04
Педринью Роша 1 0.04
Жулиано де Паула 1 0.04
Лукас VI 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Араужо Матеус 1 0.04
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Matias Rojas II 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 (3) 0.23
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.19
Жерсон Сантос 4 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.15
Лео Перейра 3 0.12
Айртон Лукас 3 0.12
Энрике Бруно 3 0.12
Рибейро Эвертон 2 0.08
Эвертон Соарес 2 0.08
Уэсли Лопес 2 0.08
Пульгар Эрик 2 0.08
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 7 0
Фагнер Лемос 7 0
Вера Фаусто 5 0
Fabio Santos IV 4 0
Москардо Габриэль 4 0
Майкон Барберан 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Алберто Юри 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Энрике Бруно 6 0
Айртон Лукас 6 0
Пульгар Эрик 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Тьяго Маия 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Лео Перейра 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Мариньо 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

9
4
Коринтианс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Фламенго
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

6
15
Коринтианс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Фламенго
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
6
29%
4
20%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
4
33%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
42%
7
30%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
22%
2
12%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
8
40%
3
33%
76-90

Забито

30
37
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
2
7%
4
11%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
27%
10
27%
76-90

Пропущено

32
32
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
1
3%
3
9%
1-15
7
22%
5
16%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
10
31%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Фламенго

Точный счет

1:1
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
11
15
3
23
2.5
6
20
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 16 4 5 40 - 16 52
2.
Ред Булл Брагантино
 25 12 9 4 35 - 22 45
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 12 8 5 39 - 20 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
13.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
16.
Сантос
 25 7 6 12 27 - 41 27
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Америка Минейро
 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
6.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
12.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
5.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
19.
Америка Минейро
 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 14 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
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      Лукас VI получил желтую карточку от судьи
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      Аугусто Ренато уходит с поля. Жулиано де Паула выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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